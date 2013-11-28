Facebook'tan daha sonra okuma desteği

Popüler sosyal ağların başında gelen Facebook, belirlenen içeriklerin daha sonra okumak için kayıt altına alınmasına imkan veren yeni bir özelliği denemeye başladı.





Şimdilik bazı kullanıcılara getirildiği belirtilen özellik sayesinde kişiler, Instapaper ve Pocket benzeri bir yapıyla belirledikleri içerikleri daha sonra okumak üzere kayıt altına alabilecekler. Servisin sol uygulama bölümüne eklenen menü üzerinden erişilen yeni özelliğin kalıcı olup olmayacağı ya da herkesin kullanımına ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Konu hakkında bu yılın başlarında herkese dünyanın en iyi kişiselleştirilmiş gazetesisini vermek isteğini belirten Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu alanda çalışmaya devam ediyor.





http://allthingsd.com/20131127/facebook-testing-instapaper-like-save-for-later-reading-feature/?mod=atdtweet