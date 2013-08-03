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Facebook, Bug Bounty açık bulma yarışmasının sonuçlarını paylaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, Bug Bounty açık bulma yarışmasının sonuçlarını paylaştı

Bir milyarı aşan kullanıcı sayısıyla devasa bir sosyal ağ haline gelen Facebook üzerinde, bu bakımdan en küçük açıklar bile milyonlarca kullanıcıyı etkileyebiliyor. Sosyal ağ devi bu bakımdan sık sık açık bulma yarışmaları düzenliyor.

Son olarak firma, yaklaşık iki yıldan bu yana devam eden Bug Bounty adlı açık bulma yarışmasının detaylarını paylaştı. Güvenliğe ne kadar önem verdiğinin bir ispatı olarak bu rakamları paylaşan Facebook, verdiği bilgiye göre bugüne kadar 329 ödül avcısına en az 500$ olmak üzere toplamda 1 milyon dolar ödül dağıttı. 

Ödül kazananlar dünyanın her ülkesinden olduğu gibi en küçüğü 13 yaşında ve en kritik açığı bulanlar yaklaşık 100 bin dolara kadar ödüllendirildi. Facebook güvenlik konusunda taviz vermeden icraatlarına devam edeceğine açıklamasına karşın Haziran ayında yaklaşık 6 milyon kullanıcının hesap bilgilerinin çalınmış olabileceği iddiaları firmanın halen çok yolunun olduğunu gösteriyor. 

Sadece Facebook değil, Google, Microsoft gibi yazılım devleri de kodlardaki açıkları bulmak için ödüllü yarışmalar düzenliyor ve hatırı sayılır miktarda ödüller dağıtıyor. 

https://www.facebook.com/notes/facebook-security/an-update-on-our-bug-bounty-program/10151508163265766 Yorum Yaz
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Nokia Specialist 6 yıl
Gelmedi ki bir bug
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fuckulteli 6 yıl
13 yaşındaki kullanıcının bulduğu açığı merak ettim.
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gel pc pc 6 yıl
500 $ Çok az bence bari 2-3000 $ olsaymış

bu arada gizli yanıttan şifre kırma açığını gönderen eleman ne kadar kazanmış?
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giogo 6 yıl gel pc pc
gel pc pc
500 $ Çok az bence bari 2-3000 $ olsaymış

bu arada gizli yanıttan şifre kırma açığını gönderen eleman ne kadar kazanmış?


totosundan okumak diye buna derim
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