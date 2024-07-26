Meta, son yılların en büyük cezalarından biri ile karşı karşıya

Meta, Avrupa Birliği'nden ilk antitröst cezasıyla karşı karşıya. Şirketin, Facebook Marketplace adlı ilan hizmetini ana sosyal medya platformu Facebook ile birleştirerek Marketplace'e haksız avantaj sağladığı iddia ediliyor.
Bu durum, Avrupa Komisyonu tarafından Meta'nın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve rakip ilan hizmetlerine Facebook veya Instagram'da reklam vermeleri için olumsuz koşullar dayattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Avrupa Komisyonu, Meta'nın bu uygulamalarının rekabeti engellediğini ve piyasadaki diğer oyuncuların faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürdü.
Meta, bu suçlamaları reddederek, yaptığı uygulamaların tüketicilere fayda sağladığını ve rekabeti teşvik ettiğini savunuyor. Ancak, Avrupa Birliği antitröst şefi Margrethe Vestager'in gelecek kasım ayında görevinden ayrılmadan önce, Meta'nın bu iddialar nedeniyle ağır bir para cezasıyla karşılaşmasının son derece güçlü bir ihtimal olduğu konuşuluyor. Olası cezanın, şirketin 2023 küresel gelirinin %10'una kadar, yani 13,4 milyar dolar civarında olabileceğini de belirtelim.
Meta'nın, Avrupa'da Instagram ve Facebook platformlarını reklamsız olarak sunma planları da bu süreçte gündeme geldi. Ancak, şirketin bu hamlesinin rekabet soruşturması üzerindeki etkisi henüz belirsiz. Yani Meta'nın bu yöndeki iyi niyet çabaları, sonuç vermeyebilir.
Avrupa Komisyonu'nun nihai kararını önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor. Bu karar, teknoloji devlerinin rekabet politikaları ve pazar hakimiyetleri konusunda önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Meta'nın bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ve Avrupa'daki faaliyetlerinin nasıl etkileneceği ise merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.