Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Zaman Tüneli marka etkileşimini yüzde 46 artırdı

7 yıl
3,3b
1
17
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemlerde hem olumlu hem de olumsuz olarak çok fazla kullanıcı tepkisine maruz kalan Facebook'un Zaman Tüneli uygulaması markalara olan katkısını yavaş yavaş göstermeye başlıyor.

Simply Measured tarafından yapılan bir araştırmaya göre Zaman Tüneli sayesinde markaların kullanıcı ile etkileşimi yüzde 46 artış gösterdi.

Site 15 markanın Zaman Tüneli öncesi ve Zaman Tüneli sonrası etkileşim hareketlerini izleyerek istatistikleri ortaya koydu. Listede Livestrong marka sayfasının yüzde 161, Toyota marka sayfasının yüzde 156 gibi büyük bir artış yaşadığı görülüyor. Listenin diğer firmaları da belirli oranda etkileşimde artış yaşamış. Çok az firma ters oranda etkilenmiş.

Araştırmada Zaman Tüneli sonrasında durum güncellemelerine yapılan kullanıcı yorumlarında düşüş yaşanırken, video ve fotoğraflarla etkileşim yüzde 65 oranında arttığı belirtiliyor.
Firmanın tepe yöneticisi Adam Schoenfeld, Zaman Tüneli içerisindeki büyük boyutlu resimlerin görsel materyallerle desteklenerek daha fazla etkileşim yaptığına inanıyor. Bu da markaları Zaman Tüneli'ne daha çok resim ve video eklemeye teşvik ediyor.

Facebook'un Zaman Tüneli'ni markalar için de duyurmasının ardından bir haftada 8 milyona yakın marka bu uygulamaya geçiş yaptı. Bu rakam tüm markaların dörtte birine denk geliyor. Bugün itibariyle de tüm markaların zorunlu olarak Zaman Tüneli'nde geçişi başladı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Thor bin Odin 7 yıl
Onu bunu bilmemde Zaman Tüneli çok b.ktan
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nickenegerekvar 7 yıl en beğenilen
Tabloya baktımda dh fotomontaj ekimi üzerinde bayağı çalışmış.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
icg 7 yıl
anlaşılan zaman tünelini facebook bizim için değil markalar için yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S 7 yıl
Üreticiler memnun ama tüketiciler pekte öyle gözükmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
paint terk styla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl
Tablo çok kaliteli olmuş. Windows 98 Paint'i ile mi hazırlandı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Herkezin zaman geçirdiği,takıldığı bir devi buluşma noktası olan bu yerler en çokda şirketlerin,markaların işine yarıyor bunu kendi lehine çevirmek ne güzel adamlar için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Paint terk
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nickenegerekvar 7 yıl en beğenilen
Tabloya baktımda dh fotomontaj ekimi üzerinde bayağı çalışmış.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Bende en başta alışamadım bu zıkkıma ama insan her şeye alışıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thor bin Odin 7 yıl
Onu bunu bilmemde Zaman Tüneli çok b.ktan
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3270 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme 7 yıl 1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim