Samsung Galaxy M56, M serisinin en güçlüsü olacak

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni orta sınıf akıllı telefonu Galaxy M56’yı 17 Nisan’da resmi olarak tanıtacak. Galaxy M56, daha ince tasarım, daha parlak ekran ve HDR selfie video özelliğiyle öne çıkarılıyor.

Samsung, One UI 7 ile gelecek tüm yenilikleri açıkladı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy M56 özelikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy M56, 7.2 mm inceliğe sahip olacak. Selefi Galaxy M55 gibi 5000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen daha ince profilli olacak. İnce olmasının yanında dayanıklı da olacak; Gorilla Glass Victus+ ile korunan ekrana sahip olacak. Samsung, telefonun 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere dayanabileceğini iddia ediyor. Super AMOLED+ ekran, %33 daha parlak ve %36 daha ince çerçevelere sahip olacak. Vision Booster özelliği de mevcut.

50 MP birincil arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera, Galaxy M56’nın kamera sistemini oluşturuyor. Önde Samsung'un amiral gemisi telefonlarına benzer şekilde 12 MP kamera mevcut. Samsung, büyük pikseller ve AI ISP sayesinde yeni kameralarının daha az noice ile görüntü ve video çekebileceğini söylüyor. Ayrıca 2x yakınlaştırma portre var. Telefon, birincil arka ve ön kamerayı kullanarak 4K 30fps 10 bit HDR videolar kaydedebiliyor.

Galaxy M56’nın işlemcisi resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yıl Galaxy A55'te kullanılan Exynos 1480 işlemcinin olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, telefon Galaxy M55'e göre biraz daha düşük veya benzer performansa sahip olabilir. Ancak, günlük kullanımda telefonu daha akıcı hale getirebilecek Android 15 ve One UI 7 ile gelecek. Muhtemelen 6 büyük Android güncellemesi alacak. Galaxy M56’nın Düzenleme Önerileri, Görüntü Kırpma ve Nesne Silme gibi yapay zeka özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

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