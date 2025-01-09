Mark Zuckerberg 3.0: Zuck ve Meta bir kez daha kabuk değiştiriyor

- Zuckerberg ve Meta Yıllarca Hükûmetin İsteklerine Göre Hareket Etti
- Mark Zuckerberg, Rüzgarın Tersine Döndüğünü Fark Edip Taraf Değiştirdi
- Meta Yeni Dönemde Kimlik Değiştiriyor
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Zuckerberg ve Meta Yıllarca Hükûmetin İsteklerine Göre Hareket Etti
Donald Trump'ın siyaset sahnesine adım atmasıyla birlikte ABD'de başlayan ve son 10 yılda dünyaya yayılarak devam eden çalkantılı süreçte Facebook ve Twitter gibi internet şirketleri de önemli bir rol üstlendi. Ana akım medyanın hızla kan kaybettiği bu dönemde sosyal ağlar ve video paylaşım platformları pek çok insanın başlıca bilgi kaynağı hâline gelirken, Instagram ve Facebook'u elinde tuttuğu için Mark Zuckerberg de ister istemez siyaset dünyasının içine çekildi. Zuckerberg'in Facebook'u (ya da yeni adıyla Meta), tüm bu süreç boyunca ABD'deki Demokrat Parti'ye yakın bir tavır sergiledi. Hatta iş Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının kapatılmasına kadar gitti. Ama sadece bununla kalmadı. Covid konusunda izlenecek politiakalardan Rusya-Ukrayna savaşına kadar neredeyse tüm önemli konularda Meta, hükûmetle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmeyi kabul etti. ABD'de Demokrat Parti tarafından çizilen çerçeve, yıllarca Meta'nın tüm dünyadaki politikalarına yön verdi.
Nitekim bu durum geçtiğimiz yılın ağustos ayında Mark Zuckerberg tarafından da itiraf edildi. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Yargı Komitesi'ne bir mektup yazan Zuckerberg, Biden yönetiminin Covid döneminde belli başlı paylaşımları sansürlemeleri için Meta'ya baskı uyguladığını ifade etti. Hükûmetten gelen bu baskının yanlış olduğuna inandığını söyleyen Zuckerberg, bu müdahaleye boyun eğdiği için pişmanlığını dile getirdi ve "şimdi olsa farklı davranırdım" dedi. Peki ne oldu da Zuckerberg yıllarca birlikte yol yürüdüğü Demokrat Parti'ye sırt çevirdi?
Mark Zuckerberg, Rüzgarın Tersine Döndüğünü Fark Edip Taraf Değiştirdi
Donald Trump başkanlık seçimini 2024'ün kasım ayında kazandı belki ama aslında Zuckerberg'in o mektubu yazdığı ağustos ayında da gidişat belliydi.Sadece ABD'de değil tüm dünyada rüzgar tersine dönmüştü. Bu yüzden Zuckerberg gibi isimler de yaklaşan bu değişimi önceden görüp ona göre pozisyon almaya başladılar. Amazon'un yanı sıra The Wall Street Journal'ın da sahibi olan Jeff Bezos'un seçimlere kısa bir süre kala bir köşe yazısı yazıp medyayı daha tarafsız olmaya davet etmesi ve böylece Donald Trump'a zeytin dalı uzatması da bundandı mesela. 2010'ların ortasında Meta CEO'suna dönüşmek için Harvard hoodie'sini çıkarıp takım elbiseyi giyen Zuckerberg, şimdi yeniden kimlik değiştirme vaktinin geldiğini anlamıştı.
Meta Yeni Dönemde Kimlik Değiştiriyor
Mark Zuckerberg'in son dönemde geçirdiği bu dönüşüm artık Meta'ya da yansımaya başladı. Nitekim bu hafta Meta da ciddi bir dönüşüm sürecine girdi. Mark Zuckerberg salı günü bir video yayınlayarak, Facebook ve Instagram'daki içerik moderasyonunun baştan aşağı değiştirileceğini duyurdu. İfade özgürlüğünün önemine vurgu yapan Zuck, Meta'nın son yıllarda pek çok tartışmaya konu olan sansür mekanizmalarının devre dışı bırakılacağını, onun yerine ise topluluk notlarının kullanılacağını açıkladı. Üstelik Meta'nın moderasyondan sorumlu ekibi de liberal politikaların dayatıldığı Kaliforniya'dan, Trump'ın partisinin yönettiği Teksas'a taşınacaktı. Bunların birkaç yıl önce Elon Musk'ın attığı adımlarla aynı adımlar olması dikkatlerden kaçmadı elbette. Yeni dönemde iktidara en yakın koltuklardan birini Elon Musk Musk'a kaptıran Zuckerberg, şimdi o koltuğa biraz daha yaklaşmak için Musk'ın ayak izlerini takip ediyor.Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/c627p8leww1o https://www.techspot.com/news/106248-zuckerberg-free-speech-push-facebook-instagram-replaces-fact.html https://www.youtube.com/watch?v=yS9kgTN9YUI&list=WL&index=13 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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