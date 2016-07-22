Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı

Facebook bünyesindeki mühendislerin yaklaşık iki senedir üzerinde çalıştıkları güneş enerjisiyle çalışan Aquila, ilk tam kapsamlı uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. 28 Haziran’da gerçekleştirilen testte Arizona üzerinde 90 dakika havada kalan drone yer ekiplerinin uzaktan kontrolü ile hareket ettirildi.

Aerodinamik yapı, otopilot yetenekleri, güneş panelleri ve radyo alıcıları gibi önemli testleri yapılan Aquila sadece üç saç kurutma makinesine karşılık gelen 5 bin watt güç ile 18 km (60 bin feet) yükseklikte uçabiliyor. Neredeyse sivil havacılıkta kullanılan uçaklar kadar kanat genişliğine sahip drone’un ağırlığı ise standart bir otomobilin hemen hemen üçte biri kadar.

Uçuş sırasında önemli bir sorunla karşılaşılmazken sadece iniş anında ufak çaplı yapısal birtakım problemlerin yaşandığı belirtiliyor. Uçuşu canlı olarak izleyen Mark Zuckerberg ve ekibi bir sonraki testte Aquila’yı daha yüksek irtifada daha hızlı ve uzun süre havada kalması için çalışacaklarını belirtiyorlar. Drone’un yaklaşık iki ay havada kalabilmesini isteyen Facebook böylelikle Afrika gibi bölgelere yüksek hızda internet bağlantısı götürmeyi hedefliyor.

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