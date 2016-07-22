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Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı

Facebook’un uzun süredir üzerinde kafa yorduğu, güneş enerjisiyle çalışan ve dünyanın en ücra köşelerine yüksek hızda internet bağlantısı götürecek drone’u ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook’un çılgın projesi
 
Facebook bünyesindeki mühendislerin yaklaşık iki senedir üzerinde çalıştıkları güneş enerjisiyle çalışan Aquila, ilk tam kapsamlı uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. 28 Haziran’da gerçekleştirilen testte Arizona üzerinde 90 dakika havada kalan drone yer ekiplerinin uzaktan kontrolü ile hareket ettirildi.
Aerodinamik yapı, otopilot yetenekleri, güneş panelleri ve radyo alıcıları gibi önemli testleri yapılan Aquila sadece üç saç kurutma makinesine karşılık gelen 5 bin watt güç ile 18 km (60 bin feet) yükseklikte uçabiliyor. Neredeyse sivil havacılıkta kullanılan uçaklar kadar kanat genişliğine sahip drone’un ağırlığı ise standart bir otomobilin hemen hemen üçte biri kadar.
Uçuş sırasında önemli bir sorunla karşılaşılmazken sadece iniş anında ufak çaplı yapısal birtakım problemlerin yaşandığı belirtiliyor. Uçuşu canlı olarak izleyen Mark Zuckerberg ve ekibi bir sonraki testte Aquila’yı daha yüksek irtifada daha hızlı ve uzun süre havada kalması için çalışacaklarını belirtiyorlar. Drone’un yaklaşık iki ay havada kalabilmesini isteyen Facebook böylelikle Afrika gibi bölgelere yüksek hızda internet bağlantısı götürmeyi hedefliyor.

https://code.facebook.com/posts/268598690180189 Yorum Yaz
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homebird 3 yıl en beğenilen
Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.
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tobepeople 3 yıl homebird
homebird

Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.

onlar için değil Afrika'ya safariye gidersem diye Mark Zuckerberg interneti de getiriyordur :D
homebirdAfrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.onlar için değil Afrika'ya sa...
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DraGonS 3 yıl
Afrika'ya yemek vermeye gerek yok,
Temel anlamda 1. dünya ülkelerinin afrikaya verdiklerinden çok aldıklarına bakalım:
İngilizler: insanları sömürdü, milyonlarca insan amerika ve ingye köle olarak götürüldü
Fransızlar ruandada 500bin kişiye soykırım yaptı
Elmasları çalındı
Silahlar verildi iç savaşlar çıkarıldı.
Şimdi ne yapılıyor?: Su? Yok! Yemek? YOK!
İnternet? Yakında gelecek ve afrika halkından bedava internet ayağına reklamlarla vs.ler kapitalist düzen sayesinde neler neler alınacak.
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kadirirdem 3 yıl
drone lar için güneş enerjisi çok iyi olur...
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madtech 3 yıl
Afrika insanının sömürgecilerinden kurtulması lazım, sonra karınlarıda doyar, uzaya mekik bile gönderirler.
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patatessiz patso 3 yıl
homebird

Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.

İnternet konusunda birşeyler yapmaya çalışıyorlar, ilk karınlarının doyması gerekmesi farklı bir konu, başka firmalar veya ülkeler de yiyecek götürsün, yatırım yapsınlar.
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Glitz 3 yıl
Afrikada aç insan yok var da senin ülkende olduğu kadar dünyanın başka bir yerinde ne kadar aç insan varsa en fazla o kadar. Somaliye o kadar yardım yaptınız yiyecek bulunamıyor dendi bebekler bir deri bir kemikken anneleri 80 kiloydu. Niye? Herşey PR, para için.
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Angel of the Lord 3 yıl
Afrika'ya internet götürüyorlar da orada interneti kullanacak alet var mı ?
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Infinitum 3 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Afrika'ya internet götürüyorlar da orada interneti kullanacak alet var mı ?

Tabii hocam, birinci dünya ülkeleri gereken yardımları yapıyor...

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huseyincarnege 3 yıl
öncelikle bize gönderin ne olur :(
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emir kustirika 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

öncelikle bize gönderin ne olur :(

ulan o serbest İnternet yayan uçağı bu ülkede uçururlar mı ?

gönder demeden bir düşün ?
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homebird 3 yıl en beğenilen
Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.
2 Yanıt Yanıtla +19
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tobepeople 3 yıl homebird
homebird

Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.

onlar için değil Afrika'ya safariye gidersem diye Mark Zuckerberg interneti de getiriyordur :D
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sniper23 3 yıl homebird
homebird

Afrika insanının öncelikle karnının doyması lazım. Aç karnına ne yapsın interneti.

Afrika insanın karnı hiç doymaz.
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