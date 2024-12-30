Facebook'ta yakında yapay zeka profillerle karşılaşabilirsiniz

İçerik üretebilecek ve kullanıcılarla etkileşime girebilecekler
Meta'nın üretken yapay zeka ürün başkan yardımcısı Connor Hayes’in açıklamasına bakılırsa gelecekte Facebook’a arkadaş eklerken insanların daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Yapay zeka hesapların biyografileri ve profil resimleri olacak ve platformda AI tarafından desteklenen içerik üretebilecek ve paylaşabilecekler.
Bir Facebook profilinin yapay zeka olduğunu açıkça belirtmek için adlarının ve profil resimlerinin yanında bir rozet olacak mı belli değil. Yapay zeka profillerin kullanıcılarla etkileşime gireceği de söyleniyor. Platformun küçük yaşta kullanıcıları bulunduğundan içerikler üzerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu profiller Facebook’un üye kaybetmesine de neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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