Facebook ile Adblock Plus arasındaki gerginlik tırmanıyor

online reklamların engellenmesi konusunda tarafını belli eden Facebook, reklam engelleyen tüm uygulamalara karşı olduğunu duyurmuş ve bu tür yazılımların sosyal ağda İki gün öncekonusunda tarafını belli eden, reklam engelleyen tüm uygulamalara karşı olduğunu duyurmuş ve bu tür yazılımların sosyal ağda çalışmasını önleyeceğini açıklamıştı. Reklamları kendi sunucularında barındırarak kodlarını gizleyecek olan Facebook, böylelikle eklentilerin reklamları tanımalarını zorlaştırmayı hedefliyordu.

Adblock Plus ise sosyal ağa cevap niteliği taşıyan açıklamasında kullanıcıların eklentinin son sürümünü yükleyerek (filtreleri güncelleyerek) tüm reklamları engellemeye devam edebileceklerini duyurdu. Adeta eklenti geliştiricilerle web siteleri arasında süregelen savaşı körükleyen bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yayıncılar ile kullanıcıların anlaşması zor görünüyor

Aslında konu genel itibariyle irdelendiğinde her iki tarafın da haklı olduğu söylenebilir. Zira yayıncılar gelirlerinin büyük bölümünü reklamlardan karşılıyorlar. Kullanıcılar ise aynı televizyonda olduğu gibi reklamları görmek zorunda olmadıklarını düşünüyorlar.

Web sitelerinin çalışmalarına devam etmeleri için gerekli reklam kaynağının kesilmesi sistemde aksamalara sebep oluyor. Öyle ki 2015 yılına dair gerçekleştirilen bir araştırmada reklam engelleyen uygulamalar yüzünden sektörde toplamda 21.8 milyar dolar gelir kaybının yaşandığı ortaya çıkmıştı. Bakalım reklamlar konusundaki bu fikir ayrılıkları nasıl aşılacak…

https://adblockplus.org/blog/fb-reblock-ad-blocking-community-finds-workaround-to-facebook