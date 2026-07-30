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    X Money ile alışveriş dönemi başlıyor

    X kullanıcılarının bundan sonra birbirleri arasında para gönderebileceği, birikiminden faiz kazanabileceği ve alışverişlerinden geri ödeme alabileceği X Money programı başlıyor.

    X Money Tam Boyutta Gör
    X platformunun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yaklaşık 6 ay geciken X Money adındaki yeni dijital ödeme sistemi nihayet hayata geçti. İlk etapta ABD’li X kullanıcıları X Money sistemini tecrübe etmeye başladı.

    X Money nedir?

    Premium ve Premium+ abonelerinin yararlanabildiği X Money sistemi Visa garantisi altında çalışıyor. Kullanıcılar hesap açtıktan sonra metal bir Visa ön ödeme kartı adreslerine yollanıyor. Bu kart ile global ATM’lerden komisyonsuz para çekilebiliyor, X Money kullanıcıları arasında para transferi yapılabiliyor, yıllık yüzde 6 faiz kullanılabiliyor ve belirli alışverişlerde yüzde 3 geri ödeme garantisi elde ediliyor.

    Visa güvenlik ve risk yönetim araçları ile korunan X Money için banka hesapları Cross River bankasında saklanıyor ve 250 bin dolara kadar da sigorta sağlanıyor. X Money sistemi haliyle gittiği tüm ülkelerde regülasyonlara uymak ve bankacılık sistemi ile çalışmak zorunda. Bu bakımdan yaygınlaşması sınırlı kalabilir.

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