WhatsApp verilerinizi artık indirebileceksiniz

WhatsApp, veri taşınabilirlik aracını "Hesap bilgilerini talep et" özelliğiyle kullanıma sundu. Artık popüler sohbet uygulamasının sizinle ilgili sahip olduğu tüm verilerin bir kopyasını indirebileceksiniz. Buna hesap bilgileri ve ayarları, kişiler, profil fotoğrafları ve gruplar da dahil.

Bahsi geçen yeni özellik Android'deki WhatsApp beta v2.18.128 sürümünde mevcut ve uygulamanın bir sonraki güncellemesinde herkese ulaşacak. Ancak, WhatsApp zaten sohbet geçmişini e-postaya gönderme seçeneği sunduğu için mesajları indiremeyeceksiniz.

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Hesap bilgilerini talep etme özelliği, mesajaşma platformunu yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun hale getirmek için sunuldu. Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumayı hedefleyen yeni yönetmelik 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek.

WhatsApp'tan veri raporunuzu isteme

Sohbet uygulamasından verilerinizi talep etmek için öncelikle WhatsApp > Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et menüsüne gelerek "Raporu talep et" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Daha sonra ise ekranda "Talep gönderildi" yazacak.

Veri raporunuz yaklaşık 1-3 gün içinde hazır hale getirilecek. Daha sonrasında ise Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et bölümünden ZIP dosyası şeklinde indirebileceksiniz. Bu arada indirmeniz için ise birkaç hafta süre verileceğini belirtelim. Bu süre dolduğunda ise WhatsApp dosyayı sunucularından silecek.