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Falcon 9 yeniden uzaya çıkmaya hazır

Elon Musk, Twitter üzerinden yayınladığı açıklamayla, geçtiğimiz hafta başarılı bir şekilde dikey iniş gerçekleştiren Falcon 9 roketinin yeniden fırlatılmaya hazır olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Falcon 9 yeniden uzaya çıkmaya hazır
Teknoloji dünyasının en büyük dehalarından biri olan Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde tarihi bir başarıya imza attı. SpaceX'in en güçlü roketi olarak tanımladığı Falcon 9 v1.2, geçtiğimiz hafta, Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Amerikan telekomünikasyon firması ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyan roket, görevini tamamladıktan sonra geri dönüp, başarıyla dikey iniş yaptı ve SpaceX firması için bir ilke imza attı.
Yeniden kullanılabilir roketlerin gelişiminde tarihi bir başarıya imza atan Falcon 9, bu önemli uçuşunun ardından yeniden kullanılmaya hazır görünüyor. Twitter üzerinden paylaştığı mesajla roketin son durumu hakkında bilgi veren Elon Musk, Cape Canaveral Üssü'ndeki hangara taşınan Falcon 9'un herhangi bir hasar almadığını ve yeniden fırlatılabilecek durumda olduğunu açıkladı.
 Amazon CEO'su Jeff Bezos'un firması Blue Origin'den sonra SpaceX'in de dikey inişi başarıyla gerçekleştirmesi, geleceğin yeniden kullanılabilir roketlerde olduğunu gösterdi. Uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra üsse geri dönen ve yeniden kullanılabilen bu roketler, uzay roketlerine harcanan masrafları önemli ölçüde azaltabilir.
Falcon 9, Elon Musk'ın da açıkladığı gibi yeniden fırlatılmaya hazır olsa da, roketin bir daha Dünya'dan ayrılması beklenmiyor. SpaceX'in daha önceki açıklamaları, roketin tarihi değerinden dolayı saklanacağını ve sadece iniş sonrası sistemlerin ne durumda olduğunu görmek için test edileceğini gösteriyor.
 
Falcon 9 yeniden uzaya çıkmaya hazır
 

http://www.gizmag.com/falcon-9-musk-booster-ready-go/41115/ Yorum Yaz
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infom@n 3 yıl en beğenilen onurk
onurk

infom@n

Bunlar hep AKP döneminde oldu


sabah sabah hastamısınız nesiniz erdoğan hazımsızlığı öldürecek sizi kemalist laik gençlik 70 senedir memleket sizin elinizde yapaydınız bi ata space exxxx

Kemalist gençlik en son 1946'da tek başına iktidar oldu. En son dahil olduğu koalisyon hükumetini de 1977'de yaptı.
14 yılda eğitim sisteminin ne hale geldiğinin açık ispatısınız.
onurkinfom@nBunlar hep AKP döneminde oldusabah sabah hastamısınız nesiniz erdoğan...
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onurk 3 yıl
infom@n
Bunlar hep AKP döneminde oldu

sabah sabah hastamısınız nesiniz erdoğan hazımsızlığı öldürecek sizi kemalist laik gençlik 70 senedir memleket sizin elinizde yapaydınız bi ata space exxxx
1 Yanıt Yanıtla +3
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infom@n 3 yıl onurk
onurk

infom@n

Bunlar hep AKP döneminde oldu


sabah sabah hastamısınız nesiniz erdoğan hazımsızlığı öldürecek sizi kemalist laik gençlik 70 senedir memleket sizin elinizde yapaydınız bi ata space exxxx

Kemalist gençlik en son 1946'da tek başına iktidar oldu. En son dahil olduğu koalisyon hükumetini de 1977'de yaptı.
14 yılda eğitim sisteminin ne hale geldiğinin açık ispatısınız.
Yanıtla +15
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infom@n 3 yıl
Bunlar hep AKP döneminde oldu
Umarım Metro Turizm bir tane alır


Şaka maka, sırada her türlü hava koşulunda iniş var. Tabi ki hortumun ortasından kalkacak hali yok.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Bu gelişmenin tek göstergesi şudur. Uzaya trustik yolculuk yakındır. Bu sayede yolcular güvenle geri dönüş yapabilecekler.
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Lazeran 3 yıl
yalnız blue originin yaptığı inişle falcon 9'unki karşılaştırılamaz. Blue origin dikine yükseldi ve geri indi. falcon 9 ise yatay hız olarak saatte 20000 kilometre hıza kadar çıktı ve komplike manevralar sonucu dikey ve yatay hızını sıfırladı.
yine elon musk'ın kendi tweeti: "roketin inşası 60 milyon dolar yeniden doldurmak 200000$"
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arel.gr 3 yıl
bu yorumun otesinde bi sey denmez.
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Ev Terliği 3 yıl
Amerika bunun altında kalmaz bir roketi 10 kere kullandık diye haberlerin çıkması yakındır
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ardabeyim 3 yıl
Güzel muamele çekmiş Elon reyiz. Bunu yapan özel şirket değil de NASA olsa yapacakları tek açıklama: Roketten gerekli verileri aldık tekrar kullanılabilir ama riske ne gerek var yenisini yaparız.
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