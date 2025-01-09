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    Mark Zuckerberg 3.0: Zuck ve Meta bir kez daha kabuk değiştiriyor

    Son dönemde yeniden kimlik değiştiren Mark Zuckerberg, şimdi Meta'nın da çehresini değiştiriyor. Trump döneminde yeni bir sayfa açan Meta, bu hafta dönüşüm sürecini başlattı.
    Mark Zuckerberg taraf değiştirdi; Yeni bir sayfa açıyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında Steve Jobs ile başlayıp Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman gibi isimlerle devam eden "karizmatik lider" furyası, yıllar içinde ilgi çekici pek çok figür yarattı. Bunlar arasında belki de en ilgi çekici hikâyeyi yazansa Mark Zuckerberg oldu. 2004 yılında daha Harvard'da öğrenciyken kurduğu Facebook sayesinde bir anda dev bir servete kavuşan Zuckerberg, bununla yetinmedi ve şirketinin başında kalarak zamanla dünyanın en nüfuzlu insanlarından birine dönüştü. Facebook ve Instagram gibi günümüzün en önemli haberleşme araçlarından ikisini kontrolünde tutan Zuckerberg, bu yeni rolüne adapte olabilmek için aradan geçen 20 yılda kendisini birkaç kez baştan yarattı. 2018 yılında Cambridge Analytica skandalı yüzünden Kongre'nin karşısına çıkan Mark Zuckerberg, The Social Network filmine de konu olan o uçarı yazılımcıdan epey uzak bir figürdü. Facebook'un başında geçirdiği dönemde Silikon Vadisi'nin haylaz çocuğu kimliğinden sıyrılıp soğuk ve ciddi görünümlü bir CEO'ya dönüşen Zuckerberg, şimdi bir kez daha kabuk değiştiriyor.

    Zuckerberg ve Meta Yıllarca Hükûmetin İsteklerine Göre Hareket Etti

    Donald Trump'ın siyaset sahnesine adım atmasıyla birlikte ABD'de başlayan ve son 10 yılda dünyaya yayılarak devam eden çalkantılı süreçte Facebook ve Twitter gibi internet şirketleri de önemli bir rol üstlendi. Ana akım medyanın hızla kan kaybettiği bu dönemde sosyal ağlar ve video paylaşım platformları pek çok insanın başlıca bilgi kaynağı hâline gelirken, Instagram ve Facebook'u elinde tuttuğu için Mark Zuckerberg de ister istemez siyaset dünyasının içine çekildi. Zuckerberg'in Facebook'u (ya da yeni adıyla Meta), tüm bu süreç boyunca ABD'deki Demokrat Parti'ye yakın bir tavır sergiledi. Hatta iş Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının kapatılmasına kadar gitti. Ama sadece bununla kalmadı. Covid konusunda izlenecek politiakalardan Rusya-Ukrayna savaşına kadar neredeyse tüm önemli konularda Meta, hükûmetle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmeyi kabul etti. ABD'de Demokrat Parti tarafından çizilen çerçeve, yıllarca Meta'nın tüm dünyadaki politikalarına yön verdi.

    Nitekim bu durum geçtiğimiz yılın ağustos ayında Mark Zuckerberg tarafından da itiraf edildi. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Yargı Komitesi'ne bir mektup yazan Zuckerberg, Biden yönetiminin Covid döneminde belli başlı paylaşımları sansürlemeleri için Meta'ya baskı uyguladığını ifade etti. Hükûmetten gelen bu baskının yanlış olduğuna inandığını söyleyen Zuckerberg, bu müdahaleye boyun eğdiği için pişmanlığını dile getirdi ve "şimdi olsa farklı davranırdım" dedi. Peki ne oldu da Zuckerberg yıllarca birlikte yol yürüdüğü Demokrat Parti'ye sırt çevirdi?

    Mark Zuckerberg, Rüzgarın Tersine Döndüğünü Fark Edip Taraf Değiştirdi

    Donald Trump başkanlık seçimini 2024'ün kasım ayında kazandı belki ama aslında Zuckerberg'in o mektubu yazdığı ağustos ayında da gidişat belliydi.Sadece ABD'de değil tüm dünyada rüzgar tersine dönmüştü. Bu yüzden Zuckerberg gibi isimler de yaklaşan bu değişimi önceden görüp ona göre pozisyon almaya başladılar. Amazon'un yanı sıra The Wall Street Journal'ın da sahibi olan Jeff Bezos'un seçimlere kısa bir süre kala bir köşe yazısı yazıp medyayı daha tarafsız olmaya davet etmesi ve böylece Donald Trump'a zeytin dalı uzatması da bundandı mesela. 2010'ların ortasında Meta CEO'suna dönüşmek için Harvard hoodie'sini çıkarıp takım elbiseyi giyen Zuckerberg, şimdi yeniden kimlik değiştirme vaktinin geldiğini anlamıştı.

