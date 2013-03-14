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Facebook, Zaman Tüneli'nde bir takım değişiklere gidiyor

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook, Zaman Tüneli'nde bir takım değişiklere gidiyor
Facebook, Zaman Tüneli üzerinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yapacağı değişikliklerin duyurusunu yaptı.

Yakın bir zamanda kullanıma sunulması beklenen bu değişikler kapsamında kullanıcıların beğendikleri film, müzik, TV programları ve kitaplar gibi içeriklerin yer edindiği "hakkında" başlığında birtakım değişikliklere gidiliyor. Şu an için sadece beğenilerinin görüntülendiği bu başlık altında artık kullanıcının dinledikleri, izledikleri ve okudukları hakkında detaylı bilgiler bulunacak. Üçüncü taraf uygulamalarında faydalanabileceği bu bilgiler sayesinde, arkadaşlarınızı haber kaynağında yer alan içerikleri ufak bir tıkla birlikte dinlediğinizi, izlediğinizi veya okuduğunuzu belirtmeniz de mümkün hale getiriliyor.

Sosyal ağın daha anlaşılır bir hale gelmesi için birtakım tasarımsal değişikliklere de giden Facebook, haber kaynağındaki değişikliklerin yanı sıra; fotoğraf, müzik ve en son hareketleri de sol tarafa taşımış durumda. Tüm bu değişikliklerle birlikte kullanıcılarının hayat kayıtlarının tutulduğu bir ağ görünümüne kavuşmayı planlayan Facebook'un kullanıcılarını ne denli memnun edeceğini yakın bir zamanda göreceğiz.

http://newsroom.fb.com/News/584/Improvements-to-Timeline Yorum Yaz
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
facebook ile autocatı kıyaslamak şahaneymiş lan
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ercanncan 6 yıl
En eski haline getir şu siteyi zırt pıt oynayıp oynayıp bozma siteyi
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Umutcan 6 yıl
Facebook sürekli değişiklik yapıyor da kimse memnun değil, kullanıcısına sorsa zaman tünelini komple kaldırıp eski temayla devam etmek ister.
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Public_Enemy 6 yıl
facebook ne zaman bir değişiklik yapsa eskisinden kötü oluyor. ilk facebook su ankine on basar
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murdocklawless 6 yıl
autocat ne? otomatik kedi mi?
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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
facebook ile autocatı kıyaslamak şahaneymiş lan
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Silenforce 6 yıl
Abi dondurun yada kapatın şu Facebooklarınızı ya insanın vakitini gerçekten boşa harcıyor.Onun yerine AutoCat Catia falan öğrenin yararlı şeyler yapın.
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Volkanbaba 6 yıl Silenforce
Silenforce

Abi dondurun yada kapatın şu Facebooklarınızı ya insanın vakitini gerçekten boşa harcıyor.Onun yerine AutoCat Catia falan öğrenin yararlı şeyler yapın.

Kafan güzelmiş kardeş güle güle kullan.
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Zenci Forvet 6 yıl Silenforce
Silenforce
Abi dondurun yada kapatın şu Facebooklarınızı ya insanın vakitini gerçekten boşa harcıyor.Onun yerine AutoCat Catia falan öğrenin yararlı şeyler yapın.

Tamam abey.
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Guest-F8946C419 6 yıl Silenforce
Silenforce

Abi dondurun yada kapatın şu Facebooklarınızı ya insanın vakitini gerçekten boşa harcıyor.Onun yerine AutoCat Catia falan öğrenin yararlı şeyler yapın.

Otomatik kedi?
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