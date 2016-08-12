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Tesla'nın otomatik pilotu yine kaza yaptı

Otomatik pilot özelliğiyle sık sık gündeme gelen Tesla’nın adı yine bir kaza haberine karıştı. Ancak bu kez ölen ya da yaralanan yok ve suçun büyük bölümünün sürücüde olduğu söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,3b
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30
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Tesla'nın otomatik pilotu yine kaza yaptı
Tesla’nın üzerinde yoğun mesai harcadığı, geleceğin teknolojileri arasında yer alan otomatik pilotun güvenli olup olmadığı konusundaki tartışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Otomatik pilotun yaygınlaşmasıyla kurallara daha fazla riayet edileceği ve bu yüzden kazaların büyük oranda düşüş göstereceğine inananların yanı sıra bir yazılımın insan kadar güven veremeyeceğini savunanlar da mevcut.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce otomatik pilot kontrolündeki Tesla tıra çarpmış ve sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hemen ardından direksiyon başında fenalaşan bir kişi otomatik pilot sayesinde hastaneye zamanında giderek ölümden dönmüştü. Tabi bu durum bazı çevreler tarafından Tesla’nın kaza sonrası imaj tazeleme çalışması olarak da yorumlandı.

Otomobil bana "kendi kendine gidebiliyor" diyerek satıldı

Çin’de gerçekleşen son kazada ise otobanda giderken yolun sol tarafında -muhtemelen bir arıza sebebiyle- durmuş olan bir araca sürterek geçen otomatik pilot, her iki araçta da ufak çaplı maddi hasarın meydana gelmesine neden oldu. Fakat kaza anında telefonuyla ilgilendiğini belirten sürücü Luo Zhen, açıklamasında aracın "kendi kendine giden" otomobil denilerek satıldığını ve bu yüzden yola bakmadığını söyledi. Zira "Autopilot" kelimesi Çinceye çevrildiğinde -diller arası farklılıktan dolayı- direkt "Self driving" (kendi kendine gidebilen) anlamına geliyor.
Ancak aracın otomatik pilot modunda, yani yarı otonom konumdayken sürücülerin ellerini kesinlikle direksiyondan çekmemeleri konusunda uyaran Tesla, kaza anında Zhen'in ellerinin direksiyonda olmadığını dile getirdi. Bu durumda hatalı kim tartışılır ancak yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması sevindirici haber. Kaza anında araç içi kameradan çekilen videoya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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cansev07 3 yıl en beğenilen
Bu tür kazaların daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojide yaşanması normal. Dünyanın her yerinde her an insan kaynaklı bir kaza olmakta. Bunu tesla yapınca dikkat çekiyor sadece. Teknoloji daha da olgunlaştıkça yaşanan kazalarda azalacaktır.
Bu tür kazaların daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojide yaşanması normal. Dünyanın her yerinde her an insan kaynaklı bir kaza olmakta. Bunu tesla...
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ozmenakif 3 yıl
Arkadaş koyun o zaman direksiyona bi sensör, adamın eli direksiyonda değilse autopilot çalışmasın
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Kefelon 3 yıl
Arkadaşın dediği gibi milyonlarca km yapmış oto pilotdan bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kaza duyuyoruz ve bunlardan sadece 1 tanesi ölümlü. Aynı km de yolu insanlara sürdürsek yüzlerce kaza olmuştu bile.
Bence tamamıyla yeni bir teknoloji için gayet iyi gidiyor işler. Sonuçta arabayı süren bir yazılım ve basit bir hesap makinesi yazılımı bile ilk çıktığında kusursuz olamıyorken böyle bir karmaşık yazılımdan tam kusursuzluk beklemek saçmalık olur.
Ama bu haliyle bile insandan çok daha iyi olduğu karşı konulmaz bir gerçek...
Arkadaşın dediği gibi milyonlarca km yapmış oto pilotdan bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kaza duyuyoruz ve bunlardan sadece 1 tanesi ölümlü. Aynı km de yol...
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Kaiserslautern34 3 yıl
Yav abi araba neler yapıyor ilk hatasında kalem çiziyorsunuz ya.
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aycibin 3 yıl
özellikle aydınlatılmamış hatta şerit çizgisi bile silik olan gece sürüşlerinde ne kadar etkili acaba.insanlar da kaza yapabiliyor.kazalar oldukça sistem güvenilirliği artar.bunlar ufak tefek düzeltilebilecek şeyler.
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gs09gs09 3 yıl
Adamlar haberlerinde otomatik pilotum niye kaza yapti diye konusuyo biz hala bu vergiler niye yuksek adanada damacanaya tecavuz ettiler diye konusuyoz arada farka bak
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m.can123 3 yıl
Ya adamlar zaten insandan daha az hatayla kullanan arac yapiyor. Ayrica elektrik ve otonom aracta en buyuk devrimi de bu firma yapiyor. Bence boyle sacma sapan haberleri yazmanin anlami yok. Bunun gibi ufak tefek kazalr istanbulda her gun 100 lerce oluyor
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merdempc 3 yıl
Baydı ama artık. Bu haberleri bu üslupla yazmanızı sağlayan otorite kim. Eğer kendiniz yazıyorsanız zarardasınız söyleyim. RR, Mercedes, BMW ye falan gidip reklam parası isteseniz verirler. Bence öyle yapın.
En azından şu haberleri haber kanalı muhabiri gibi yazmak yerine teknoloji muhabiri gibi yazın. İnanın 'zırt' gazetesinde bu haberi okusak aynen bu şekilde okurduk.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ne kadar çok kaza olursa o kadar bilgi ve data ortaya çıkar
ve bu bilgi ve datalar olası öngörülemeyen hataların düzeltilmesi için
mükemmel bir bilgi kaynağı olur !
her yeni sonuç daha mükemmel çalışan bir sistem için ilhamdır !
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Bemoltr 3 yıl
Millet aç aç..
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kadirirdem 3 yıl
km'lerce yol yapıyor bir kaç tane kaza dan bir şey olmaz ayrıca burada sürücü suçlu...
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Public_Enemy 3 yıl
üreticiler bu otomatik pilot olayına niye bu kadar taktılar anlamıyorum. O kadar paraya araba alacan, kullanmayacan , zırvalık.
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Audi383848 3 yıl
Töslö çök öyödör.


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likeablex 3 yıl
Öğrenecek,öğrenecek o da :)
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
teknoloji dehalarının eleştirilerine bak sen
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tesla, kaza ve
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