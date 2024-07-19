SpaceX’in Falcon 9 arızası 20 Starlink uydusunun sonunu getirdi

Starlink uyduları kurtulamadı
Geçtiğimiz hafta SpaceX Falcon 9 roketinin üst kademesi beklenmedik bir şekilde önemli miktarda buz biriktirmeye başlamış ve planlanmayan bir şekilde uyduları uçuş ortasında istenmeyen düşük bir yörüngeye konuşlandırmıştı. Bu aynı zamanda art arda 344 başarılı fırlatmanın ardından 2016'dan bu yana yaşanan ilk Falcon 9 arızasıydı.
Öte yandan SpaceX, alçak yörüngedeki Starlink uydularını kurtarmaya çalışıyordu. Firma tarafından yapılan açıklamada ekibin 10'uyla temas kurup iyon iticilerini kullanarak uyduları yörüngeye çıkarmaya çalıştığını ancak Dünya'dan sadece 135 km yukarıda olan son derece yüksek sürtünmeli bir ortamdalar bunun işe yaramadığını ve uyduların Dünya'nın atmosferine yeniden girerek yok olacaklarını söyledi.
SpaceX, uyduların atmosfere yeniden giriş sürecinde diğer uydular veya kamu güvenliği için herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını da açıklamasına ekledi. Harvard'lı astrofizikçi ve uzay takipçisi Jonathan McDowell ise hafta sonu itibariyle Starlink uydularının birçoğunun Dünya atmosferine çoktan girdiğini ve neredeyse kesinlikle yok olduklarını doğruladı.
SpaceX en son Falcon 9'un 2016'daki fırlatmasında başarısız olmuştu. Roket fırlatma rampasında patlamış ve bir İsrail iletişim uydusunu yok etmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından bir soruşturma beklendiği için ise tüm Falcon 9 roket fırlatmaları durdurulmuş durumda. Bu, planlanan görevlerin ertelenmesine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.