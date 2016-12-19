Facebook'un insansız hava aracını düşüren kazanın nedeni belli oldu

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Facebook iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Aquilla projesi kapsamında geçtiğimiz haziran ayında ilk drone uçuşunu gerçekleştirmişti. Dünyanın ücra köşelerine yüksek hızda internet erişimi sağlamak için sürekli olarak drone'ları test eden ve daha uzun süre gökyüzünde kalmasını amaçlayan şirketin 28 Haziran’daki drone uçuşunda iniş esnasında drone hasar almıştı.

Facebook her ne kadar bu problemin üzerinde durmayıp uçuşun ne kadar verimli geçtiğinden bahsetse de drone’da büyük hasar meydana geldiğini belirten ve olayla ilgili inceleme başlatan ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, raporunun sonuçlarını yayınladı.

Planlanan süreden fazla uçtu

Uçuştan önce 30 dakika uçurulması planlanan drone uçuş esnasında herhangi bir problem yaşamadığı için mühendisler uçağın 90 dakika boyunca havada tutmaya karar verdiler. Rapora göre 90 dakika boyunca herhangi bir sorun yaşamayan drone iniş esnasında, mühendislerin uçuş süresini arttırırken hesaba katmadıkları, beklenmedik kuvvetli bir rüzgarla karşılaştı ve rüzgar yönünde savrularak sağ kanadının üzerine sert bir iniş yaptı. İnişten sonra uçağın sağ kanadında ciddi bir hasar oluşmasına karşın herhangi bir yaralanan olmadı.

Facebook bu kazanın ardından yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde drone'ları güncelleyerek otomotik pilotun işini kolaylaştıracak etkili bir fren sistemi oluşturacaklarını ve böyle bir hatanın bir daha yaşanmayacağının altını çizdi. Şirket, hızlı ve kesintisiz internet sloganıyla yola çıktığı Aquilla projesinin başarılı sayılması için drone'ların 60 ile 90 gün arası yakıt ikmali yapılmadan uçmasını istiyor.

http://www.recode.net/2016/12/18/13998900/facebooks-drone-crash-aquila-arizona-structural-failure