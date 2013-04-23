Facebook, Iowa eyaletinde 1.5 milyar dolarlık bir veri merkezi inşa ediyor





Kullanıcı sayısı bir milyar sınırını çoktan geride bırakan Facebook, artan kullanıcı verileri nedeniyle yeni bir veri merkezi inşa etmek için çalışmalara başladı.





Firmanın 4. veri merkezi olacak yeni tesisin maliyeti 1.5 milyar dolar civarında. 200 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek veri merkezi, firmanın işlem gücüne katkı yaparken, mobil cihazlardan erişim nedeniyle artan iş yükünü de azaltacak.





İlk kazmanın Haziran ayında vurulacağı belirtilen merkez, 2014 yılının sonunda tamamlanmış olacak. Facebook sık sık gerekli altyapıyı sağlamadan yeni servisleri faaliyete sokmayacağını dile getirmekte.





Tesis enerji tasarrufunu ön planda tutarken, sonraki dönemlerde 3 yeni tesis daha alana eklenebilecek. Facebook veri merkezlerinde 2015 yılına kadar yüzde 25 oranında yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyor.