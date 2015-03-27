Facebook dünyaya internet sağlayacak yeni drone'unu tanıttı

Facebook, geçtiğimiz dönemlerde bir çok kez tüm dünyaya internet erişimi sunma amacını dile getirmişti. Bu hedefine ulaşmak için insansız hava araçlarını kullanmayı planlayan yazılım devi yeni prototipini tanıttı.

Tanıtımı yapılan Aquila adındaki drone'un prototipi test uçuşlarını başarıyla tamamlamış durumda. Güneş enerjisiyle çalışan drone 3 ay boyunca ekstra bir güce ihtiyaç duymadan havada kalabiliyor. Ortalama bir araç ağırlığındaki model V formatlı ve Boeing 737 ile benzer kanat açıklığına sahip.

Aquila adındaki prototip gibi 1000 adet drone'un uçmaya başlaması ile tüm dünyanın internet erişime kavuşabileceği söyleniyor. Bu yaz ayından itibaren ilk uçuşların başlaması beklenirken, sonraki dönemlerde droneların sayısı yükseltilerek tüm dünyaya internet erişimi sağlanacak. 18-27 kilometre yükseklikte uçan bu insansız uçaklar ile 5 milyardan fazla insana internet erişimi sağlanması planlanıyor.