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Facebook iptal edilmiş gönderileri de takip edebiliyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook iptal edilmiş gönderileri de takip edebiliyor

Kişisel bilgilerin izinsiz olarak elde edilmesi konusu özellikle son dönemlerde önemi artan bir problem haline geldi ve internet kullanıcıları konuya oldukça tepkili.

Kişisel bilgilerin en yoğun bulunduğu yer elbetteki sosyal ağlar. Duruma göre paylaşılan gönderiler ve profil bilgileri arkadaşlara veya herkese açık hale gelebiliyor. Ancak göndermekten vazgeçerek sildiğiniz veya iptal ettiğiniz gönderilerin de takip edildiği ortaya çıktı.

Yayınlanan bir rapora göre Facebook, yayınlamaktan vazgeçtiğiniz veya sildiğiniz gönderilerinizi de kaydediyor. Bilindiği gibi Gmail, Wordpress gibi platformlarda metin alanına girdiğiniz ifadeler daha sonra geri döndüğünüzde kaldığınız yerden devam etmeniz için hem yerel hem de uzak sunucularda saklanır. 

Facebook da metin alanına girilen ifadeleri sunucularında otomatik olarak bellekliyor ve meta veriler de Facebook'a gönderiliyor. Pek çok kullanıcının bundan haberi olmasa da onayladıkları gizlilik sözleşmesinde bu mevcut.

Gmail, Wordpress gibi platformlarda bellekleme işlemi kullanıcı yararına yapılıyor olsa da Facebook'ta bir kullanıcı yararından bahsetmek mümkün değil. Facebook ise kişilerin gönderilerinden neden vazgeçtiğini anlayabilmek adına bu kaydı tuttuklarını belirtiyor.  

http://vr-zone.com/articles/facebook-keeps-track-aborted-unpublished-posts/66801.html Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl
kişisel veriler her zaman tehlike arz ediyor en basitinden sabıka kaydı çıkarırken internet kafede yada bilmediğimiz numaralar bizi aradığında. Sadece sosyal ağ ile değil heryerde risk var.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
Arkadaş bilgilerinin paylaşılmasını istemeyen arkadaşlarda kullanmasınlar bu platformu tutupta Mit elemanı yada siyasetçiler bu platformlarda gizli bilgilerini birbirlerine aktarmıyorlar herhalde . Facebookta beni yazacagım yazdıgım veyahutta kimlik bilgilerimi alsa ne olur almasa ne olur.
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WB 5 yıl
Bir yildan fazla oldu facebook u kapayali, kafam rahat.
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Statistik 5 yıl WB
WB
Bir yildan fazla oldu facebook u kapayali, kafam rahat.

Bende 1 ay once sildim, "oh be dunya varmis" gibi hissediyorum resmen :))
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ayyan 5 yıl
Bi ton virus spam mesaj dolu facebook.takip edecek bisey arıyolarsa onları takip etsinler.işleri güçleri kullanıcı bilgilerini toplamak
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Paul Scholes 5 yıl
Neyse ki sadece sohbeti kullaniyorum uzun suredir.
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