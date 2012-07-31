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Facebook, ''daha sonrası için sakla'' özelliğini kullanıcılarına sundu

6 yıl
3,2b
1
49
Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook, masaüstü ve mobil platformda kullanılmak üzere ''daha sonrası için sakla'' adındaki özelliği devreye soktu.

Bu özellik ile birlikte Facebook kullanıcıları, arkadaşları tarafından yapılan durum güncellemelerini ve daha sonra okumak için işaretleyip saklayabilecek. Mobil platformda istenilen durum güncellemesini saklayabilmek için bir süre ekran üzerindeki durum güncellemesinin metnine basılı tutmak yeterli olacak. Masaüstü versiyonunda ise her güncellemenin yanında çıkacak olan ''kaydet'' butonuna basmak güncellemeyi daha sonra okumanızı sağlayacak.Kullanıcılar, kaydettikleri güncellemeye daha sonra Favoriler sekmesi altındaki kaydedilenler menüsü altından erişebilecek. 

Facebook'un sunduğu bu özellik sayesinde kullanıcılarına geçmişte arama yapma konusunda büyük bir kolaylık sağlamış olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Özelliğin kısa sürede tüm kullanıcılar arasında yayılması bekleniyor.

http://www.imore.com/facebook-iphone-and-ipad-gain-new-save-later-feature Yorum Yaz
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AralSNinja 6 yıl en beğenilen
Mesajım bulunsun olayı işte büyütülecek bir şey yok bence
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CARNIVALE 6 yıl Onuncu Köyü Arıyorum
Chucky_31

Mesajım bulunsun olayı ilk Donanımhaber çıkardı.Facebook Donanımhaber'e patent parası ödemeli.


citizen patentini almayı unutmuş
Chucky_31Mesajım bulunsun olayı ilk Donanımhaber çıkardı.Facebook Donanımhaber'e patent parası ödemeli.citi...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 6 yıl
dere.beyi
mesajları düzeltsinler önce her mesajın tek tek içine girip silmekten bıktık komple boşalt sistemi getirilmeli

Aynen bu özellik kendi içerisinde olsa güzel olcak.
teknobeyin.com/...
İnternette bunu bulmuştum aynı olay chrome eklentisiyle oluyormuş deneyebilirsin.
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Cefakar. 6 yıl
Keşke "Dislike" butonu gelseydi...
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
Ay aman ne böyük özellik.Onun yerine zaman tüneline adam gibi bir ayar çeksinler...
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fuckulteli 6 yıl
C?RNIV?LE
Chucky_31 Mesajım bulunsun olayı ilk Donanımhaber çıkardı.Facebook Donanımhabere patent parası ödemeli.
citizen patentini almayı unutmuş

Citizen yanlışlıkla paten almış!!! Ne yaparsın, böyle kabulleneceğiz artık. Topluma kazandırmak lazım :D
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Akcura 6 yıl
Güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Bir de kullanıcıların yutup spam mesaj yollaması işini engelleseler çok iyi olacak.
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Tony 6 yıl fuckulteli
fuckulteli

C?RNIV?LE

Chucky_31 Mesajım bulunsun olayı ilk Donanımhaber çıkardı.Facebook Donanımhabere patent parası ödemeli.
citizen patentini almayı unutmuş


Citizen yanlışlıkla paten almış!!! Ne yaparsın, böyle kabulleneceğiz artık. Topluma kazandırmak lazım :D


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altuntepe2 6 yıl
resimde at&t 4G çektiğini gördüm oturdum ağlıyorum :'(
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komikcik 6 yıl
Face mi kalmış ...
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The Truman Show 6 yıl
Fotoğrafların üstüne gelince otomatik büyüme özelliği vardı tutmadı galiba.
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Nouvelle 6 yıl
Aferim mark
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vitor reis 6 yıl
Hala feyste takilan krolar icin sevindirici haber olmali
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Legendery 6 yıl
Güzellik özellik ama pek facebook'ta takılmıyorum.
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a44 6 yıl
wayyyy anasini
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yildiray35 6 yıl
Eksikligini bu aralar hissediyordum.
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Cineman 6 yıl
Arkadaşın Starbucks'ta etiketlendi, daha sonra gör deyinceye kadar zaten okumuş oluyorsunuz. Ayrıca banane yani, psikopat mıyım, niye saklıyıp tekrar tekrar bakayım güncellemelere. Zaten normalde bakmıyorum ki. Beyin bedava.
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Dexter61 6 yıl
YIL OLMUŞ 2012 HALA PAYLAŞ BUTONU YOK
1 Yanıt Yanıtla +3
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Bitmedi mi hala bu site ya.
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This Time 6 yıl Dexter61
Dexter61
YIL OLMUŞ 2012 HALA PAYLAŞ BUTONU YOK

+1
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