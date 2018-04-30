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WhatsApp verilerinizi artık indirebileceksiniz

AB'nin yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun hale gelmeye çalışan WhatsApp, veri taşınabilirlik aracını hazırladı. Artık popüler sohbet uygulamasındaki tüm verilerinizi indirebileceksiniz.
1 yıl
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3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp, veri taşınabilirlik aracını "Hesap bilgilerini talep et" özelliğiyle kullanıma sundu. Artık popüler sohbet uygulamasının sizinle ilgili sahip olduğu tüm verilerin bir kopyasını indirebileceksiniz. Buna hesap bilgileri ve ayarları, kişiler, profil fotoğrafları ve gruplar da dahil.
Bahsi geçen yeni özellik Android'deki WhatsApp beta v2.18.128 sürümünde mevcut ve uygulamanın bir sonraki güncellemesinde herkese ulaşacak. Ancak, WhatsApp zaten sohbet geçmişini e-postaya gönderme seçeneği sunduğu için mesajları indiremeyeceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A6+ bu kez TENAA'da ortaya çıktı"
Hesap bilgilerini talep etme özelliği, mesajaşma platformunu yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun hale getirmek için sunuldu. Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumayı hedefleyen yeni yönetmelik 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek.

WhatsApp'tan veri raporunuzu isteme

Sohbet uygulamasından verilerinizi talep etmek için öncelikle WhatsApp > Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et menüsüne gelerek "Raporu talep et" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Daha sonra ise ekranda "Talep gönderildi" yazacak.
Veri raporunuz yaklaşık 1-3 gün içinde hazır hale getirilecek. Daha sonrasında ise Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et bölümünden ZIP dosyası şeklinde indirebileceksiniz. Bu arada indirmeniz için ise birkaç hafta süre verileceğini belirtelim. Bu süre dolduğunda ise WhatsApp dosyayı sunucularından silecek.

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fb.1907 1 yıl en beğenilen
Facebook'un verilerini istediğimde 10GB'a yakın dosya yolladılar. Fotoğraf, video, tüm konuşma geçmişim vs. vardı.
Az önce WhatsApp'ın ki geldi. Sadece 90kb şu anda kullandığım profil resmim, konuşma gruplarımın isimleri ve rehberimdeki kişilerin telefon numaraları vardı. İndirmeye değmez boşa uğraşmayın.
Facebook'un verilerini istediğimde 10GB'a yakın dosya yolladılar. Fotoğraf, video, tüm konuşma geçmişim vs. vardı.Az önce WhatsApp'ın ki geldi. Sadece 90k...
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scorpionnn 1 yıl
iphone gelmedi mi bu ozelik
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moffaka 1 yıl
arkadaşlar bende icloud dolu ve yedek alamıyorum. bu işlemi denemek istiyorum nasıl yapacağım?
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fb.1907 1 yıl en beğenilen
Facebook'un verilerini istediğimde 10GB'a yakın dosya yolladılar. Fotoğraf, video, tüm konuşma geçmişim vs. vardı.
Az önce WhatsApp'ın ki geldi. Sadece 90kb şu anda kullandığım profil resmim, konuşma gruplarımın isimleri ve rehberimdeki kişilerin telefon numaraları vardı. İndirmeye değmez boşa uğraşmayın.
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