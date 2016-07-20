Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti

Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen terör saldırılarıyla birlikte sosyal ağlarda başlayan sahte mesaj furyası her geçen gün katbekat artarak devam ediyor. Birkaç gün önce gerçekleşen darbe girişiminin ardından çok daha fazla sayıda insanın inanarak paylaştığı "Durum Çok Ciddi" mesajı -artık ne kadar yayınlandıysa- görünüşe bakılırsa Facebook’un da dikkatini çekmiş durumda.

Hiçbir yasal geçerliliği olmayan ve tamamen deli saçması niteliği taşıyan ilgili paylaşım şu şekilde:

Sanki resmi makamlara yazılmış gibi özenle hazırlanan bu iletiyi söylendiği gibi kopyalayarak durum güncellemesi olarak paylaşmanız elbette sizi yasal anlamda korumuyor. Üstelik zaten ülkemizde "Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi" adında herhangi bir içerik de yer almıyor. Teknoloji ve internetten az çok anlayan kişilerin itibar etmediği bu duruma karşı herkesi uyaran Facebook, gizlilik ve güvenlik ayarlarını hatırlatarak tüm kontrolün kullanıcıda olduğunun altını çiziyor.

Çok fazla sayıda kişinin yukarıdaki mesaja inanarak profillerinde paylaşmasıyla harekete geçen sosyal ağın resmi açıklaması ise şöyle:

https://www.facebook.com/fbfacts/308057586203596?__mref=message_bubble