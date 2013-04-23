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Facebook, Iowa eyaletinde 1.5 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa ediyor

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, Iowa eyaletinde 1.5 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa ediyor

Kullanıcı sayısı bir milyar sınırını çoktan geride bırakan Facebook, artan kullanıcı verileri nedeniyle yeni bir veri merkezi inşa etmek için çalışmalara başladı.

Firmanın 4. veri merkezi olacak yeni tesisin maliyeti 1.5 milyar dolar civarında. 200 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek veri merkezi, firmanın işlem gücüne katkı yaparken, mobil cihazlardan erişim nedeniyle artan iş yükünü de azaltacak. 

İlk kazmanın Haziran ayında vurulacağı belirtilen merkez, 2014 yılının sonunda tamamlanmış olacak. Facebook sık sık gerekli altyapıyı sağlamadan yeni servisleri faaliyete sokmayacağını dile getirmekte. 

Tesis enerji tasarrufunu ön planda tutarken, sonraki dönemlerde 3 yeni tesis daha alana eklenebilecek. Facebook veri merkezlerinde 2015 yılına kadar yüzde 25 oranında yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyor.  

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cibicibi 6 yıl
sesli görüşme olayını açarlarsa online kalma süresi de artacak. belki bu facebookun gözden düşmesini yavaşlatır
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Salona 6 yıl
Etkin olarak kullanmamakla beraber iletişim olarak hala en kolay ulaşım sağlayan araç.
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Salona 6 yıl
Etkin olarak kullanmamakla beraber iletişim olarak hala en kolay ulaşım sağlayan araç.
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wolf silver 6 yıl
Facebook artık eskidi..Ayrıca paylaştığınız tüm şeyleri çoğu arkadaşınız görmüyor. Sadece kiminle en çok etkileşime giriyorsaniz onlar tek görüyor... kendi face mi dondurdum.. .
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LightningRaven 6 yıl
Şehir kiralayaydı ?
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