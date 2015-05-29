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Facebook, GIF desteğine kavuştu

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, GIF desteğine kavuştu
Kullanıcı sayısı birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla olan sosyal medyanın dev ismi Facebook, sonunda GIF formatındaki içeriklere destek vermeye başladı.
Bu destek sayesinde artık Tumblr ya da Imgur gibi sitelerden alınan GIF bağlantıları direkt olarak Facebook üzerinde doğru şekilde açılabiliyor ve oynatılabiliyor. İçeriklerin GIF olduğu üzerinlerinde yer alan simge ile anlaşılıyor ve böylece uzun zamandır beklenen basit bir süreç daha Facebook içerisinde kendisine yer bulmuş oluyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/05/29/gifs-are-finally-working-on-facebook/ Yorum Yaz
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SteveMeade 3 yıl en beğenilen
Neden bu kadar geç kalındı o da ayrı bir soru işareti
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ferhaaattt 3 yıl
Haydi hayirli ugurlu olsun :)
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Ajzen 3 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam 1 ay önce vardı bu özellik
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WiiSmash 3 yıl
gif ne kadar eski bi teknoloji olsada çoğu siteye şu sıralar destek geldi. fakat gif'in sıkıştırılmasında çok büyük sorunlar var .gifv yada loop mp4 şekline geçilmeli
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lido 3 yıl
harbiden "finally"
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danGerfuLL 3 yıl
Bu siteyi değil gif desteği gf desteği gelse de sevmiyorum.
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SherBoyTR 3 yıl
Ciddi misin hemen kullanalım o zaman
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GenkaNuan 3 yıl
O kadar eleştirdiğiniz google+'da yıllardır olan bir özellik. Ayrıca whatappta olmamasından şikayetçi olanlar "telegram"ı deneyebilirsiniz.
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OldGamers86 3 yıl
Gerçekten iyi olmuş,bekleniyordu.
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porsche911gt2 3 yıl
whatsapp a da gelse keşke.
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Araxes 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

whatsapp a da gelse keşke.

kendisine ait ifadelerde var gifler
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CooL_ROMEO 3 yıl
off şimdi varya millet abanır giflere. tumblr a dönecek sayfa giremicez adam akıllı .
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SteveMeade 3 yıl en beğenilen
Neden bu kadar geç kalındı o da ayrı bir soru işareti
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bkaakco 3 yıl
Mesajlarda gif oynatma olduğunu yaklaşık 1 ay önce fark etmiştim.
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Worm Holes 3 yıl
1 milyarlık nufus barajını aşan 2 ülke sanırım.
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