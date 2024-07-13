Meta, Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırdı

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Tam Boyutta Gör Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın hesaplarına uygulanan kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

ABD seçimlerinden sonra hesapları askıya alınmıştı

Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları, Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlemesi ve kendisinin bu kişileri öven paylaşımlar yapmasının ardından askıya alınmıştı.

İki yıl sonra Meta, Trump'ın hesaplarını geri getirdi ancak hizmet şartlarını ihlal ettiği için herhangi bir ihlalde daha katı cezalarla karşılaşabileceği bir statüye getirmişti. Meta, son açıklamasıyla bu duruma son vererek, eski başkanın da herkesle aynı standarda tabi olacağını açıkladı.

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Meta'nın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Nick Clegg, şirketin blog yazısında, "Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının Başkan adaylarından aynı temelde haber alabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi ve Trump'ın hesaplarına yönelik önceki kısıtlamaların aşırı ve olağanüstü koşullara bir yanıt olduğunu ve devam ettirilmesinin gerekmediğini belirtti.

Trump, 30 Haziran'dan bu yana Facebook'ta yeniden düzenli paylaşımlar yapmaya başladı. Trump, özellikle Joe Biden'ı hedef alan paylaşımlar yapıyor. Facebook'ta Biden'ın 11 milyon takipçisine karşılık Trump'ın 34 milyon takipçisi var. Instagram'da ise Biden'ın 17,1 milyonuna karşılık kendisinin yaklaşık 25 milyonu takipçisi bulunuyor.

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