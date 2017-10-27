FDA kök hücre yönteminin kronik yaralarda kullanılmasını onayladı

Kök hücre kullanımı sağlık alanında üzerine bir hayli eğilinen bir konu. Teknolojinin gelişmesiyle bu alandaki gelişmeler de ivmelenerek devam etmekte. Ne yazık ki şu ana kadar yapılan araştırmalar hep deneysel düzeyde kalmıştı.

Kronik yaralara çare olabilir

422 milyon diyabet hastası

https://futurism.com/stem-cell-wound-healing/

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geçtiğimiz Eylül ayında başlanan çalışma aslına bakılırsa diğer çalışmalardan pek de farklı değil. Buna karşın benzer deneylerin aksine son gelen habere konu olan araştırmamuadillerin sıyrılmayı başarmış.Bilindiği üzere kök hücre tekniğivegibi durumlarda kullanılmak üzere deneylere konu oldu şimdiye kadar. Son çalışma da benzer amaç taşıyor ancak bu seferhastaları gibisahip insanlara yönelik çözüm üretilmeye çalışılmış.Araştırmayaüstünde vearasında iyileşmeyen yaraya sahip kişiler katılırken, hastaların kan şekerininolanolduğunun altını çizelim.Öte yandan bireyin kendi yağ dokusundan elde edilmiş kök hücre kullanılarak yapılan,ilk çalışmayı, uzmanlar diyabet hastalarının yaşam kalitesini arttırabilecekolarak görmekte.Ek olarakverilerine göre Dünya genelindeolduğu düşünüldüğünde ve bunlarınbir kısmınınsahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda böylesi bir çalışmaya insanlığın ne denlioldukça aşikar.Kronik yaralar her zamankaynaklı oluşmuyor tabi ki de. Bazıda benzer tabloyla karşılaşılabiliyor ki bu durum hem hastanın süreklineden oluyor hem de bireyinSon olarak Sanford Health’deki çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirtelim. Ayrıcagelmesi ise araştırmaya olan ilginin ne denli büyük olduğunun en açık göstergelerinden birisi olarak kabul edilebilir. İlerleyen günlerde bizleri bekleyen gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.