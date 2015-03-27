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Facebook dünyaya internet sağlayacak yeni drone'unu tanıttı

4 yıl
3,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook dünyaya internet sağlayacak yeni drone'unu tanıttı
Facebook, geçtiğimiz dönemlerde bir çok kez tüm dünyaya internet erişimi sunma amacını dile getirmişti. Bu hedefine ulaşmak için insansız hava araçlarını kullanmayı planlayan yazılım devi yeni prototipini tanıttı.
Tanıtımı yapılan Aquila adındaki drone'un prototipi test uçuşlarını başarıyla tamamlamış durumda. Güneş enerjisiyle çalışan drone 3 ay boyunca ekstra bir güce ihtiyaç duymadan havada kalabiliyor. Ortalama bir araç ağırlığındaki model V formatlı ve Boeing 737 ile benzer kanat açıklığına sahip. 
Aquila adındaki prototip gibi 1000 adet drone'un uçmaya başlaması ile tüm dünyanın internet erişime kavuşabileceği söyleniyor. Bu yaz ayından itibaren ilk uçuşların başlaması beklenirken, sonraki dönemlerde droneların sayısı yükseltilerek tüm dünyaya internet erişimi sağlanacak. 18-27  kilometre yükseklikte uçan bu insansız uçaklar ile 5 milyardan fazla insana internet erişimi sağlanması planlanıyor.

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birolhan1 4 yıl
Katma drone vergisi diye elektrik faturalarına yansıtmasınlar :)
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kule_genclik 4 yıl en beğenilen birolhan1
birolhan1
Katma drone vergisi diye elektrik faturalarına yansıtmasınlar :)

aman hocam akil verme gozunu sevim.
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1 Avatar
tricore 4 yıl
o dronun routerını resetler bizim türkler Japonlarda gördüğünü vurup indirir.
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zimbabve milyarderi 4 yıl
ölücüler düşürüp yarı fiyatına okutur bunları
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FlyingUnderpants 4 yıl
Kabaca bir drone 7000 kişiye hizmet verecek. Olasılıksız değil.
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Parallel Killer 4 yıl
artık elektriğimiz yok ama internetimiz var diycekler :p
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daysleeperxp 4 yıl
Peki doğal yaşamı nasıl etkileyecek?
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Hasan07-36 4 yıl
Lütfen yapmayın ya. Bu hataları daha önce başka haberlerde de görmüştüm. 18-27 bin km'de hareket eden bir cihaza drone denilmez. O yükseklikte ya uydu olur ya da füze. Elektrik motorlarıyla çalışan hiçbir cisim o yüksekliğe çıkamaz. Yoksa NASA uydu atacam diye o koca füzeleri, uzay mekiklerini kullanmazdı. 18-27 km ya da 18 bin - 27 bin metre arası olacak doğrusu ki F-16 gibi bir jet uçağının dahi 20 bin metreye çok zor çıktığını düşünürsek böyle bir araç için bu yükseklik bile fazla.
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
18 bin km yukseklik nedir?
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Physicist_Emre 4 yıl
peki ülkeler hava sahalarını açacaklarmı muhtemelen yine siyasi olaylar bunun önüne geçecektir.
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Ghost2003 4 yıl
Bir denizci olarak okyanuslarıda kapsasın.Mesaj atalım sevdiklerimize yakınlarımıza.Face üzerinden olsun ne farkeder.Bu teknoloji denizcilere yarayacak :)
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joe_santana 4 yıl
internette artık tv gibi bedava olacak
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Cosmic Love 4 yıl
18-27 bin kilometre yükseklikte uçan bu insansız uçaklar


Yükseklikta hata var gibi, 18-27 km = 18-27 bin metre olması muhtemel.

Uygulama güzel, fakat internet hızlı olacak mı? Şundan soruyorum, internetle tanışmamış birisi birkaç dakika içinde bağlanamazsa sıkılıp bırakacaktır.
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eticin16 4 yıl
herkez facebook'un bu girişimini normal internet sağlamak ile karıştırmış sanırım kendi internet sitesi olan internet.org adresine bakarsanız orda temel ihtiyaç uygulamaları için bedava internet sağlanmasından bahsedilmiş sanırım sadece facebook kendi uygulamaları için internet sağlıyacak ve internet alacak gücü olmayan maddi imkanları elvermeyen kişilerinde kendi uygulamalarını bedava kullanmasını sağlıyarak daha çok gelir elde etmeye çalışacak şimdi atıyorum 1 milyon kullanıcısı varsa ozaman 2 milyon yada 3 milyon kullanıcısı olacak ve daha çok gelir elde edecek ve vazgeçilmez olacak. zaten uygulama bedava kullandığı internetde bedava olursa insanlar facebooktan çıkmaz artık bide böyle düşünnnn :)))
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TEKİN 1881 4 yıl eticin16
eticin16
herkez facebook'un bu girişimini normal internet sağlamak ile karıştırmış sanırım kendi internet sitesi olan internet.org adresine bakarsanız orda temel ihtiyaç uygulamaları için bedava internet sağlanmasından bahsedilmiş sanırım sadece facebook kendi uygulamaları için internet sağlıyacak ve internet alacak gücü olmayan maddi imkanları elvermeyen kişilerinde kendi uygulamalarını bedava kullanmasını sağlıyarak daha çok gelir elde etmeye çalışacak şimdi atıyorum 1 milyon kullanıcısı varsa ozaman 2 milyon yada 3 milyon kullanıcısı olacak ve daha çok gelir elde edecek ve vazgeçilmez olacak. zaten uygulama bedava kullandığı internetde bedava olursa insanlar facebooktan çıkmaz artık bide böyle düşünnnn :)))

Tabiki sadece kendi sitesi için yapacaktır. Onların umrunda olmaz diğer siteler. Youtube da bu işe girsede video izlesek süper olur.
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