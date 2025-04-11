Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M56, M serisinin en güçlüsü olacak

    Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesinin her yönden güçlü olacağını iddia ediyor. Galaxy M56, ince ve dayanıklı tasarımı ve kamera özellikleriyle dikkat çekecek bir model olacak.
    Samsung Galaxy M56 çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M56’yı 17 Nisan’da resmi olarak tanıtacak. Galaxy M56, daha ince tasarım, daha parlak ekran ve HDR selfie video özelliğiyle öne çıkarılıyor.

    Samsung Galaxy M56 özelikleri nasıl olacak?

    Samsung Galaxy M56 kamera, işlemci, ekran, batarya özelikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy M56, 7.2 mm inceliğe sahip olacak. Selefi Galaxy M55 gibi 5000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen daha ince profilli olacak. İnce olmasının yanında dayanıklı da olacak; Gorilla Glass Victus+ ile korunan ekrana sahip olacak. Samsung, telefonun 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere dayanabileceğini iddia ediyor. Super AMOLED+ ekran, %33 daha parlak ve %36 daha ince çerçevelere sahip olacak. Vision Booster özelliği de mevcut.

    50 MP birincil arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera, Galaxy M56’nın kamera sistemini oluşturuyor. Önde Samsung'un amiral gemisi telefonlarına benzer şekilde 12 MP kamera mevcut. Samsung, büyük pikseller ve AI ISP sayesinde yeni kameralarının daha az noice ile  görüntü ve video çekebileceğini söylüyor. Ayrıca 2x yakınlaştırma portre var. Telefon, birincil arka ve ön kamerayı kullanarak 4K 30fps 10 bit HDR videolar kaydedebiliyor.

    Galaxy M56’nın işlemcisi resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yıl Galaxy A55'te kullanılan Exynos 1480 işlemcinin olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, telefon Galaxy M55'e göre biraz daha düşük veya benzer performansa sahip olabilir. Ancak, günlük kullanımda telefonu daha akıcı hale getirebilecek Android 15 ve One UI 7 ile gelecek. Muhtemelen 6 büyük Android güncellemesi alacak. Galaxy M56’nın Düzenleme Önerileri, Görüntü Kırpma ve Nesne Silme gibi yapay zeka özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burundan çıt çıt ses gelmesi neden olur yumurta kaç günde bozulur yoklama kaçağı kaç kere tutanak yer ferro sanol duodenal petronas yağ

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum