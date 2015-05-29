Facebook, GIF desteğine kavuştu

Kullanıcı sayısı birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla olan sosyal medyanın dev ismi Facebook, sonunda GIF formatındaki içeriklere destek vermeye başladı.

Bu destek sayesinde artık Tumblr ya da Imgur gibi sitelerden alınan GIF bağlantıları direkt olarak Facebook üzerinde doğru şekilde açılabiliyor ve oynatılabiliyor. İçeriklerin GIF olduğu üzerinlerinde yer alan simge ile anlaşılıyor ve böylece uzun zamandır beklenen basit bir süreç daha Facebook içerisinde kendisine yer bulmuş oluyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/05/29/gifs-are-finally-working-on-facebook/