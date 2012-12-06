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Facebook'un BlackBerry OS uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook'un BlackBerry uygulaması güncellenerek yeni görünümü ve kullanıcı deneyimi arttıracak bir takım yeni özelliklere kavuştu.

BlackBerry Messenger entegrasyonu ile kullanıcıların Messenger'daki arkadaşlarına Facebook üzerinden de erişmelerini sağlayabilen uygulama, Facebook'tan da sohbet imkanı sunuyor. Ayrıca uygulama, duvarınızda paylaşacağınız PIN kodu sayesinde BlackBerry Messenger kullanıcısı arkadaşlarınızın size ulaşmasını da sağlıyor. 

Güncellemeyle birlikte bazı tasarımsal değişiklerinde yaşandığı uygulamada bazı ikonlar yenilenirken, sosyal ağdaki arkadaşlıktan çıkart işlevi de daha kolay bir hale getirilmiş durumda. Daha önceki sürümlerde olduğu gibi yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafların görüntülenebildiği uygulamanın güncellemeyle birlikte fotoğraf yükleme hızında da bir takım iyileştirmeler yapıldığı görülüyor. 

Güncellemeyle birlikte 3.3 sürüm numarasına ulaşan BlackBerry'nin Facebook uygulamasına BlackBerry World üzerinde ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://appworld.blackberry.com/webstore/content/680/?lang=tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 6 yıl
**** bakalım
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BERK BEY 6 yıl
facebook gene aynı
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