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2017 model Audi RS3 Sedan test edilirken kameralara yakalandı

Dünyaca ünlü Nürburgring pistinde Audi RS3’ün sedan versiyonu test edilirken kameralara yakalandı. Böylece markanın 2017 yılında sedan severleri de hızlı bir modelle buluşturacağı netleşti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Nürburgring pistinde kısmen kamuflajlı bir şekilde test edilirken kameralara yakalanan hızlı sedan modelin dış tasarımı tamponlar, daha geniş ön çamurluklar ve büyük çaplı ikili egzoz sistemi dışında S3 Sedan ile aynı.
Tasarım detaylarının yanı sıra RS3 Sedan, motorunu RS3 Sportback’ten alacak. Markanın ünlü 2,5 litrelik beş silindirli turbo motorunun kullanılacağı aracın gücü 365 beygir olacak ve 465 Nm’lik tork değerine sahip olacak. Daha geniş gövde yapısından dolayı 15 kilogram ağırlaşan RS3 Sedan’ın 0-100 süresi de RS3 Sportback’ten saniyeden onda bir daha yavaş: 4,3 saniye.
Sportback’in çift kavramalı şanzımanının ve dört tekerlekten çekiş sisteminin de aynen entegre edileceği otomobilin sürüş karakterinin hatchback kardeşine oldukça benzemesi bekleniyor.
RS3 Sedan test edilirken yakalanmış olmasına rağmen Audi henüz aracı onaylamış değil ancak firma içinden alınan bilgilere göre aracın gelecek yıl yollarla buluşması planlanıyor.
RS3 Sedan’ın Sportback modelden daha pahalı olması da beklentiler arasında. Modelin doğrudan rakibi ise 380 beygirlik gücüyle Mercedes-AMG CLA 45. Mercedes-AMG’nin hızlı sedanı gücünü 2 litrelik dört silindirli bir motordan alıyor ve RS3 Sedan ile de yaklaşık olarak aynı fiyat düzeyinde olacağa benziyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-audi-rs3-saloon-spotted-testing Yorum Yaz
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Nightmare70 3 yıl
Hypnotica
Cla 45 in motoru yeter. Sekil olarak begenmesem de motor konusunda rakip olamaz.

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Master_Evil 3 yıl
yeni kasa yok demek ki daha uzun süre bu kasa devam edecek a3
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The Balance 3 yıl
Yakında kamuflaja da gerek kalmaz artık
.

2017 model araçtan devam ederler
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BekirTemel 3 yıl
Şunu a3 Sedan olarak showrooma koy 10 kişiden 9 u 99 bine bırak alayım der gider,arkadaş audiden bahsediyoruz,rs serisinden bahsediyoruz evet de az çok araçlar aynı aileden çıkma oldukları için birbirlerini benzeyecekler zaten adamlar fark yaratan yerlerini kapamış aracın güzel bir renk ve kamuflaj olmadan gayet iyi bir görüntüsü olacaktır,birde siyah renk olması kötü göstertmiş aracı. Cla 45 e rakip olmakta zorlanmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Hypnotica 3 yıl BekirTemel
Cla 45 in motoru yeter. Sekil olarak begenmesem de motor konusunda rakip olamaz.
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Mazda Motor Corporation 3 yıl
Farlar yeni a4, audi gittikçe çirkinleşiyor
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disparity 3 yıl
mini a4
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shadowgeist 3 yıl
hatch versiyonu zaten güzeldi de,audi a3 sedanı getirerek gerçekten iyi bir iş yaptı.rs versiyonu korkunç pahalı gelir bizim piyasaya.
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