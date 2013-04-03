Facebook ve HTC'nin yeni akıllı telefonu "First" ortaya çıktı

Facebook yarın düzenleyeceği etkinlik ile önemli bir duyuru gerçekleştirecek. Dünyanın en büyük sosyal ağı, etkinliğin ana gündem maddesi hakkında net bir açıklama yapmazken, genel görüş yeni bir "Facebook Telefonu"nun lanse edileceği yönünde.

Facebook'un bir süredir kendi markasını taşıyan akıllı telefon planları yaptığı ve HTC ile ortak çalıştığı konuşuluyordu. Son gelen bilgiler, HTC tarafından hazırlanan ve resmi olarak doğrulanmamakla birlikte First kod adını taşıdığı belirtilen yeni bir telefonun, Facebook Home olarak nitelendirilen yepyeni bir Facebook arayüzü ile lanse edileceği yönünde.

Pek çok akıllı telefon modeli için görseller sızdırarak ün yapan Evleaks'in yayınladığı görsele bakılırsa, HTC First, nam-ı diğer Facebook telefonu genel tasarım olarak iPhone 5'e yakın bir profil çiziyor hatta cihazın alt orta kısmında iPhone vari bir home düğmesi de bulunuyor.

4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğu konuşulan ancak diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmayan telefon, Facebook'un yeni nesil arayüzüne sahip olacak. Bu launcher sayesinde kullanıcılar, mesajlaşma-anlık konuşma-duvar-fotoğraf gibi temel özelliklere hızlı bir şekilde erilşebilecek ve kolayca paylaşımda bulunabilecekler.

Orta segmentte yer alacak HTC First'ün yazılım tarafında daha ne gibi farklılıklar içereceği ise şimdilik belirsiz. Mobil teknolojilere olan eğilimi bilinen Marc Zuckerberg'in yönetimindeki Facebook, 4 Nisan'da yapacağıı lansman ile şirket tarihinin en önemli sürprizlerinden birini gerçekleştirecek gibi görünüyor. Sayılı saatlerin kaldığı etkinlikte, HTC First ve/veya başka sürprizlerin çıkması kuvvetle muhtemel, ancak yine de resmi bilgiler için bir süre daha beklememiz gerekecek.