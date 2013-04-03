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Facebook ve HTC'nin yeni akıllı telefonu "First" ortaya çıktı

6 yıl
1,2b
1
25
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Facebook ve HTC'nin yeni akıllı telefonu
Facebook yarın düzenleyeceği etkinlik ile önemli bir duyuru gerçekleştirecek. Dünyanın en büyük sosyal ağı, etkinliğin ana gündem maddesi hakkında net bir açıklama yapmazken, genel görüş yeni bir "Facebook Telefonu"nun lanse edileceği yönünde.
Facebook'un bir süredir kendi markasını taşıyan akıllı telefon planları yaptığı ve HTC ile ortak çalıştığı konuşuluyordu. Son gelen bilgiler, HTC tarafından hazırlanan ve resmi olarak doğrulanmamakla birlikte First kod adını taşıdığı belirtilen yeni bir telefonun, Facebook Home olarak nitelendirilen yepyeni bir Facebook arayüzü ile lanse edileceği yönünde.
Pek çok akıllı telefon modeli için görseller sızdırarak ün yapan Evleaks'in yayınladığı görsele bakılırsa, HTC First, nam-ı diğer Facebook telefonu genel tasarım olarak iPhone 5'e yakın bir profil çiziyor hatta cihazın alt orta kısmında iPhone vari bir home düğmesi de bulunuyor.
4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğu konuşulan ancak diğer özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmayan telefon, Facebook'un yeni nesil arayüzüne sahip olacak. Bu launcher sayesinde kullanıcılar, mesajlaşma-anlık konuşma-duvar-fotoğraf gibi temel özelliklere hızlı bir şekilde erilşebilecek ve kolayca paylaşımda bulunabilecekler.
Orta segmentte yer alacak HTC First'ün yazılım tarafında daha ne gibi farklılıklar içereceği ise şimdilik belirsiz. Mobil teknolojilere olan eğilimi bilinen Marc Zuckerberg'in yönetimindeki Facebook, 4 Nisan'da yapacağıı lansman ile şirket tarihinin en önemli sürprizlerinden birini gerçekleştirecek gibi görünüyor. Sayılı saatlerin kaldığı etkinlikte, HTC First ve/veya başka sürprizlerin çıkması kuvvetle muhtemel, ancak yine de resmi bilgiler için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Vatan haini Spartacus 6 yıl en beğenilen
Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin.

Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...
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cagataykoroglu 6 yıl
Cengiz Abazaoğlu
Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...

girme güzel kardeşim girme! neyin tribindesiniz anlamıyorum. zorla mı sokuyorlar?
Cengiz AbazaoğluBu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Vatan haini Spartacus 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Cengiz Abazaoğlu

Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...


girme güzel kardeşim girme! neyin tribindesiniz anlamıyorum. zorla mı sokuyorlar?

Zuckerberg'in akrabasıda geldi.
cagataykorogluCengiz AbazaoğluBu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku to...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
girişte büyük bir yankı uyandırmayacak bence ama bundan 1-2 yıl sonra herkeste aynı facebook vs sosyal ağ arayüzleri yaygın olacak
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RevivaL 6 yıl
Sosyal medya için telefon üretiliyor. Yazık
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tempestatem 6 yıl
Facebook kullanmayan asosyaller illaki kendini belli edecek.
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LilTunechi 6 yıl
anasayfa haberleri bile çoluk çocuk kaynıyor
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DH Misafiri 6 yıl
I-hTC
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bgirengir 6 yıl
"Pek çok akıllı telefon modeli için görseller sızdırarak ün yapan Evleaks"
galaxy s4 tasarimini da onceden yayinlamis ve ucundan kosesinden bile tutturamamisti. :)
donanimhaber.com/...
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Cengiz Abazaoğlu
Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...

+1905
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cagataykoroglu 6 yıl
Cengiz Abazaoğlu
Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...

girme güzel kardeşim girme! neyin tribindesiniz anlamıyorum. zorla mı sokuyorlar?
2 Yanıt Yanıtla +6
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.Supremacy. 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Cengiz Abazaoğlu

Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...


girme güzel kardeşim girme! neyin tribindesiniz anlamıyorum. zorla mı sokuyorlar?

+1
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Vatan haini Spartacus 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Cengiz Abazaoğlu

Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin. Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...


girme güzel kardeşim girme! neyin tribindesiniz anlamıyorum. zorla mı sokuyorlar?

Zuckerberg'in akrabasıda geldi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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magnagizmo 6 yıl
2 özellik koy isim salla yapıştır hep aynı
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K.can.tas 6 yıl
''Pek çok akıllı telefon modeli için görseller sızdırarak ün yapan Evleaks'in yayınladığı görsele bakılırsa, HTC First, nam-ı diğer Facebook telefonu genel tasarım olarak iPhone 5'e yakın bir profil çiziyor hatta cihazın alt orta kısmında iPhone vari bir home düğmesi de bulunuyor.''



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bayraak 6 yıl
htc prime da bekleriz twitterdan
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Jül Sezar 6 yıl
HTC First, nam-ı diğer Facebook telefonu genel tasarım olarak iPhone 5'e yakın bir profil çiziyor hatta cihazın alt orta kısmında iPhone vari bir home düğmesi de bulunuyor.

Adamlar aralarında yarışıyor kim daha çok iPhone'a benzeyecek
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Vatan haini Spartacus 6 yıl en beğenilen
Bu telefonda emeği geçen herkesin Allah cezasını versin.

Birisi Facebooku toptan kapatsada kurtulsak,birde telefonu çıktı...
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