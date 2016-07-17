2017 model Audi RS3 Sedan test edilirken kameralara yakalandı

Nürburgring pistinde kısmen kamuflajlı bir şekilde test edilirken kameralara yakalanan hızlı sedan modelin dış tasarımı tamponlar, daha geniş ön çamurluklar ve büyük çaplı ikili egzoz sistemi dışında S3 Sedan ile aynı.

Tasarım detaylarının yanı sıra RS3 Sedan, motorunu RS3 Sportback’ten alacak. Markanın ünlü 2,5 litrelik beş silindirli turbo motorunun kullanılacağı aracın gücü 365 beygir olacak ve 465 Nm’lik tork değerine sahip olacak. Daha geniş gövde yapısından dolayı 15 kilogram ağırlaşan RS3 Sedan’ın 0-100 süresi de RS3 Sportback’ten saniyeden onda bir daha yavaş: 4,3 saniye.

Sportback’in çift kavramalı şanzımanının ve dört tekerlekten çekiş sisteminin de aynen entegre edileceği otomobilin sürüş karakterinin hatchback kardeşine oldukça benzemesi bekleniyor.

RS3 Sedan test edilirken yakalanmış olmasına rağmen Audi henüz aracı onaylamış değil ancak firma içinden alınan bilgilere göre aracın gelecek yıl yollarla buluşması planlanıyor.

RS3 Sedan’ın Sportback modelden daha pahalı olması da beklentiler arasında. Modelin doğrudan rakibi ise 380 beygirlik gücüyle Mercedes-AMG CLA 45. Mercedes-AMG’nin hızlı sedanı gücünü 2 litrelik dört silindirli bir motordan alıyor ve RS3 Sedan ile de yaklaşık olarak aynı fiyat düzeyinde olacağa benziyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-audi-rs3-saloon-spotted-testing