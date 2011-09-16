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Facebook kullanıcılara yönelik abonelik sistemini devreye soktu

7 yıl
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27
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağların bir numaralı ismi Facebook artan rekabet karşısında her hafta yeni bir düzenleme ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Facebook'un sunduğu son yenilik ise abonelik sistemi.

Abonelik sistemi bir yönüyle RSS yani site beslemelerine benziyor. Facebook ürün yöneticisi Naomi Gleit kullancılara hesapları ve haber kaynağı üzerinde daha fazla kontrol sağlamalarını amaçladıklarını belirtiyor.

Çarşamba gününden itibaren yayınlanmaya başlayan özellikte kullanıcılar başka bir kullanıcının hesaplarına girdiklerinde arkadaş ekleme ve mesaj gönderme butonlarının yanında Abone Ol butonunu bulacaklar. Butona tıklayarak abone olduklarında ise arkadaş olmasa bile kullanıcının herkese açık güncellemellerini kendi haber kaynağında görebilecekler.

Abonelik içerisinde hangi kaynakların seçileceği de isteğe bırakılmış. Abonelik butonuna tıklandıktan sonra kullanıcı kendi hesabından tüm güncellemelere, sadece önemli olanlara, resim, oyun güncellemelerine göre ayarlama yapabiliyor. Abonelik tamamen isteğe bağlı. Kendisine abone olunmasını istemeyen kişi bunu kapatabiliyor.

Kimlere abone olunduğu veya kimlerden abonelik geldiği gibi bilgiler profil sayfasında sol tarafta görülebiliyor. Arkadaşlık teklifleri ise direkt olarak aboneliğe ekleniyor. Özellik yayınlandığı andan önceki arkadaşlık istekleri ise aboneliğe eklenmeyecek.

Bu özelliği gizlilik ilkesine aykırı bulanlar da var. Çünkü arkadaş olmadan güncellemelerin takip edilmesi istenmiyor. Ayrıca abonelik sistemiyle Facebook'un Twitter'a benzeyeceğini düşünenler de çoğunlukta. 

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BekleGeliyorum 6 yıl
Twitter populerlesmeye basladikca facebook daha fazla yirtinmaya yenilik getirmeye calisiyor.
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Gary_2550 6 yıl
Gerekli değilse kullanmayın yahu. Anneme de açtılar zamanında kadın bütün gün oyun oynuyor. Ne faceim var ne twitterım bir sürü zırva insanın kendini tatmin ettiği iğrenç platformlar.
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DH Misafiri 6 yıl
ya benim facebook da abone ol yok nedenin örene bilirmiyim bende istiyorum cevabınızı bekliyorum
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DH Misafiri 6 yıl
bende abone ol yok ne için yok bende istiyorum yönetiçilerden desteklerini rica ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bende abone ol yok ne için yok bende istiyorum yönetiçilerden desteklerini rica ediyorum

Kaşla göz arasında hort.
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fuckulteli 7 yıl
Arkadaşınız olmayan birinin profiline bakıyorsunuz hiç birşeyini göremiyorsunuz eğer siz bu kişiye abone olursanız yimne hiç birşey göremeyeceksiniz.
Ama yine arkadaşınız olmayan başka birinin profiline girdiniz ve duvarını ve albümlerinden bazılarını görebiliyorsunuz siz bu kişi takip ederseniz arkadaş olmadan da görebildiğiniz güncellemeleri anasayfanızda görebiliyor olacaksınız. Yani kişinin profiline her defasında girip neler paylaşmış herkese açık olarak demek yerine bunu anasayfanızdan takip edeceksiniz..
Gizliliğe hiçbir sakıncası yok, arkadaşım olmayan biri beni takip etse bile ben tüm paylaşımlarımı zaten arkadaşlarıma yönelik yaptığım için kimse hiçbir gönderimi göremez.. Çünkü zaten arkadaşım olmayan biri profilime bakınca zaten birşey göremiyor..
Twitter'ın aynısı gibi olmuş.. Açık profiller takibe alınıyor..
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Scott. 7 yıl
Bildiğin twitter olmuş
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mehmednaim 7 yıl
escapethelife
yc#1
escapethelife Bi yandan güzel bi yandan değil. Biraz tacize açık bir uygulama. Arkadaşı olmasa bile falan gelicek güncellemeleri diyor misal konuşmadığın biri senin her haltını takip edebilir. Veya seni takip etmesini istemediğiniz biri olabilir. Bir dünya senaryo üretilebilir yani. Bi çözüm bulmaları lazım.
Profilinizi arkadaşlarınız harici kimsenin görmeyeceği şekilde ayarlarsanız öyle bir sorun olmaz.
Onu biliyoruz. Yeni özellikten bahsediyorum. Arkadaşlar ekli olmasa bile güncellemeleri gelecek yazıyor.

Arkadaşlar haberi nasıl okudunuz bilmiyorum ama orada " Kendisine abone olunmasını istemeyen kişi bunu kapatabiliyor." yazıyor. Anlamaya çalışın.
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2K 7 yıl
Facebook'un anlamadığı yeni uygulamalar falan çıkartmasına gerek yok herkes orada diye herkes orada takılıyor işi kız eklemek fotoğraflara bakmak onlar insanlar böyle eklentilere dikkat bile etmez.
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fuckulteli 7 yıl
Beni Fallow edin isteiği Facebook'a bana abone olun olarak gelmiş oldu..
Bu özellikle karşılaştım ama pek dikkat etmedim, umarım abone sayıları genele paylaşılmıyordur yoksa ilk cümle gerçek olacak..
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yc#1 7 yıl
escapethelife
Bi yandan güzel bi yandan değil. Biraz tacize açık bir uygulama. Arkadaşı olmasa bile falan gelicek güncellemeleri diyor misal konuşmadığın biri senin her haltını takip edebilir. Veya seni takip etmesini istemediğiniz biri olabilir. Bir dünya senaryo üretilebilir yani. Bi çözüm bulmaları lazım.

Profilinizi arkadaşlarınız harici kimsenin görmeyeceği şekilde ayarlarsanız öyle bir sorun olmaz.
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korayus 7 yıl
Bu çok işime yaradı. Çünkü Facebook'u ticari amaçlı kullanıyorum ve arkadaş sayısı neredeyse limit olan 5000'e ulaşmak üzere. Bundan sonra dileyen abone olarak takip edebilecek ve tiacari olarak ciddi bir kaybım olmayacak.
Tam zamanında gelen bir uygulama, kendi adıma çok sevindim.
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