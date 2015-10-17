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Facebook, mesaj pencereleri için GIF ve eklenti butonlarını test ediyor

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, mesaj pencereleri için GIF ve eklenti butonlarını test ediyor
Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, bugün itibariyle belirli kullanıcılarda mesaj pencereleri için GIF ve eklenti butonlarını test etmeye başladı.
Süreci hem kendi içerisinde hem de Messenger bünyesinde test eden Facebook, bu yeni altyapı ile mesaj içi paylaşımları daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor. GIF buton ile mesajlara hareketli GIF'ler eklenebiliyor ve bu noktada mesaj konusuna özel içerikler aranabiliyor. Test edilen "eklenti" butonu ise mesaj penceresi içerisinde dosya göndermeyi kolaylaştırıyor. Hali hazırda bunun için pencere köşesinde yer alan dişli sekmesine gitmek (Açılabilir mesaj pencereleri için) gerekiyordu. Test sürecinde ise mesajlara tek tıklama ile herhangi bir dosya rahatlıkla dahil edilebiliyor.
Bahsi geçen özelliklerin kısa süre içerisinde herkese açılması bekleniyor.
Facebook, mesaj pencereleri için GIF ve eklenti butonlarını test ediyor
 

http://thenextweb.com/facebook/2015/10/16/facebook-is-adding-a-gif-finder-and-attachment-buttons-to-chat-and-messenger/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
eski hizini kesmis yazacaktim, taaaaki......bi sallama daha
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kadirirdem 3 yıl
Gif bence güzel olur gelmesini isterim
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