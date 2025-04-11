Samsung Galaxy M56, M serisinin en güçlüsü olacak

Samsung Galaxy M56 özelikleri nasıl olacak?
50 MP birincil arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera, Galaxy M56’nın kamera sistemini oluşturuyor. Önde Samsung'un amiral gemisi telefonlarına benzer şekilde 12 MP kamera mevcut. Samsung, büyük pikseller ve AI ISP sayesinde yeni kameralarının daha az noice ile görüntü ve video çekebileceğini söylüyor. Ayrıca 2x yakınlaştırma portre var. Telefon, birincil arka ve ön kamerayı kullanarak 4K 30fps 10 bit HDR videolar kaydedebiliyor.
Galaxy M56’nın işlemcisi resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yıl Galaxy A55'te kullanılan Exynos 1480 işlemcinin olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, telefon Galaxy M55'e göre biraz daha düşük veya benzer performansa sahip olabilir. Ancak, günlük kullanımda telefonu daha akıcı hale getirebilecek Android 15 ve One UI 7 ile gelecek. Muhtemelen 6 büyük Android güncellemesi alacak. Galaxy M56’nın Düzenleme Önerileri, Görüntü Kırpma ve Nesne Silme gibi yapay zeka özellikleriyle gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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