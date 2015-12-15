F-35 Lightning II için yeni simülatörler

Haber Editörü
Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 9 ülkenin katkılarıyla ABD'li şirket Lockheed Martin tarafından geliştirilen geleceğin savaş uçağı F-35 Lightning II, 2016 yılında başlaması beklenen gerçek operasyonlar öncesinde pilotların eğitimi için dört önemli simülatör kazandı.
Satın alan ülkelere teslim edilmesi sonrası "F-16, A-10, F/A-18 ve AV-8B" gibi efsane savaş uçaklarını destekleyecek ya da yerini alacak olan F-35 Lightning II, F-22'de de kullanılan teknolojileri ile hem kara hem de hava hedeflerine karşı büyük bir saldırı ve savunma görevi üstlenecek. Geliştirici firma Lockheed Martin'in "Hill Hava Kuvvetleri Üssü" için sağladığı bahsi geçen yeni simülatörler ise pilotları daha gerçek görevlere çıkmadan sürece hazır hale getirecek.
Şimdilik dört adet hazırlandığı belirtilen simülatörler, Full Mission Simulators ya da Türkçe karşılığıyla Tam Görev Simülatörü olarak adlandırılıyor. Birbirlerine bağlı şekilde tasarlanan simülatör birimleri, bu sayede dört farklı pilotun ortak olarak hava ve yer hedeflerine karşı mücadele etmesine yardımcı oluyor. Böylelikle de olabilecek en gerçekçi, güvenli ve hepsinden önemli ucuz eğitim gerçekleştirilebiliyor ve pilotlar çok ciddi düzeyde deneyim kazanabiliyor.
Günümüzde ülkelerin sınırlarını havadan koruyabilmesi çok büyük önem taşıyor ve Türkiye'nin F-35 Lightning II projesinde yer alması gurur veriyor.
http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2015/december/151201-mst-us-air-force-pilots-train-for-f-35-operations-with-new-virtual-technologies.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Democratic California Rep. Jackie Speier. She said that the F-35's logistics system is 80% unreliable, its engine stability is "extremely poor" and electronics in the individually sculpted $400,000 pilot's helmet is currently unable to distinguish friend from foe.
Demokrat parti Californiya senatörü Jackie Speier'e göre F-35 in logistic sistemi(akıllı otonom sistemler) %80 güvenilmez. Motor istikrarı son derece zayıf ve tanesi 400 bin dolarlık kaskın elektroniği dost düşman ayrımı yapamıyor. Maliyetlerin daha da yükselmesi bekleniyor. edition.cnn.com/...
Bunlar tartışma konusu değil. Aratın interneti en güvenilir kaynaklarda bulabilirsiniz. Bu projenin rezalete dönüştüğü uzun zamandır bilinen bir şey. Sadece ABD 400 milyar dolar harcadığı için iş dönülemez noktayı çoktan geçti. Tekrar yazayım Proje henüz tamamlanamadı.
gazetevatan.com/...
2012 yılından bir haber mesela zaman.com.tr/...
En son Kanada'nın projeden çekilmesi gündemde. Bu durumda uçak başına maliyet 1 milyon dolar daha artacak.
Aldık ama teslim edilmedi.İlk uçak 2017 sonunda teslim edilecek.
İngilizlere özel hazırlandı o ve diğerine göre dezavantajları var, tek avantajı dar alana inmesi
Kullandınız galiba..
A, b, c modelleri var biz heralde a yani standart kalkış li olanları aldık
Dikey kalkis ve inis modeli genel olarak ucak gemilerinde kullanilmak uzere yapilmis ve harrier 2 nin yerini almasi icin tasarlanmistir. Hatirladigim kadariyla bu modelin satildigi komutanliklar ucak gemisine sahip ulkelerin deniz kuvvetleridir. Hatta bizim yerli ucak gemisi projesi ciktigi zaman bu modelden de alma opsiyonu eklenmisti.
Uçak gemimiz olmadigi icin.