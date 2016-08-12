Tesla'nın otomatik pilotu yine kaza yaptı

Tesla’nın üzerinde yoğun mesai harcadığı, geleceğin teknolojileri arasında yer alan otomatik pilotun güvenli olup olmadığı konusundaki tartışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Otomatik pilotun yaygınlaşmasıyla kurallara daha fazla riayet edileceği ve bu yüzden kazaların büyük oranda düşüş göstereceğine inananların yanı sıra bir yazılımın insan kadar güven veremeyeceğini savunanlar da mevcut.

imaj tazeleme çalışması olarak da yorumlandı. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce otomatik pilot kontrolündeki Tesla tıra çarpmış ve sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hemen ardından direksiyon başında fenalaşan bir kişi otomatik pilot sayesinde hastaneye zamanında giderek ölümden dönmüştü. Tabi bu durum bazı çevreler tarafından Tesla’nın kaza sonrasıolarak da yorumlandı.

Otomobil bana "kendi kendine gidebiliyor" diyerek satıldı

Çin’de gerçekleşen son kazada ise otobanda giderken yolun sol tarafında -muhtemelen bir arıza sebebiyle- durmuş olan bir araca sürterek geçen otomatik pilot, her iki araçta da ufak çaplı maddi hasarın meydana gelmesine neden oldu. Fakat kaza anında telefonuyla ilgilendiğini belirten sürücü Luo Zhen, açıklamasında aracın "kendi kendine giden" otomobil denilerek satıldığını ve bu yüzden yola bakmadığını söyledi. Zira "Autopilot" kelimesi Çinceye çevrildiğinde -diller arası farklılıktan dolayı- direkt "Self driving" (kendi kendine gidebilen) anlamına geliyor.

Ancak aracın otomatik pilot modunda, yani yarı otonom konumdayken sürücülerin ellerini kesinlikle direksiyondan çekmemeleri konusunda uyaran Tesla, kaza anında Zhen'in ellerinin direksiyonda olmadığını dile getirdi. Bu durumda hatalı kim tartışılır ancak yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması sevindirici haber. Kaza anında araç içi kameradan çekilen videoya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.