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Facebook kendi akıllı telefonunu geliştirmek için hazırlık içinde

6 yıl
9,3b
1
80
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook geçen yıl piyasaya sürülen HTC ChaCha ve Salsa modelleriyle akıllı telefon pazarına dolaylı yoldan adım atmıştı. Mark Zuckerberg aynı yıl içerisinde Facebook odaklı yeni akıllı telefonların çıkış yapacağını belirtse de herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Akıllı telefon pazarında yeniden yer almak isteyen Facebook'un, iPhone ve iPad kısımlarında çalışmış Apple çalışanlarını toplamaya başladığı bildiriliyor. Mobil teknolojileri, Facebook'un odak noktalarından biri olduğunu söyleyen Mark Zuckerberg ve bazı diğer şirket çalışanlarının beyanları, dünyanın en popüler sosyal ağının bir uygulama sağlayıcısından öteye geçmeyi, donanım üreticisi olmayı hedeflediği yönünde bir izlenim uyandırıyor.

Popüler uygulama Instagram için 1 milyar doları gözden çıkaran Facebook'un, mobil teknolojilere olan ilgisi, ilerleyen dönemlerde şirketin kendi servisleriyle donattığı yeni akıllı telefonlara zemin hazırlayabilir. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/05/27/facebook-tries-tries-again-on-a-smartphone/ Yorum Yaz
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Hasanyus 6 yıl en beğenilen
Mark bak git.
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asdol 6 yıl
bi sen eksiktin
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E_Aydin35 6 yıl
Facebook ismi ve meşhur "f" logolarıyla daha çok yol alırlar, baklaım ne kadar rakipcil olucak öbür telefonlara karşı :)
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masaüçyarımsaat 6 yıl
ben de ne eksik diye düşünüyordum
demekki facebook akıllı telefınu eksikmiş
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Slade Wilson 6 yıl
Facebook logolu telefon alinca ne olacak ki? Yazıdan başka bir avantajı varmı?
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Muhendisyen 6 yıl
Daha doğru düzgün uygulama yapamadılar mobil için, ne telefonudur bu, anlayamıyorum.
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Nikola Tesla 6 yıl
Once gitsin mobil uygulamasini duzeltsin. Sonra telefon yapsin bebelac.
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DraGonS 6 yıl
ilker_xxx

DraGonS
ilker_xxx ABD yazılımlar sayesinde kaynaklarına dokunmadan dünyanın tüm parasını kendi ülkesine çekiyor. ABD ile diğer ülkeler arasında ki fark giderek açılıyor. Yazılımlar birer hayal ürünüdür. En başta yer altı kaynakları olmak üzere hiç bir kaynağa dokunmadan sanal bir şeyler üretip piyasaya sunup diğer ülkelerin vatandaşlarından kendi vatandaşının cebine dehşet paralar çekiyorsa bir ülke o ülke uzar gider. Facebook a Türkiye de ilk üye olanlardanım. 2 sene kullandım kapattım. Sosyal ağları kullanmam aynı zamanda nefret ederim.
hollywood filmleride hayal ürünüdür ona bakarsan? Teoriler üretmekte hayal ürünüdür senin demene göre. Üretim sadece yer altı kaynakları kullanılarak yapılan şeyler değildir. Google da bir hayal ürünüdür o zaman. Kullanmayın derim. Ayrıca internette bir hayal ürünüdür o zaman niye kullanıyorsunuz? Faydaları olmasa kullanmazsınız. Söylediklerini tamamiyle saçmalık.
Filmlerde aynı şekilde bir fark yok. Dediğimin arkasındayım ABD kaynaklarına dokunmadan dünyaya katma değeri olmayan üretimleriyle aldı başını gidiyor. Yazılımların, filmlerin %80 i ABD den çıkıyor diğer ülkelerden de yeterince çıksa tamam. ABD de onlara para veriyor böylece dengeleniyor diyeceğim ama malesef diğer ülkelerin üretimlerinin %90 ı sınırlı kaynaklara dayanıyor ve bu kaynaklar giderek tükeniyor. ABD şimdilik ıvır zıvır yazılımlarla ve bir kaç hwood filmi ile kaynaklarını tüketmeden para kazanmanın yolunu bulmuş Bakalım nereye kadar gidecek.



Yav kardeşim interneti amerika bulmadı mı? Internet senin mantığına göre hayal ürünü değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Google yazılım değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Donanimhaber yazılım değil mi? Niye kullanıyorsun o zaman? Yav kendi kendinizle çelişiyorsunuz. Saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz.

Tamam amerika taraftarı felan değilim bende nefret ediyorumda, yazacağınız şeyi okumadan niye yazıyorsunuz?

Hem kullanın adamların yaptığı teknolojiyi, yazılımı, hayal ürününü... Adamlara prim verin. Daha sonra "-bunlar para kazanıyor, öz kaynak kullanmadan hemde HAKSIZLIK!" diye haykırın. Çelişkininde bu kadarı.
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DarkLea 6 yıl
Önce mobil uygulamasını revize etsin.
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Dark Territory 6 yıl
Dünyanın parasını kazandıkları halde daha nasıl daha fazla kazanırım derdinde bu adam. Geçen bi röpartajında söylemişti. Facebooktan farklı kazanma yolları bulmak için çalışıyoruz diyodu..
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nedensiz07 6 yıl
bi yemediğin bu b..k kalmıştı face. sonunda bu b..kada el attın
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zazian_12 6 yıl
Fingolfin `



Facebookun bu kadar büyümesine şaşıyorum hiç kullanmadım kullanmam da zaten bende popüler olan bir şeyi almama, okumama, giymeme gibi bir huy var. Millette özentilik diz boyu




Bence kullanmadığın bir şey hakkında yorum yapma. Adamların dünyada bir milyar kullanıcısı var ve sen buna özentilik diyorsun. Pess!
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