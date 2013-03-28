Facebook, mobil reklam servisini güncelleyerek yeni filtreleme seçenekleri ekledi

Mobil reklam alanındaki etkisini ve kazancını arttırmak adına çalışmalara devam eden Facebook, mobil reklam servislerini güncelleyerek reklam oluşturma aracına yeni filtreleme seçenekleri ekledi.

Güncellemeyle birlikte araca uygulamalarının reklamını vermek isteyen geliştiriciler için iOS ve Android olmak üzere iki farklı filtre eklendi. Bu filtreler sayesinde geliştirici uygulamasını hangi platform için geliştirmişse reklamı o platformda sergileyebilecek. Ancak, bu özelliğin kullanılabilmesi için kullanıcıların en az Android 4.2 veya iOS 5 sürümünü kullanan cihazlara sahip olması gerekiyor. Reklam veren geliştiricinin bu filtreleri tercih etmeden daha geniş bir kitleye seslenme imkanının da olduğunun altını çizelim. Android ve iOS filtrelerinin yanı sıra, hedeflenen cihazın bağlantı seçeneklerini de göz önünde bulunduran sadece Wi-Fi'lı cihaz filtresinin de kullanıma sunulduğunu belirtelim.





Yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi birçok filtreyi de servislerden kullanıcıların beğenisine sunan Facebook'un yeni filtrelerinin ne denli etkili olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://developers.facebook.com/blog/post/2013/03/27/new-ways-to-reach-the-right-people-with-mobile-app-install-ads/