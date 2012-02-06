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FBI siber suçların terörden daha tehlikeli hale geleceğini belirtiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya üzerinde neredeyse iki milyarı geçen internet kullanıcısı mevcut. Bu devasa sayıdaki kullanıcıların internet üzerinde neden olduğu para akışı ise milyarlarca doları buluyor. Bu nedenle de suç şebekelerinin bir numaralı hedefi haline geliyor. Ayrıca bu denli büyük kullanıcı kitlesine hitap etmek de terör örgütleri için ayrı bir alan oluşturuyor.

Milyonlarca kişiye hizmet veren veri şifreleme servislerinden VeriSign'ın bir süre önce çok güçlü siber saldırılara maruz kalması bunun en büyük örneklerinden birisi. Bunun yanında milyonlarca kişinin özel ve mali bilgilerini barındıran oyun firmalarının sunucularına da yakın zamanda büyük saldırılar gerçekleştirilmişti.

ABD güvenlik yetkilileri giderek ciddileşen siber suçlar konusunda uyarıda bulundu ve siber suçların terörizmden daha tehlikeli hale geleceğini belirtti. 

FBI başkanı Robert Mueller, geçen hafta katıldığı bir toplantıda gelecekte siber suçların terör suçlarını tehlike anlamında geride bırakacağını ifade etti. Sadece dolandırıcılık, veri hırsızlığı değil panik ve kaos oluşturacak her türlü sanal girişim de siber suçların siber terörizm ayağını oluşturuyor. Saldırılardan en çok devlet kurumları zarar görüyor. Bazen kişisel bilgiler çalınabiliyor bazen de sistemler bir süre işlemez hale geliyor.

Siber saldırılar bir terörist gruptan gelebileceği gibi bir suç örgütünden hatta yan binada kalan bir komşudan bile gelebiliyor. Bu yüzden saldırıların kaynağının iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Yine geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Departmanı bir virüs saldırısına maruz kalmış, çalışanlar bir süre internete erişim sağlayamamıştı. Bu tür saldırılar herhangi bir kişisel bilgi sızdırmasa da panik havası oluşturmaya yetiyor. 

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ErTuFx 7 yıl
ABD? su Dünyada karismadigi is varmi? terör kimyasal silah gibi bahane stratejileri bitti simdide internet tehlikelerle dolu stratejisi? ne malum bu saldirilarin ABD hükümeti tarafindan desteklenmedigi? gene bir korku imparatorlugu yaratilmaya calisiyorlar gibime geliyor böylece kendi islerine göre bagzi bölgeleri daha kolay ikna edip cikarlarina yararli sekil haline gelecekler Bu adamlar bir seye takip uyarilar saciyorlarsa kesin bizim göremedigimiz bagzi seyleri önceden görmüs ve bunun önüne gecmek icin dügmeye basmislardir.
Internette risk falan yok riski yaratan bu düzeni bu insanlara dayatanlar bence.
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E_Aydin35 7 yıl
xlmnt13
Özeliikle çoğu şeyi internetten alıp banka işlerini internetten yapıyorsanız Lisanslı virüs programı şart.3 senedir lisanslı virüs programı kullanıyorum rahatım yerinde.Kampanyaları takip edin çok kullanıcılı virüs programları baya ekonomik oluyor. geçen ay Norton 360 aldım 50 liraya 3 kullanılıcılı 2 arkadaşa verdim benimki bedavaya geldi :).1 sene rahatım.

Dostum norton'dan memnunmusun deneme sürümünü kullanıyorum şuan memnun kaldım almayı düşünüyorum nasıl iyimi yani virüsleri iyi temiliyip analiz edebiliyomu?.:)
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alpa07 7 yıl
Bi ara bir bankanın güvenlik yazılımını yapan kişi soyduydu. Onları napcaz
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bocekgrafik 7 yıl alpa07
alpa07

Bi ara bir bankanın güvenlik yazılımını yapan kişi soyduydu. Onları napcaz

"Bekçilere kim bekçilik edecek?" sözü geldi aklıma?

İşin gırgırı bir tarafa da, içinde lafta değil de hakiki anlamda Allah korkusu olanlardan seçilirse bu kişiler, kimsenin ne canına, ne de malına hiçbirşey olmaz. Bunun yolu da böyle nesiller yetiştirmekten geçiyor. Birçok şeyi tek tek düzeltmeye çalışmak yerine bu şekilde kökten çözüm bulunmuş olunur. İçinde Allah korkusu olan kişi, çalma imkânı varken bile çalmaz, elini sürmez, hatta zaman zaman örneklerini gördüğümüz gibi kayıp mal bile bulsa araştırıp sahibini bulur vs. vs.
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xLmNt13 7 yıl
Özeliikle çoğu şeyi internetten alıp banka işlerini internetten yapıyorsanız Lisanslı virüs programı şart.3 senedir lisanslı virüs programı kullanıyorum rahatım yerinde.Kampanyaları takip edin çok kullanıcılı virüs programları baya ekonomik oluyor. geçen ay Norton 360 aldım 50 liraya 3 kullanılıcılı 2 arkadaşa verdim benimki bedavaya geldi :).1 sene rahatım.
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E_Aydin35 7 yıl

Bunun ancak saldırıların nereden geldiğini analiz ederek öğrenileblir,yada hackerlarla barış antlaşması tabi bu dediğim denizler karaya otursa bile olmaz hackerlar,siber suç örgütleri bunlar gençleri tabi bende bir gencim özendiriyor aa bak hackerlar neler yapmış vay iyi bendemı ünlü olsam hacker olup? beyinleri bu tür şeylerle doluyor bunun tek çözümü sorunun kendisi ile çözülmelidir,bu tehlike daha çok byümeden..
bocekgrafik
Herşeyin azı yarar, çoğu zarar. Teknolojinin fazla gelişmesinin hayatımıza getireceği olumsuzluklar da olacaktır elbette. Nasıl yaparsan yap iki ucu b...u değnek bunun: Paranı bankada bıraksan bir siber hırsızlarla, yastık altında tutsan klasik hırsızlarla başın dertte. Durum vahim. Siber hırsızlar artık sadece hackerlar değil, özel banka sahiplerinin bir kısmı da oluyor bu zamanda. Zamanında onu da gördük çünkü: İmar Bankası gibi...

Evet arkadaşında dediği (yanlış söylemiş olsada) azı karar çoğu zarar internetin gelişiminde hackerlarda tabi yarar sağlıyor ve zarar görenler içimden acımamak geliyor :(
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SVSTRGMR 7 yıl
napalım paramızı yastık altında altın olarak mı saklayalım?
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bocekgrafik 7 yıl
Herşeyin azı yarar, çoğu zarar. Teknolojinin fazla gelişmesinin hayatımıza getireceği olumsuzluklar da olacaktır elbette. Nasıl yaparsan yap iki ucu b...u değnek bunun: Paranı bankada bıraksan bir siber hırsızlarla, yastık altında tutsan klasik hırsızlarla başın dertte. Durum vahim. Siber hırsızlar artık sadece hacker'lar değil, özel banka sahiplerinin bir kısmı da oluyor bu zamanda. Zamanında onu da gördük çünkü: İmar Bankası gibi...
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