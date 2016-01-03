Falcon 9 yeniden uzaya çıkmaya hazır

lorida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Amerikan t elekomünikasyon firması ORBCOMM'a ait 11 adet OG2 uydusunu yörüngeye taşıyan roket, görevini tamamladıktan sonra geri dönüp, başarıyla dikey iniş yaptı ve SpaceX firması için bir ilke imza attı. Teknoloji dünyasının en büyük dehalarından biri olan Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde tarihi bir başarıya imza attı. SpaceX'in en güçlü roketi olarak tanımladığı Falcon 9 v1.2, geçtiğimiz hafta, F

Yeniden kullanılabilir roketlerin gelişiminde tarihi bir başarıya imza atan Falcon 9, bu önemli uçuşunun ardından yeniden kullanılmaya hazır görünüyor. Twitter üzerinden paylaştığı mesajla roketin son durumu hakkında bilgi veren Elon Musk, Cape Canaveral Üssü'ndeki hangara taşınan Falcon 9'un herhangi bir hasar almadığını ve yeniden fırlatılabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un firması Blue Origin'den sonra SpaceX'in de dikey inişi başarıyla gerçekleştirmesi, geleceğin yeniden kullanılabilir roketlerde olduğunu gösterdi. Uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra üsse geri dönen ve yeniden kullanılabilen bu roketler, uzay roketlerine harcanan masrafları önemli ölçüde azaltabilir.

Falcon 9, Elon Musk'ın da açıkladığı gibi yeniden fırlatılmaya hazır olsa da, roketin bir daha Dünya'dan ayrılması beklenmiyor. SpaceX'in daha önceki açıklamaları, roketin tarihi değerinden dolayı saklanacağını ve sadece iniş sonrası sistemlerin ne durumda olduğunu görmek için test edileceğini gösteriyor.

http://www.gizmag.com/falcon-9-musk-booster-ready-go/41115/