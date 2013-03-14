Facebook, Zaman Tüneli'nde bir takım değişiklere gidiyor

Facebook, Zaman Tüneli üzerinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yapacağı değişikliklerin duyurusunu yaptı.





Yakın bir zamanda kullanıma sunulması beklenen bu değişikler kapsamında kullanıcıların beğendikleri film, müzik, TV programları ve kitaplar gibi içeriklerin yer edindiği "hakkında" başlığında birtakım değişikliklere gidiliyor. Şu an için sadece beğenilerinin görüntülendiği bu başlık altında artık kullanıcının dinledikleri, izledikleri ve okudukları hakkında detaylı bilgiler bulunacak. Üçüncü taraf uygulamalarında faydalanabileceği bu bilgiler sayesinde, arkadaşlarınızı haber kaynağında yer alan içerikleri ufak bir tıkla birlikte dinlediğinizi, izlediğinizi veya okuduğunuzu belirtmeniz de mümkün hale getiriliyor.





Sosyal ağın daha anlaşılır bir hale gelmesi için birtakım tasarımsal değişikliklere de giden Facebook, haber kaynağındaki değişikliklerin yanı sıra; fotoğraf, müzik ve en son hareketleri de sol tarafa taşımış durumda. Tüm bu değişikliklerle birlikte kullanıcılarının hayat kayıtlarının tutulduğu bir ağ görünümüne kavuşmayı planlayan Facebook'un kullanıcılarını ne denli memnun edeceğini yakın bir zamanda göreceğiz.

http://newsroom.fb.com/News/584/Improvements-to-Timeline