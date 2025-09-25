Facebook ve Messenger'da genç hesapları küresel olarak kullanıma sunuldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, Facebook ve Messenger’da daha fazla genci özel olarak tasarlanmış “genç hesaplarına” taşımaya başlıyor. Bu hesaplar, ebeveyn kontrolleri ve genç kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri içeriyor.

Genç kullanıcılar için zorunlu hale geldi

Meta, ilk olarak geçen yıl Instagram’da genç hesaplarını kullanıma sunmuştu. Bu yılın başlarında ise ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki gençler için Facebook ve Messenger’da devreye alındı. Artık bu özel hesaplar dünya genelindeki gençlere sunuluyor. Meta ayrıca, tüm genç kullanıcılar için bu hesapları zorunlu hale getirdi. 13-15 yaş arası kullanıcıların güvenlik ayarlarını değiştirmek için ebeveynlerinden onay almaları gerekiyor. Şirket, yaşını yanlış beyan eden gençleri tespit etmek için yapay zeka kullanıyor.

Genç hesapları, ebeveynlere çocuklarının Meta uygulamalarını nasıl kullandığını takip etme olanağı tanıyor. Örneğin ekran süresini kontrol edebiliyor ya da çocuklarının kimlerle mesajlaştığını görebiliyorlar. Ayrıca bu hesaplarda, gençlerin tanımadıkları yetişkinlerle temasını sınırlamak için daha katı gizlilik ve güvenlik ayarları bulunuyor.

Son yıllarda Meta, ebeveyn kontrol araçlarını artırmaya ve güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor. Şirket, şu anda çocuk güvenliği konusundaki geçmişi nedeniyle çok sayıda dava ve soruşturmayla karşı karşıya.

