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Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti

Son dönemde ülkemizde yaşanan sıcak gündem sonrası Facebook’ta sıkça karşılaştığımız “Durum Çok Ciddi” başlıklı paylaşımlara daha fazla dayanamayan sosyal ağ konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
38,7b
1
35
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook
Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen terör saldırılarıyla birlikte sosyal ağlarda başlayan sahte mesaj furyası her geçen gün katbekat artarak devam ediyor. Birkaç gün önce gerçekleşen darbe girişiminin ardından çok daha fazla sayıda insanın inanarak paylaştığı "Durum Çok Ciddi" mesajı -artık ne kadar yayınlandıysa- görünüşe bakılırsa Facebook’un da dikkatini çekmiş durumda.
Hiçbir yasal geçerliliği olmayan ve tamamen deli saçması niteliği taşıyan ilgili paylaşım şu şekilde:
Sanki resmi makamlara yazılmış gibi özenle hazırlanan bu iletiyi söylendiği gibi kopyalayarak durum güncellemesi olarak paylaşmanız elbette sizi yasal anlamda korumuyor. Üstelik zaten ülkemizde "Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi" adında herhangi bir içerik de yer almıyor. Teknoloji ve internetten az çok anlayan kişilerin itibar etmediği bu duruma karşı herkesi uyaran Facebook, gizlilik ve güvenlik ayarlarını hatırlatarak tüm kontrolün kullanıcıda olduğunun altını çiziyor. 
Çok fazla sayıda kişinin yukarıdaki mesaja inanarak profillerinde paylaşmasıyla harekete geçen sosyal ağın resmi açıklaması ise şöyle: 

https://www.facebook.com/fbfacts/308057586203596?__mref=message_bubble Yorum Yaz
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Ussuz 3 yıl en beğenilen
Ülkenin niye gelişmediği anlaşılıyor. Başbakan olsam şu facebook twitter komple kapatırım. Ülke çağ atlar. İnsanlar elindeki uçsuz bucaksız dünyayı birazcık araştırma yerine sadece facebook twitter için kullanıyor. Hadi onu geçtim kafasının içindeki şeyi kullansa yine bir derece
Ülkenin niye gelişmediği anlaşılıyor. Başbakan olsam şu facebook twitter komple kapatırım. Ülke çağ atlar. İnsanlar elindeki uçsuz bucaksız dünyayı birazcık ara...
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GoldPunch 3 yıl
Olay üzerinden espri yapanlar da vardı.


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DH Misafiri 3 yıl
TDK : deli saçması
isim > Anlamsız, tutarsız, delice söylenmiş söz
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atilasat 3 yıl
google play'de uygulamanın yorumlarına bir bakayım diyorum aynı buna benzer binlerce yorum. google play sorumludur vs. ne cahil insanlar var ülkede yahu
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bkaakco 3 yıl
Daha önceleri çok defa bu gibi asılsız bilgiler paylaşıldı. İlk kez okunduğunda dahi gerçek olamayacağı anlaşılıyor.
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hawloo 3 yıl
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senseman62 3 yıl
Millet iyice sıyırdı... interneti faceden twitter'dan başka bir şey bilmeyenler dolu.

İyice beynini yikadilar insanların


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Silent Guardian 3 yıl
Sen kimsin sorması ayıptır bu paylaşıma "deli saçması" yapana da "deli" diyorsun sayın editör? Düşüncesizce hareket etti ve yaptı paylaşımı diyelim ki, bu senin o kişiye deli demeni gerektirir mi? Sen kendini ne sanıyorsun? Kaç milyon tıklama alan foruma editör olmuşsun, üslubuna bak.

Evet belki o paylaşımlar "deli saçması" ve "yasal hükmü yok" ama bil ki senin paylaşan kişilere hakaret etmen yasal olarak hükmü var.

Not: Facebook kullanmıyorum.
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mosyozzz 3 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Sen kimsin sorması ayıptır bu paylaşıma "deli saçması" yapana da "deli" diyorsun sayın editör? Düşüncesizce hareket etti ve yaptı paylaşımı diyelim ki, bu senin o kişiye deli demeni gerektirir mi? Sen kendini ne sanıyorsun? Kaç milyon tıklama alan foruma editör olmuşsun, üslubuna bak.

Evet belki o paylaşımlar "deli saçması" ve "yasal hükmü yok" ama bil ki senin paylaşan kişilere hakaret etmen yasal olarak hükmü var.

Not: Facebook kullanmıyorum.

Dostum sen iyi misin?
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***Leopard*** 3 yıl Silent Guardian
Cunku deli sacmasi

Sen istedigini yaz sonra ben yazdim ama ben sorumlu degilim de
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DH Misafiri 3 yıl
TDK : deli saçması
isim > Anlamsız, tutarsız, delice söylenmiş söz
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Hatsune Miku 3 yıl
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
VPN uygulamalarına da girerseniz aynı cahilliği oradada göreceksiniz
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lido 3 yıl
Dürüm çok ciddi versiyonları komikti bence
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gcb1903 3 yıl
Ya biz feysi kullanmıyoruz diyince " asosyal " diyorlar. Lan bu kadar malla nasıl aynı platformu paylaşayım. Hemde istemesem bile önüme koyuyorken bu mallıkları.
Zeka seviyesi 4 yaşında çocuk kadar alayının.
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facebook, spam ve
7 etiket daha terör darbe durum çok ciddi sahte mesaj sosyal medya Internet Popüler
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