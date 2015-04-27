Facebook Messenger'a video görüşme desteği geldi

Geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma servisi Messenger'ın masaüstü tarayıcılardan erişilebilen sürümünü kullanıma sunan Facebook, şimdi de Messenger'ın iOS ve Android sürümlerine video görüşme desteğini ekledi.

Aşağıda yer alan özel bir video ile tanıtılan bu özellik sayesinde artık Messenger üzerinden video tabanlı görüşmenin önü açılmış durumda. Konuşma penceresinde yer alan ufak bir video simgesi üzerinden hızlı bir şekilde kullanılabilen bu yeni imkan, özellikle belirtildiği kadarıyla iOS ile Android cihazlar arasında da rahatlıkla aktif olarak çalışabiliyor.

Ayda 600 milyon kişi tarafından kullanılan Messenger'ın video görüşme desteği şimdilik sadece belirli ülkelerde kullanılabiliyor. Özelliğin ülkemize ise önümüzdeki ay içerisinde geleceği söyleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2015/04/introducing-video-calling-in-messenger/