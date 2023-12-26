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    Falcon 9 roketi rekor kırarken SpaceX uçuş hedefini ıskaladı

    Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX, 2023 yılını önemli başarılar ve projelerle geçti. Uzay firması bu yıl Falcon 9 roketini defalarca tekrar kullanarak rekor kırarken uçuş hedefini ise ıskaladı.
    Falcon 9 roketi rekor kırarken SpaceX uçuş hedefini ıskaladı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 2023 yılında Falcon roketleri için şaşırtıcı bir şekilde 97 fırlatma gerçekleştirerek yılı sonlandıracak. Bu, şirketin geçen yıl gerçekleştirdiği 60 fırlatmaya kıyasla büyük bir artış anlamına gelse de, Elon Musk liderliğindeki şirketin bu yıl ulaşmayı umduğu hedeflenen uçuş sayısının gerisinde kalıyor. Yine de yeni Falcon fırlatma rekoru övünülecek bir şey.

    SpaceX, 2023’te uçuşa geçti

    SpaceX çok yoğun bir yıl geçirdi ve 2024 yılı şirket için hiç de yavaşlayacak gibi görünmüyor. SpaceX, 2023 yılında gezegenimizin yörüngesine çeşitli faydalı yükler taşıyan 90 adet Falcon 9 görevi fırlattı. Ayrıca dört adet Falcon Heavy roketi fırlattı ve yıl sonuna kadar üç kez daha (iki Falcon 9 ve bir Falcon Heavy) fırlatması planlanıyor.

    Her ikisi de uçuş sırasında patlayan Starship için yapılan iki test görevini de dahil ederseniz SpaceX bu yıl 99 roket uçuşu gerçekleştirmiş olacak. Yıl başında firma, kendisi için 100 fırlatma hedefi koymuştu. Çok küçük bir farkla bu hedef ıskalanmış olsa da önce yıla göre ciddi oranda daha fazla fırlatma gerçekleştirildi. Buna bir de hava durumu ve teknik sorunları katarsanız bu hiç de azımsanacak bir başarı değil.

    Uzay merkezli şirket 13 yıl önceki ilk Falcon fırlatışından ve hatta 2015'teki ilk başarılı itici inişinden bu yana uzun bir yol kat etti. SpaceX'in şu anda çalıştırdığı bazı iticiler birden fazla kez kullanılmış durumda. Hatta hafta sonu fırlatılan bir Falcon 9 güçlendiricisi cumartesi günü 19. kez iniş yaptı. Bu Falcon 9 roketi için ayrı bir rekor anlamını taşıyor. Roket tek başına iki astronotu ve 860’tan fazla uyduyu (260+ metrik ton) yaklaşık 3,5 yıl içinde yörüngeye taşıdı.

    SpaceX'in Starship'i yörüngeye yerleştirme ve geri indirme çabalarını hızlandırması ve dört yıl içinde Mars'a bir görev için hazır olmayı ummasıyla birlikte, muhtemelen daha da fazla fırlatma göreceğiz. Ve 2024'ün muhtemelen çok daha yoğun geçeceği düşünüldüğünde, SpaceX muhtemelen 97 roketlik Falcon fırlatma rekorunu kolaylıkla kıracaktır. SpaceX, şimdiye kadar toplam 293 fırlatma ve 256 iniş yaptı. Firma toplamda 223 kez yeniden fırlatma gerçekleştirdi.

    Kaynakça https://bgr.com/science/spacex-sets-new-annual-record-for-falcon-rocket-launches-misses-100-flight-target/ https://www.spacex.com/launches/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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