Meta, Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD seçimlerinden sonra hesapları askıya alınmıştı
Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları, Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlemesi ve kendisinin bu kişileri öven paylaşımlar yapmasının ardından askıya alınmıştı.
İki yıl sonra Meta, Trump'ın hesaplarını geri getirdi ancak hizmet şartlarını ihlal ettiği için herhangi bir ihlalde daha katı cezalarla karşılaşabileceği bir statüye getirmişti. Meta, son açıklamasıyla bu duruma son vererek, eski başkanın da herkesle aynı standarda tabi olacağını açıkladı.
Meta'nın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Nick Clegg, şirketin blog yazısında, "Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının Başkan adaylarından aynı temelde haber alabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi ve Trump'ın hesaplarına yönelik önceki kısıtlamaların aşırı ve olağanüstü koşullara bir yanıt olduğunu ve devam ettirilmesinin gerekmediğini belirtti.
Trump, 30 Haziran'dan bu yana Facebook'ta yeniden düzenli paylaşımlar yapmaya başladı. Trump, özellikle Joe Biden'ı hedef alan paylaşımlar yapıyor. Facebook'ta Biden'ın 11 milyon takipçisine karşılık Trump'ın 34 milyon takipçisi var. Instagram'da ise Biden'ın 17,1 milyonuna karşılık kendisinin yaklaşık 25 milyonu takipçisi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.