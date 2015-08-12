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Facebook, özel bir haber uygulaması üzerinde çalışıyor

3 yıl
1,4b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, özel bir haber uygulaması üzerinde çalışıyor
Sosyal medyanın temelini oluşturan Facebook, BusinessInsider sitesinde yer alan habere göre özel bir haber uygulaması üzerinde çalışıyor.
Bildiğiniz üzere Facebook birçok kişinin haber almak için kullandığı bir servis. Ancak sosyal medya devi son dakika haberlerini ayrı bir uygulama olarak sunmaya hazırlanıyor ve bunun çalışmalarına da aktif olarak devam ediyor. Şimdilik hakkında çok fazla ayrıntı yer almayan "alpha" aşamasındaki uygulama, söylenenler kadarıyla Facebook içerisinden ayrı olarak indirilebilecek, kişiler takip etmek istedikleri konu ve yayınları kendileri belirleyebilecek, acil bir haber geldiği zaman bildirim temelli uyarı yapılacak ve haber bağlantısı üzerine tıklandığı haber kaynağının resmi sitesine hızlı bir şekilde gidilebilecek.
Facebook'un konu hakkında ortaya çıkan dedikodulara yorum yapmaktan kaçındığı haber uygulamasının çıkış tarihi ve ismi hakkında da bir bilgimiz bulunmuyor.

http://www.businessinsider.com/facebook-mobile-notification-breaking-news-app-2015-8#ixzz3iX7vlSrD Yorum Yaz
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