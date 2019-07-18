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Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor

Geçtiğimiz yıllar içinde kahvenin kanseri önlediğiyle veya kansere sebep olduğuyla ilgili birçok asıllı/asılsız iddia ortaya atıldı.Bilim insanları bu iddiaları aydınlatmak amacıyla araştırma yapıyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Kahve hemen hemen hepimizin sevdiği bir içecek olmayı sürdürüyor. Kahve tüketimindeki artış, kahvenin petrolden sonra gelen dünyanın en büyük ekonomi pazarı olması gibi konular neticesinde de kahvenin yararları ve zararları hususunda bilim camiası da çeşitli araştırmalara yönelmiş durumda. Bilim insanları bu sorulara yanıt bulmak amacıyla 300.000 kahve içicisini içeren geniş bir veri alanı üzerinde çalışma yaptı ve araştırmanın sonuçlarına göre kahve tüketimi ne kanseri önlüyor, ne de kansere sebebiyet veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında kahveyi olası kanserojen maddeler listesinden çıkarmasına rağmen kahve konusunda tartışmalar ve araştırmalar hala daha devam etmekte. Ayrıca o dönemden bugüne değin, kahvenin prostat kanseri hatta erken ölüm riskini artırdığına yönelik çeşitli bilimsel araştırmalara yayımlanmış, bazı ülkelerdeki ticari firmaların sattığı kahve bardaklarının üzerinde kanser uyarısı etiketi yapıştırıldığı görülmüştü.

Kahve konusunda çok fazla spekülasyon ve yanlış bilgi mevcut


Geçtiğimiz yıllar içinde kahvenin kanseri önlediğiyle veya kansere sebep olduğuyla ilgili birçok asıllı/asılsız iddia ortaya atıldı. Sosyal medyanın da etkisi ile bu tartışmalar çığ gibi büyüdü ve sonuçta insanlar hangi bilgiye inanacaklarını ve güveneceklerini bilemez oldu.

Avustralya'da bulunan QIMR Berghofer Medical Research Institute kurumundan bir grup araştırmacı kahvenin kanserle ilişkisini ortaya çıkartabilmek amacıyla iki dallı bir araştırma yaptı. 2 farklı deney grubundan veriler toplandı. Veri grubunun ilkini, farklı miktarlarda kahve tüketen insanların kendilerinin bildirdiği raporlardan oluşan bir grup oluştururken veri grubunun ikincisini genetik olarak kahve tüketimine yatkın kişilerin verilerinden oluşan bir diğer bir veri grubu oluşturdu.

Daha sonra sayısı neredeyse 300.000'e ulaşan veri grupları kanser riskleri ve oranları açısından birbirleriyle kıyaslandı. Sonuçlara göre günlük kahve tüketim miktarı ne düzeyde olursa olsun kahve tüketimi ne kanseri önlüyor, kanser riskini azaltıyor; ne de kansere sebep oluyor, kanser riskini artıyor.

Veriler analiz edildi


QIMR Berghofer kurumunun araştırma ekibi invaziv kanser tanısı almış 46.000 kişinin ve bu kanserler sebebiyle hayatını kaybeden 7.000 kişinin verilerini içeren Biobank kohort araştırmasının verilerini kullandı. Ekip bu kohort grubundan genetik verileri ve kahve tüketimi ile ilgili verileri aldı ve daha önceden kanser tanısı almamış 270.000 kişinin verileri ile karşılaştırdı. Araştırma sonuçlarına göre önceki gruplarla kıyaslandığında iki grup arasında kanser riski açısından herhangi bir artış veya azalış tespit edilmedi.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor"

Yeni araştırma International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/qimr-berghofer-coffee-cancer-study-shows-no-link-or-benefit/60645/ Yorum Yaz
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