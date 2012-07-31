Facebook, ''daha sonrası için sakla'' özelliğini kullanıcılarına sundu





Facebook, masaüstü ve mobil platformda kullanılmak üzere ''daha sonrası için sakla'' adındaki özelliği devreye soktu.





Bu özellik ile birlikte Facebook kullanıcıları, arkadaşları tarafından yapılan durum güncellemelerini ve daha sonra okumak için işaretleyip saklayabilecek. Mobil platformda istenilen durum güncellemesini saklayabilmek için bir süre ekran üzerindeki durum güncellemesinin metnine basılı tutmak yeterli olacak. Masaüstü versiyonunda ise her güncellemenin yanında çıkacak olan ''kaydet'' butonuna basmak güncellemeyi daha sonra okumanızı sağlayacak.Kullanıcılar, kaydettikleri güncellemeye daha sonra Favoriler sekmesi altındaki kaydedilenler menüsü altından erişebilecek.





Facebook'un sunduğu bu özellik sayesinde kullanıcılarına geçmişte arama yapma konusunda büyük bir kolaylık sağlamış olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Özelliğin kısa sürede tüm kullanıcılar arasında yayılması bekleniyor.

http://www.imore.com/facebook-iphone-and-ipad-gain-new-save-later-feature