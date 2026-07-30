X Money ile alışveriş dönemi başlıyor

X Money nedir?
Premium ve Premium+ abonelerinin yararlanabildiği X Money sistemi Visa garantisi altında çalışıyor. Kullanıcılar hesap açtıktan sonra metal bir Visa ön ödeme kartı adreslerine yollanıyor. Bu kart ile global ATM’lerden komisyonsuz para çekilebiliyor, X Money kullanıcıları arasında para transferi yapılabiliyor, yıllık yüzde 6 faiz kullanılabiliyor ve belirli alışverişlerde yüzde 3 geri ödeme garantisi elde ediliyor.
Visa güvenlik ve risk yönetim araçları ile korunan X Money için banka hesapları Cross River bankasında saklanıyor ve 250 bin dolara kadar da sigorta sağlanıyor. X Money sistemi haliyle gittiği tüm ülkelerde regülasyonlara uymak ve bankacılık sistemi ile çalışmak zorunda. Bu bakımdan yaygınlaşması sınırlı kalabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: