Facebook kendi akıllı telefonunu geliştirmek için hazırlık içinde

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Facebook geçen yıl piyasaya sürülen HTC ChaCha ve Salsa modelleriyle akıllı telefon pazarına dolaylı yoldan adım atmıştı. Mark Zuckerberg aynı yıl içerisinde Facebook odaklı yeni akıllı telefonların çıkış yapacağını belirtse de herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.
Akıllı telefon pazarında yeniden yer almak isteyen Facebook'un, iPhone ve iPad kısımlarında çalışmış Apple çalışanlarını toplamaya başladığı bildiriliyor. Mobil teknolojileri, Facebook'un odak noktalarından biri olduğunu söyleyen Mark Zuckerberg ve bazı diğer şirket çalışanlarının beyanları, dünyanın en popüler sosyal ağının bir uygulama sağlayıcısından öteye geçmeyi, donanım üreticisi olmayı hedeflediği yönünde bir izlenim uyandırıyor.
Akıllı telefon pazarında yeniden yer almak isteyen Facebook'un, iPhone ve iPad kısımlarında çalışmış Apple çalışanlarını toplamaya başladığı bildiriliyor. Mobil teknolojileri, Facebook'un odak noktalarından biri olduğunu söyleyen Mark Zuckerberg ve bazı diğer şirket çalışanlarının beyanları, dünyanın en popüler sosyal ağının bir uygulama sağlayıcısından öteye geçmeyi, donanım üreticisi olmayı hedeflediği yönünde bir izlenim uyandırıyor.
Popüler uygulama Instagram için 1 milyar doları gözden çıkaran Facebook'un, mobil teknolojilere olan ilgisi, ilerleyen dönemlerde şirketin kendi servisleriyle donattığı yeni akıllı telefonlara zemin hazırlayabilir.
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/05/27/facebook-tries-tries-again-on-a-smartphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
demekki facebook akıllı telefınu eksikmiş
Yav kardeşim interneti amerika bulmadı mı? Internet senin mantığına göre hayal ürünü değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Google yazılım değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Donanimhaber yazılım değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Yav kendi kendinizle çelişiyorsunuz. Saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz.
Tamam amerika taraftarı felan değilim bende nefret ediyorumda, yazacağınız şeyi okumadan niye yazıyorsunuz?
Hem kullanın adamların yaptığı teknolojiyi, yazılımı, hayal ürününü... Adamlara prim verin. Daha sonra "-bunlar para kazanıyor, öz kaynak kullanmadan hemde HAKSIZLIK!" diye haykırın. Çelişkininde bu kadarı.
Bence kullanmadığın bir şey hakkında yorum yapma. Adamların dünyada bir milyar kullanıcısı var ve sen buna özentilik diyorsun. Pess!
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