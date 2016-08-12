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Facebook ile Adblock Plus arasındaki gerginlik tırmanıyor

Yayınladığı açıklama ile reklam engelleyen tüm uygulamaların sosyal ağda çalışmasını önleyeceğini duyuran Facebook’a ilk cevap Adblock Plus’tan geldi. Ünlü geliştirici resmen savaşın fitilini ateşledi
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İki gün önce online reklamların engellenmesi konusunda tarafını belli eden Facebook, reklam engelleyen tüm uygulamalara karşı olduğunu duyurmuş ve bu tür yazılımların sosyal ağda çalışmasını önleyeceğini açıklamıştı. Reklamları kendi sunucularında barındırarak kodlarını gizleyecek olan Facebook, böylelikle eklentilerin reklamları tanımalarını zorlaştırmayı hedefliyordu.
Adblock Plus ise sosyal ağa cevap niteliği taşıyan açıklamasında kullanıcıların eklentinin son sürümünü yükleyerek (filtreleri güncelleyerek) tüm reklamları engellemeye devam edebileceklerini duyurdu. Adeta eklenti geliştiricilerle web siteleri arasında süregelen savaşı körükleyen bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yayıncılar ile kullanıcıların anlaşması zor görünüyor

Aslında konu genel itibariyle irdelendiğinde her iki tarafın da haklı olduğu söylenebilir. Zira yayıncılar gelirlerinin büyük bölümünü reklamlardan karşılıyorlar. Kullanıcılar ise aynı televizyonda olduğu gibi reklamları görmek zorunda olmadıklarını düşünüyorlar.
Web sitelerinin çalışmalarına devam etmeleri için gerekli reklam kaynağının kesilmesi sistemde aksamalara sebep oluyor. Öyle ki 2015 yılına dair gerçekleştirilen bir araştırmada reklam engelleyen uygulamalar yüzünden sektörde toplamda 21.8 milyar dolar gelir kaybının yaşandığı ortaya çıkmıştı. Bakalım reklamlar konusundaki bu fikir ayrılıkları nasıl aşılacak…

https://adblockplus.org/blog/fb-reblock-ad-blocking-community-finds-workaround-to-facebook Yorum Yaz
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Facebook zaten çok az kâr ediyor. Kullanıcıların %10'u reklam görmese bataklığa sürüklenir, çok üzüldüm.
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Public_Enemy 2 yıl
Adblock'u kapatmaya zorlayan siteler var, onlara daha hiç girmiyorum. Facebook'da öyle birşey yapsada kendisinden kurtulsam.
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huntedman 2 yıl
Adblock'u kapatmaya zorlayan sitelere bir daha hiç uğramıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +43
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DH Misafiri 2 yıl
Yaşasın özgürlük abuk subuk reklamları görmek zorundamıyım adblock engellemese bile ben başka yollarla engellerim hiç kafalarını yormasınlar
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DH Misafiri 2 yıl
facebook kadar gereksiz bir site yok bence
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Jigsawlaw 2 yıl
Mesut abi bi ara bizim kullanıcılarımızın büyük çoğunluğu addblockerı bizim sayfamızda kullanmıyo zaten dediğinden beri donanım haber yayın müdürünün bu iyi niyetinden utanıp addblockerı dh e izin verecek şekilde kapattım hiç engelleme yapmayan donanım habere selam olsun addblockerı kapatacağım ve kapatmaya teşvik edeceğim tek siteye :)
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Amore 2 yıl
Sözcü gazetesi de aynı numarayı yapıp, ABP'yi kapattırmaya çalışıyordu. Ben de takipten tamamen vazgeçtim Milliyet'den alıyorum artık haberleri. Kaybeden Sözcü oldu...
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burakk, 2 yıl
Bana kalsa şu arabalı vapurlardaki televizyonlara bile koyacağım bir Adblock Biz bu kadar reklam görmek zorunda mıyız ki her yerde gözümüze gözümüze reklam sokuluyor? İstemiyorum birader!
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netfaruk 2 yıl
Reklamları abartmasalar gül gibi geçinip gideriz ama maalesef ara sıra donanımhaberde bile adblocku açmak zorunda kalıyorum.
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V4LKyR 2 yıl
Adblock'uma dokunanın kafasını sökerim.
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adsizbedevi 2 yıl
Dik dur eğilme Ad-b-lock
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No-FéAR 2 yıl
Ben zaten istediğim yerde devre dışı bırakıyorum, buna donanımhaber dahil ama bazı siteler gerçekten çok aşırı reklam barındırıyor. ve saçma reklamlar var. Adblock tarzı uygulamayı kapat diyen siteye bir dahada girmiyorum.
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fthkn 2 yıl
Reklamlar yüzünden internet dünyası çöplüğe döndü. Reklamla dönen siteler iflas etsin ortalık temizlenir. Bir haber öğrenmek için yüz tane haber sitesine ihtiyaç yok. Zaten haberin kaynağı site sayısı 10'u geçmiyor. Diğerleri kopyala yapıştır siteler. Her tür site için bu durum geçerli. Kayıp olduğunu söyledikleri paranın bir yere kaybolduğu yok. O para daha yararlı kanallara gitmiştir. Reklama harcanan para dünyanın geleceğine ihanettir. Ama o konuya hiç girmeye niyetim yok.
Yanıtla +17
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smart1978 2 yıl
Reklam dayatilacaksa kota kalkmasi için facebook devletin ilgili birimi ile anlassin....
Kotamizla reklam dayatilmasi kabul edilemez insafsızlıktir.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
facebook değilde sözcü gazetesinin internet sitesine tav oluyorum açmıyor hayır kırk yılda bir grip bakayım diyorum kapat gel diyor gözümden düştüler.
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