Facebook iptal edilmiş gönderileri de takip edebiliyor





Kişisel bilgilerin izinsiz olarak elde edilmesi konusu özellikle son dönemlerde önemi artan bir problem haline geldi ve internet kullanıcıları konuya oldukça tepkili.





Kişisel bilgilerin en yoğun bulunduğu yer elbetteki sosyal ağlar. Duruma göre paylaşılan gönderiler ve profil bilgileri arkadaşlara veya herkese açık hale gelebiliyor. Ancak göndermekten vazgeçerek sildiğiniz veya iptal ettiğiniz gönderilerin de takip edildiği ortaya çıktı.





Yayınlanan bir rapora göre Facebook, yayınlamaktan vazgeçtiğiniz veya sildiğiniz gönderilerinizi de kaydediyor. Bilindiği gibi Gmail, Wordpress gibi platformlarda metin alanına girdiğiniz ifadeler daha sonra geri döndüğünüzde kaldığınız yerden devam etmeniz için hem yerel hem de uzak sunucularda saklanır.





Facebook da metin alanına girilen ifadeleri sunucularında otomatik olarak bellekliyor ve meta veriler de Facebook'a gönderiliyor. Pek çok kullanıcının bundan haberi olmasa da onayladıkları gizlilik sözleşmesinde bu mevcut.





Gmail, Wordpress gibi platformlarda bellekleme işlemi kullanıcı yararına yapılıyor olsa da Facebook'ta bir kullanıcı yararından bahsetmek mümkün değil. Facebook ise kişilerin gönderilerinden neden vazgeçtiğini anlayabilmek adına bu kaydı tuttuklarını belirtiyor.

http://vr-zone.com/articles/facebook-keeps-track-aborted-unpublished-posts/66801.html