Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı

Facebook'un geçtiğimiz günlerde aylık aktif kullanıcı sayısı 800 milyonu geçen anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, ortaya çıkan bir fotoğrafa göre yakın zamanda Mac platformuna da giriş yapabilir.

Mac bilgisayarlar için şimdiye kadar kullanıma sunulmuş resmi bir uygulaması bulunmayan Facebook Messenger, TechCrunch tarafından yayınlanan fotoğraf kadarıyla Mac platformu için geliştiriliyor. Fotoğraf içerisinde Facebook çalışanı tarafından kullanıldığı belirtilen Mac için Messenger, kişilerin Messenger arkadaşları ile tarayıcı yerine uygulama üzerinden daha hızlı iletişim kurmasına imkan tanıyabilir ve sistemlerin bildirim merkezini aktif olarak etkili şekilde kullanılabilir.

Arayüzü tarayıcı üzerinden erişilen sürüm ile aynı gözüken Mac için Messenger, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınan Facebook tarafından yakın zamanda kullanıma sunulabilir.

http://techcrunch.com/2016/01/09/facebook-messenger-for-mac/#.pdiljp:Hqyi