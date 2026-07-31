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    Meta'nın yapay zeka faturası kabardı: Nakit akışı yüzde 91 düştü

    Meta'nın gelirleri ve kullanıcı sayısı artmayı sürdürse de yapay zekaya yapılan dev yatırımlar şirketin serbest nakit akışını ciddi şekilde düşürdü. Meta yine de harcama hedefini yükseltti.

    Meta'nın yapay zeka faturası kabardı: Nakit akışı yüzde 91 düştü Tam Boyutta Gör

    Meta, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri ve kullanıcı sayısı güçlü artışlar yaşamış olsa da yapay zeka altyapısına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar serbest nakit akışında sert düşüşe neden oldu. Ancak şirket yine de gelecek yıla yönelik sermaye harcaması beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

    İkinci çeyrek verilerine göre Meta'nın serbest nakit akışı geçen yılın aynı dönemindeki 8,55 milyar dolar seviyesinden yüzde 91 düşerek 784 milyon dolara geriledi. Finansal sonuçların ardından Meta hisseleri, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

    Zuckerberg kendinden emin

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bilgi işlem kapasitesinin önemli bölümünün yapay zeka modellerinin eğitimi, ana faaliyetlerin büyütülmesi, kişisel yapay zeka asistanlarının geliştirilmesi ve yeni ürünlerin oluşturulması için kullanılacağını söyledi.

    Zuckerberg ayrıca Meta'nın büyük kurumsal müşterilere yönelik önemli bir yapay zeka işi kurmayı hedeflediğini belirtti. CEO, şirketin bugünkü yüksek harcamalarının, kişisel yapay zeka ajanlarının gelecekte büyük bir tüketici pazarı oluşturacağı beklentisine dayandığını ifade etti.

    AI harcamaları hız kesmiyor

    Bu kapsamda Meta’nın AI yatırımları da hız kesmiyor. Şirket, 2026 yılı sermaye harcaması beklentisinin alt sınırını 125 milyar dolardan 130 milyar dolara yükseltti. Üst sınır ise 145 milyar dolar olarak korundu.

    Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre şirket, toplam bilgi işlem kapasitesini bu yıl 7 gigavata, gelecek yıl ise 14 gigavata çıkarmayı hedefliyor. Meta'nın dünya genelinde faaliyette olan veya inşası süren 32 veri merkezi bulunuyor.

    Yüksek yatırım harcamalarına rağmen Meta'nın temel reklam faaliyetleri güçlü performans göstermeyi sürdürdü. Şirketin ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükseldi. Net gelir ise 15,85 milyar dolar oldu.

    Meta'nın uygulamalarını kullanan günlük aktif kullanıcı sayısı da yüzde 3 artışla 3,6 milyara ulaştı.

    Hukuki riskler de devam ediyor

    Meta, finansal sonuçlarla birlikte devam eden hukuki süreçlere ilişkin uyarılarını yineledi. Şirket, bu ay mahkemeye sunduğu belgelerde ABD'deki dört eyaletin, Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcıları bağımlı hale getirdiği ve platformların güvenliği konusunda kamuoyunu yanılttığı iddialarıyla 1,4 trilyon dolarlık ceza talep ettiğini açıkladı. Meta ayrıca Avrupa Birliği ve ABD'de gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenleyici baskının sürdüğünü belirtti.

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