Facebook kendi akıllı telefonunu geliştirmek için hazırlık içinde

Popüler uygulama Instagram için 1 milyar doları gözden çıkaran Facebook'un, mobil teknolojilere olan ilgisi, ilerleyen dönemlerde şirketin kendi servisleriyle donattığı yeni akıllı telefonlara zemin hazırlayabilir.

Facebook geçen yıl piyasaya sürülen HTC ChaCha ve Salsa modelleriyle akıllı telefon pazarına dolaylı yoldan adım atmıştı. Mark Zuckerberg aynı yıl içerisinde Facebook odaklı yeni akıllı telefonların çıkış yapacağını belirtse de herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.Akıllı telefon pazarında yeniden yer almak isteyen Facebook'un, iPhone ve iPad kısımlarında çalışmış Apple çalışanlarını toplamaya başladığı bildiriliyor. Mobil teknolojileri, Facebook'un odak noktalarından biri olduğunu söyleyen Mark Zuckerberg ve bazı diğer şirket çalışanlarının beyanları, dünyanın en popüler sosyal ağının bir uygulama sağlayıcısından öteye geçmeyi, donanım üreticisi olmayı hedeflediği yönünde bir izlenim uyandırıyor.