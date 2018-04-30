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Facebook beğenmeme butonu yaygınlaşıyor

Facebook'un Şubat ayı içerisinde testlerine başladığı beğenmeme butonu nihayet dağıtılmaya başlandı. Beğenmeme butonu yalnızca, paylaşımların altına yapılan yorumlarda kullanılabilecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Şimdiye kadar ABD ve Yeni Zelanda'daki bazı kullanıcılara sunulan beğenmeme butonu yaygınlaşmaya başladı. Facebook, beğenmeme butonunu beklenenin aksine paylaşımda değil, yapılan paylaşımların altındaki  yorumlarda aktif oluyor. Paylaşımlar altına yapılan kötü niyetli yorumlar ve iyi niyetli yorumlar bu sayede kullanıcılar tarafından ayırt edilmiş olacak.
Beğenmeme butonunun işleyişi biraz farklı gibi görünse de aslında Reddit'de hali hazırda kullanılan bir özellik. Buton şu şekilde işliyor. Yorumun yanında halen kullanılan beğen butonu ve yukarı - aşağı ok işaretleri oluşacak. Bu ok işaretlerini kullanıcıların oylaması sonucu yorum yararlı veya yararlı değil şeklinde ayırt edilmiş olacak. Bunu bir nevi puanlama gibi de düşünebilirsiniz. Sistem şuan için Avusturalya'da açılmış olsa da yakın zamanda global olarak yayınlanacaktır.

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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
donanım haberde de beğenmeme butonu geri gelir mi acaba?
2 Yanıt Yanıtla +28
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Xtrud 1 yıl ceo-tr
ceo-tr
donanım haberde de beğenmeme butonu geri gelir mi acaba?

Gelmez. Editörlerin egosu kaldırmıyor.
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absamet 1 yıl
Donanım haber yetkilileri beğenmeme butonu istiyoruz. Lütfen dikkate alın.
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Paetzold 1 yıl
Haber nerede
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Vega 1 yıl
Hani haber nerede?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aspirin_00 1 yıl
Şimdi çıktıya bizimkiler denemek için devamlınona basarlar :):):):)
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absamet 1 yıl
Donanım haber yetkilileri beğenmeme butonu istiyoruz. Lütfen dikkate alın.
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
donanım haberde de beğenmeme butonu geri gelir mi acaba?
2 Yanıt Yanıtla +28
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Xtrud 1 yıl ceo-tr
ceo-tr
donanım haberde de beğenmeme butonu geri gelir mi acaba?

Gelmez. Editörlerin egosu kaldırmıyor.
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nForcer 1 yıl ceo-tr
Bizim gibi, sorunları ve anlaşmazlıkları diyalogla değil dayakla, öfkeyle, nefretle çözmeye çalışan ve karşı tarafı dinlemeye tahammülü olmayan toplumlar için tehlikeli bir buton olduğundan dolayı doğru ve hakkaniyetli bir biçimde kullanılacağını hiç sanmıyorum.
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