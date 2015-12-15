F-35 Lightning II için yeni simülatörler

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 9 ülkenin katkılarıyla ABD'li şirket Lockheed Martin tarafından geliştirilen geleceğin savaş uçağı F-35 Lightning II, 2016 yılında başlaması beklenen gerçek operasyonlar öncesinde pilotların eğitimi için dört önemli simülatör kazandı.

Satın alan ülkelere teslim edilmesi sonrası "F-16, A-10, F/A-18 ve AV-8B" gibi efsane savaş uçaklarını destekleyecek ya da yerini alacak olan F-35 Lightning II, F-22'de de kullanılan teknolojileri ile hem kara hem de hava hedeflerine karşı büyük bir saldırı ve savunma görevi üstlenecek. Geliştirici firma Lockheed Martin'in "Hill Hava Kuvvetleri Üssü" için sağladığı bahsi geçen yeni simülatörler ise pilotları daha gerçek görevlere çıkmadan sürece hazır hale getirecek.

Şimdilik dört adet hazırlandığı belirtilen simülatörler, Full Mission Simulators ya da Türkçe karşılığıyla Tam Görev Simülatörü olarak adlandırılıyor. Birbirlerine bağlı şekilde tasarlanan simülatör birimleri, bu sayede dört farklı pilotun ortak olarak hava ve yer hedeflerine karşı mücadele etmesine yardımcı oluyor. Böylelikle de olabilecek en gerçekçi, güvenli ve hepsinden önemli ucuz eğitim gerçekleştirilebiliyor ve pilotlar çok ciddi düzeyde deneyim kazanabiliyor.





Günümüzde ülkelerin sınırlarını havadan koruyabilmesi çok büyük önem taşıyor ve Türkiye'nin F-35 Lightning II projesinde yer alması gurur veriyor.

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2015/december/151201-mst-us-air-force-pilots-train-for-f-35-operations-with-new-virtual-technologies.html