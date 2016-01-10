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Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı

Facebook'un uzun süre önce kendinden ayırarak ayrı bir servis haline getirdiği popüler anlık mesajlaşma servisi Messenger, ortaya çıkan bir görsele göre Mac tarafına da geliyor.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı

Facebook'un geçtiğimiz günlerde aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu geçen anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, ortaya çıkan bir fotoğrafa göre yakın zamanda Mac platformuna da giriş yapabilir.
Mac bilgisayarlar için şimdiye kadar kullanıma sunulmuş resmi bir uygulaması bulunmayan Facebook Messenger, TechCrunch tarafından yayınlanan fotoğraf kadarıyla Mac platformu için geliştiriliyor. Fotoğraf içerisinde Facebook çalışanı tarafından kullanıldığı belirtilen Mac için Messenger, kişilerin Messenger arkadaşları ile tarayıcı yerine uygulama üzerinden daha hızlı iletişim kurmasına imkan tanıyabilir ve sistemlerin bildirim merkezini aktif olarak etkili şekilde kullanılabilir.
Arayüzü tarayıcı üzerinden erişilen sürüm ile aynı gözüken Mac için Messenger, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Facebook tarafından yakın zamanda kullanıma sunulabilir. 

http://techcrunch.com/2016/01/09/facebook-messenger-for-mac/#.pdiljp:Hqyi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 3 yıl
Eskiden Windows'ta vardı zaten kaldırdılar sonra.
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| OMG! | 3 yıl
güzel olur, görüntülü görüşme desteği de hemen gelir mi acaba?
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Reverans! 3 yıl
Messenger kullanımı bence iyi, Mac bir artı kolaylık sağlamayacaktır.
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regaibyigit. 3 yıl
Daha estetigi varken o cirkin tasarimla gelmesin. github.com/...
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