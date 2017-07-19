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Facebook ücretli haber aboneliği servisini başlatıyor

Haber yayıncılarının şikayetlerini dikkate alan Facebook, platformda haber ve makale okumak isteyen kullanıcıların ücretli abone olmasını gerektiren yeni bir sisteme geçiş yapabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Haberlerin büyük bir çoğunluğunu Facebook’ta haber yayıncıları aracılığıyla takip ediyorsanız haber tüketim alışkanlıklarınız değişmek üzere olabilir. Geçtiğimiz hafta ABD’deki pek çok haber yayıncısı Facebook ve Google başta olmak üzere büyük platformların haber yayıncılığı anlamında tekel haline geldiği iddiasıyla bir orta yol bulmak için Kongre’ye başvurmuşlardı. Bu olaydan sadece bir hafta sonra yayıncıların tepkisini dikkate alan Facebook, ücretli haber aboneliği servisini başlatacağını işaret etti.

Facebook ücretli haber aboneliği servisini başlatıyor
 

Facebook’un haber ekibinin lideri olan Campbell Brown, birçok gazete ve dijital yayıncının Facebook’ta bir ödeme duvarı görmek istediğini ve abonelik sistemine geçilmesini talep ettiğini dile getirirken sosyal medya devinin de bu istekleri göz önünde bulundurarak ekim ayında abonelik tabanlı haber servisini test etmeye başlayacaklarını duyurdu.

10 Adet İçerik Ücretsiz, Sonrası Ücretli 

Facebook’un başlatacağı yeni servisin Facebook’un 2015 yılında haber ve içerik bölümlerini güçlendirmek için kullanıma sunduğu Anlık Makaleler(Instant Articles)’in üzerine inşa edileceği düşünülüyor. Serviste kullanıcılar 10 adet içeriği ücretsiz okuyabilecek ancak daha fazlası için ödeme duvarıyla karşı karşıya gelecekler. Daha fazla içerik okumak isteyen kullanıcılar servisin abonesi olmak zorunda kalacak.

Facebook’u bu yeni servisi geliştirme kararına iten şeyin son zamanlarda yayıncılık sektöründeki eleştiriler olduğu düşünülüyor. ABD ve Kanada'daki 2.000 gazete ve dijital yayıncıyı temsil eden News Media Alliance'ın başkanı ve CEO'su David Chavern geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada haber endüstrisinin ekonomik açıdan sıkıştığını ve işler bu şekilde gitmeye devam ederse haber yayıncılarının kendileri için çok masraflı olan bu işi yapmaya devam edemeyeceklerini dile getirmişti.

Gazetelerin Kullandığı Sisteme Benziyor 

Facebook’un yeni servisi aslında ABD’deki pek çok gazetenin uyguladığı politikanın neredeyse aynısı. Okur sayılarının dijital yayıncılıkla birlikte azaldığını ve reklam gelirlerinin düştüğünü gören New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times gibi büyük gazeteler, okuyucuların içeriklerin bir kısmını ya da sadece geçmiş içerikleri okuyabildiği ve daha fazlasını görmek isterlerse ücret ödemek zorunda oldukları abonelik sistemini kullanıyor.


https://www.thestreet.com/story/14233293/2/facebook-s-campbell-brown-we-are-launching-a-news-subscription-product.html Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Bi buna ücret ödemediğimiz kalmıştı o da olacak artık :/
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Kefelon 1 yıl
"İşte o görüntüler..." e rastlamadan temiz haber okumayı gerçekten çok özledim. Özellikle ülkemizdeki köklü gazetelerin bile bu şekilde başlıklar atması beni derinden üzüyor.
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PurposeLess sinan 1 yıl
Algı operasyonları için kullanılan bu kağıt parçaları zarar etse de devam eder. Sıkıntı aç patronlarının gözü doymuyor.
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