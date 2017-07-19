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Adobe Photoshop Lightroom'a yeni arayüz geldi

Android platformundaki Adobe Photoshop Lightroom uygulaması yeni güncellemeyle birlikte yeni bir arayüze kavuştu. Uygulama artık daha akıcı ve hızlı çalışıyor...
1 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Adobe bugün Photoshop Lightroom uygulamasının Android sürümü için, kapsamlı değişiklikler getiren bir güncelleme yayınladı. Uygulama yeniden tasarlanmış bir arayüzle artık tamamen Android merkezli bir tasarıma sahip olmuş durumda. Kullanıcı arayüzünün haricinde uygulamada diğer bazı değişiklikler de var.
 
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Photoshop Lightroom, ACR 9.12 sürümünde bulunan en yeni kameralar ve lensleri desteklemesinin yanında, genel kararlılık iyileştirmeleriyle birlikte geliyor. Uygulamanın temelde aynı şeyleri yaptığını ancak bunları yaparken biraz daha akıcı ve hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
 
Lightroom v3.0 güncellemesiyle birlikte uygulamanın arayüzü yeniden tasarlanmış olabilir, ancak çarpıcı bir fark beklemeyin. Daha fazla animasyon ve yumuşak geçişlere sahip olmuş. Lightroom'u ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak birkaç özellik için Creative Cloud hesabı ile giriş yapmanız gerekebilir. Böylece düzenlediğiniz fotoğrafları cihazlarınız arasında senkronize edebilirsiniz.
 
Google Play Store: Adobe Photoshop Lightroom

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Portraitclub 1 yıl en beğenilen
Adobe Photoshop Lightroom'a Android sürümüne yeni arayüz geldi
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brobiy 1 yıl
Enlight varken adobe uygulamalarını kullanmak çok anlamsız. Adobe serisi pc de işe yarıyor mobilde çöp, Hiçbirşey yapamıyorsun
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erc44 1 yıl
uygulamayı silmiştim ama yeni sürümü denemeye değer
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Portraitclub 1 yıl en beğenilen
Adobe Photoshop Lightroom'a Android sürümüne yeni arayüz geldi
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Kerim5100 1 yıl
Adobe işini biliyor
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