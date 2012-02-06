FBI siber suçların terörden daha tehlikeli hale geleceğini belirtiyor





Dünya üzerinde neredeyse iki milyarı geçen internet kullanıcısı mevcut. Bu devasa sayıdaki kullanıcıların internet üzerinde neden olduğu para akışı ise milyarlarca doları buluyor. Bu nedenle de suç şebekelerinin bir numaralı hedefi haline geliyor. Ayrıca bu denli büyük kullanıcı kitlesine hitap etmek de terör örgütleri için ayrı bir alan oluşturuyor.





Milyonlarca kişiye hizmet veren veri şifreleme servislerinden VeriSign'ın bir süre önce çok güçlü siber saldırılara maruz kalması bunun en büyük örneklerinden birisi. Bunun yanında milyonlarca kişinin özel ve mali bilgilerini barındıran oyun firmalarının sunucularına da yakın zamanda büyük saldırılar gerçekleştirilmişti.





ABD güvenlik yetkilileri giderek ciddileşen siber suçlar konusunda uyarıda bulundu ve siber suçların terörizmden daha tehlikeli hale geleceğini belirtti.





FBI başkanı Robert Mueller, geçen hafta katıldığı bir toplantıda gelecekte siber suçların terör suçlarını tehlike anlamında geride bırakacağını ifade etti. Sadece dolandırıcılık, veri hırsızlığı değil panik ve kaos oluşturacak her türlü sanal girişim de siber suçların siber terörizm ayağını oluşturuyor. Saldırılardan en çok devlet kurumları zarar görüyor. Bazen kişisel bilgiler çalınabiliyor bazen de sistemler bir süre işlemez hale geliyor.





Siber saldırılar bir terörist gruptan gelebileceği gibi bir suç örgütünden hatta yan binada kalan bir komşudan bile gelebiliyor. Bu yüzden saldırıların kaynağının iyi analiz edilmesi gerekiyor.





Yine geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Departmanı bir virüs saldırısına maruz kalmış, çalışanlar bir süre internete erişim sağlayamamıştı. Bu tür saldırılar herhangi bir kişisel bilgi sızdırmasa da panik havası oluşturmaya yetiyor.