Facebook beğenmeme butonu yaygınlaşıyor

Şimdiye kadar ABD ve Yeni Zelanda'daki bazı kullanıcılara sunulan beğenmeme butonu yaygınlaşmaya başladı. Facebook, beğenmeme butonunu beklenenin aksine paylaşımda değil, yapılan paylaşımların altındaki yorumlarda aktif oluyor. Paylaşımlar altına yapılan kötü niyetli yorumlar ve iyi niyetli yorumlar bu sayede kullanıcılar tarafından ayırt edilmiş olacak.

Beğenmeme butonunun işleyişi biraz farklı gibi görünse de aslında Reddit'de hali hazırda kullanılan bir özellik. Buton şu şekilde işliyor. Yorumun yanında halen kullanılan beğen butonu ve yukarı - aşağı ok işaretleri oluşacak. Bu ok işaretlerini kullanıcıların oylaması sonucu yorum yararlı veya yararlı değil şeklinde ayırt edilmiş olacak. Bunu bir nevi puanlama gibi de düşünebilirsiniz. Sistem şuan için Avusturalya'da açılmış olsa da yakın zamanda global olarak yayınlanacaktır.