    Mark Zuckerberg taraf değiştirdi; Yeni bir sayfa açıyor Tam Boyutta Gör
    2022'de Jiu Jitsu dövüşlerine katıldığı, hatta bu alanda epey yol kat ettiği haberleriyle gündeme gelen Zuckerberg, sonraki aylarda Lex Friedman ve Joe Rogan gibi Demokrat Parti yanlıları tarafından pek sevilmeyen podcast sunucularıyla vakit geçirmeye başladı. 2018 yılındaki o soğuk, robota benzetilip dalga geçilen Zuckerberg, şimdi Jiu Jitsu parkesinde ünlü podcaster'larla yuvarlanıyor, sonra çıkıp onlarla teknoloji dünyasına dair samimi sohbetler gerçekleştiriyordu. O günlerde hem dış görünüşünü hem de giyim tarzını değiştirmeye başlayan Zuckerberg, 2024'in sonuna geldiğimizde artık yepyeni bir adama dönüşmüştü. Karşımızda bir kez daha güncellenmiş bir Zuck vardı. Facebook'un ilk yıllarındaki hâine ilk sürümü, 2010'ların ortalarındaki hâline de 2.0 dersek, artık şimdi karşımızda Mark Zuckerberg 3.0 var.

    Meta Yeni Dönemde Kimlik Değiştiriyor

    Mark Zuckerberg'in son dönemde geçirdiği bu dönüşüm artık Meta'ya da yansımaya başladı. Nitekim bu hafta Meta da ciddi bir dönüşüm sürecine girdi. Mark Zuckerberg salı günü bir video yayınlayarak, Facebook ve Instagram'daki içerik moderasyonunun baştan aşağı değiştirileceğini duyurdu. İfade özgürlüğünün önemine vurgu yapan Zuck, Meta'nın son yıllarda pek çok tartışmaya konu olan sansür mekanizmalarının devre dışı bırakılacağını, onun yerine ise topluluk notlarının kullanılacağını açıkladı. Üstelik Meta'nın moderasyondan sorumlu ekibi de liberal politikaların dayatıldığı Kaliforniya'dan, Trump'ın partisinin yönettiği Teksas'a taşınacaktı. Bunların birkaç yıl önce Elon Musk'ın attığı adımlarla aynı adımlar olması dikkatlerden kaçmadı elbette. Yeni dönemde iktidara en yakın koltuklardan birini Elon Musk Musk'a kaptıran Zuckerberg, şimdi o koltuğa biraz daha yaklaşmak için Musk'ın ayak izlerini takip ediyor.

    Mark Zuckerberg taraf değiştirdi; Yeni bir sayfa açıyor Tam Boyutta Gör
    Meta'daki değişimler bununla da sınırlı kalmadı. Platformlarındaki sansürü önemli ölçüde azaltacağını duyuran Zuckerberg, bu duyurudan hemen sonra Meta'nın yönetim kurulunda da değişiklik yapılacağını açıkladı. Yönetim kuruluna üç yeni ismin katılacağı, bunlardan birinin de Daha White olacağı duyuruldu. Dünyanın en büyük dövüş organizasyonlarından biri olan UFC'nin başında yer alan Dana White, seçim sürecinde Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Nitekim bugün aynı Elon Musk gibi o da Trump'ın en yakınında yer alıyor. Şimdi onun Meta yönetim kuruluna alınması, Zuckerberg'in Donald Trump'a yaklaşma çabalarının bir parçası olarak okunuyor. Ama bunun da ötesinde bu atama aslında Zuckerberg'in kendisi için açtığı yeni sayfanın bir ilanı olarak okunabilir. Jiu Jitsu aracılığıyla kendisini baştan yaratan Zuckerberg, şimdi o dünyanın bir numaralı ismi olan Dana White'ı yönetim kuruluna getirerek, bu yeni dönemde Meta'yı da kendi imajında yeniden yaratacağını gösteriyor.
    Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/c627p8leww1o https://www.techspot.com/news/106248-zuckerberg-free-speech-push-facebook-instagram-replaces-fact.html https://www.youtube.com/watch?v=yS9kgTN9YUI&list=WL&index=13
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