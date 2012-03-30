Facebook Zaman Tüneli marka etkileşimini yüzde 46 artırdı

Son dönemlerde hem olumlu hem de olumsuz olarak çok fazla kullanıcı tepkisine maruz kalan Facebook'un Zaman Tüneli uygulaması markalara olan katkısını yavaş yavaş göstermeye başlıyor.





Simply Measured tarafından yapılan bir araştırmaya göre Zaman Tüneli sayesinde markaların kullanıcı ile etkileşimi yüzde 46 artış gösterdi.





Site 15 markanın Zaman Tüneli öncesi ve Zaman Tüneli sonrası etkileşim hareketlerini izleyerek istatistikleri ortaya koydu. Listede Livestrong marka sayfasının yüzde 161, Toyota marka sayfasının yüzde 156 gibi büyük bir artış yaşadığı görülüyor. Listenin diğer firmaları da belirli oranda etkileşimde artış yaşamış. Çok az firma ters oranda etkilenmiş.





Araştırmada Zaman Tüneli sonrasında durum güncellemelerine yapılan kullanıcı yorumlarında düşüş yaşanırken, video ve fotoğraflarla etkileşim yüzde 65 oranında arttığı belirtiliyor.

Firmanın tepe yöneticisi Adam Schoenfeld, Zaman Tüneli içerisindeki büyük boyutlu resimlerin görsel materyallerle desteklenerek daha fazla etkileşim yaptığına inanıyor. Bu da markaları Zaman Tüneli'ne daha çok resim ve video eklemeye teşvik ediyor.





Facebook'un Zaman Tüneli'ni markalar için de duyurmasının ardından bir haftada 8 milyona yakın marka bu uygulamaya geçiş yaptı. Bu rakam tüm markaların dörtte birine denk geliyor. Bugün itibariyle de tüm markaların zorunlu olarak Zaman Tüneli'nde geçişi başladı.