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Facebook Messenger'a video görüşme desteği geldi

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger'a video görüşme desteği geldi
 
Geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma servisi Messenger'ın masaüstü tarayıcılardan erişilebilen sürümünü kullanıma sunan Facebook, şimdi de Messenger'ın iOS ve Android sürümlerine video görüşme desteğini ekledi.
Aşağıda yer alan özel bir video ile tanıtılan bu özellik sayesinde artık Messenger üzerinden video tabanlı görüşmenin önü açılmış durumda. Konuşma penceresinde yer alan ufak bir video simgesi üzerinden hızlı bir şekilde kullanılabilen bu yeni imkan, özellikle belirtildiği kadarıyla iOS ile Android cihazlar arasında da rahatlıkla aktif olarak çalışabiliyor.
Ayda 600 milyon kişi tarafından kullanılan Messenger'ın video görüşme desteği şimdilik sadece belirli ülkelerde kullanılabiliyor. Özelliğin ülkemize ise önümüzdeki ay içerisinde geleceği söyleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2015/04/introducing-video-calling-in-messenger/ Yorum Yaz
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BekirTemel 4 yıl en beğenilen
Yakında WhatsApp da.
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DH Misafiri 3 yıl
Mstar'da ki arkadaşlarımızla videolu konuşabileceğiz :D
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er-soy 4 yıl
İyi oldu ya, tango'yu sırf annem için kullanıyordum ama ipsiz sapsız çoktu.
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BekirTemel 4 yıl en beğenilen
Yakında WhatsApp da.
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Wacom Intuos 4 yıl
İyi düşünülmüş. Pratik olacak.
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jumuu 4 yıl
Windows phone'a hala arama desteği gelecek.............
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superwera 4 yıl
Nihayet,bu cok guzel oldu.Gorusme kaliteside iyi optimize edilirse operato dakikadina gerrk kalmaz wifiden goruntulu gorusme iyi olur,samsung ve nokiadki gorusmede ellerinde patlar artik,yalniz selfie kamera kalitesinin onemide artior boylece cunki iyi video iyi fotograftan daha kaliteli mercek istiyor
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lido 4 yıl
desene daha çok ram yiyecek böyle optimizasyonu kötü uygulama görmedim
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Şeker Hapı 4 yıl
Yakında whatsappa da gelir o zaman
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Stand Alone 4 yıl
Tango ve Viber gibi sapıkların yoğun bulunduğu uygulamalar da böylece gereksiz hale gelmiş oldu. Whatsaap ile başı çekiyor.
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