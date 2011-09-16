Facebook kullanıcılara yönelik abonelik sistemini devreye soktu

Sosyal ağların bir numaralı ismi Facebook artan rekabet karşısında her hafta yeni bir düzenleme ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Facebook'un sunduğu son yenilik ise abonelik sistemi.





Abonelik sistemi bir yönüyle RSS yani site beslemelerine benziyor. Facebook ürün yöneticisi Naomi Gleit kullancılara hesapları ve haber kaynağı üzerinde daha fazla kontrol sağlamalarını amaçladıklarını belirtiyor.





Çarşamba gününden itibaren yayınlanmaya başlayan özellikte kullanıcılar başka bir kullanıcının hesaplarına girdiklerinde arkadaş ekleme ve mesaj gönderme butonlarının yanında Abone Ol butonunu bulacaklar. Butona tıklayarak abone olduklarında ise arkadaş olmasa bile kullanıcının herkese açık güncellemellerini kendi haber kaynağında görebilecekler.





Abonelik içerisinde hangi kaynakların seçileceği de isteğe bırakılmış. Abonelik butonuna tıklandıktan sonra kullanıcı kendi hesabından tüm güncellemelere, sadece önemli olanlara, resim, oyun güncellemelerine göre ayarlama yapabiliyor. Abonelik tamamen isteğe bağlı. Kendisine abone olunmasını istemeyen kişi bunu kapatabiliyor.





Kimlere abone olunduğu veya kimlerden abonelik geldiği gibi bilgiler profil sayfasında sol tarafta görülebiliyor. Arkadaşlık teklifleri ise direkt olarak aboneliğe ekleniyor. Özellik yayınlandığı andan önceki arkadaşlık istekleri ise aboneliğe eklenmeyecek.





Bu özelliği gizlilik ilkesine aykırı bulanlar da var. Çünkü arkadaş olmadan güncellemelerin takip edilmesi istenmiyor. Ayrıca abonelik sistemiyle Facebook'un Twitter'a benzeyeceğini düşünenler de çoğunlukta.