Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor

Kahve hemen hemen hepimizin sevdiği bir içecek olmayı sürdürüyor. Kahve tüketimindeki artış, kahvenin petrolden sonra gelen dünyanın en büyük ekonomi pazarı olması gibi konular neticesinde de kahvenin yararları ve zararları hususunda bilim camiası da çeşitli araştırmalara yönelmiş durumda. Bilim insanları bu sorulara yanıt bulmak amacıyla 300.000 kahve içicisini içeren geniş bir veri alanı üzerinde çalışma yaptı ve araştırmanın sonuçlarına göre kahve tüketimi ne kanseri önlüyor, ne de kansere sebebiyet veriyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde kahvenin kanseri önlediğiyle veya kansere sebep olduğuyla ilgili birçok asıllı/asılsız iddia ortaya atıldı

farklı miktarlarda kahve tüketen insanların kendilerinin bildirdiği raporlardan oluşan bir grup oluştururken

genetik olarak kahve tüketimine yatkın kişilerin verilerinden oluşan bir diğer bir veri grubu oluşturdu.

Sonuçlara göre günlük kahve tüketim miktarı ne düzeyde olursa olsun kahve tüketimi ne kanseri önlüyor, kanser riskini azaltıyor; ne de kansere sebep oluyor, kanser riskini artıyor.

Veriler analiz edildi

Ekip bu kohort grubundan genetik verileri ve kahve tüketimi ile ilgili verileri aldı ve daha önceden kanser tanısı almamış 270.000 kişinin verileri ile karşılaştırdı. Araştırma sonuçlarına göre önceki gruplarla kıyaslandığında iki grup arasında kanser riski açısından herhangi bir artış veya azalış tespit edilmedi.

Ayrıca Bkz.

"Araştırmalara göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor"

Journal of Epidemiology

https://newatlas.com/qimr-berghofer-coffee-cancer-study-shows-no-link-or-benefit/60645/

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'nünyılındaolası kanserojen maddeler listesinden çıkarmasına rağmen kahve konusundavehala daha devam etmekte. Ayrıca o dönemden bugüne değin, kahveninkanseri hattaartırdığına yönelik çeşitli bilimsel araştırmalara yayımlanmış,. Sosyal medyanın da etkisi ile bu tartışmalarve sonuçta insanlar hangi bilgiye inanacaklarını ve güveneceklerini bilemez oldu.'da bulunankurumundan bir grup araştırmacı kahvenin kanserle ilişkisini ortaya çıkartabilmek amacıylabir araştırma yaptı.veriler toplandı. Veri grubununveri grubunun ikincisiniDaha sonra sayısı neredeyse'e ulaşan veri grupları kanser riskleri ve oranları açısından birbirleriyle kıyaslandı.kurumunun araştırma ekibi invaziv kanser tanısı almışkişinin ve bu kanserler sebebiyle hayatını kaybedenkişinin verilerini içerenkohort araştırmasının verilerini kullandı.Yeni araştırma Internationaldergisinde yayımlandı.