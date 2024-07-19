SpaceX’in Falcon 9 arızası 20 Starlink uydusunun sonunu getirdi

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Tam Boyutta Gör SpaceX, 12 Temmuz tarihinde SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinde katastrofik bir sorun ile karşılaştı. Roketin uyduları taşıyan üst kademesinde yaşanan motor sorunu nedeniyle Starlink uyduları istenmeyen bir yörüngeye yerleştirilmişti. Şimdi ise bu uyduların kurtarılamadığı bildirildi.

Starlink uyduları kurtulamadı

Geçtiğimiz hafta SpaceX Falcon 9 roketinin üst kademesi beklenmedik bir şekilde önemli miktarda buz biriktirmeye başlamış ve planlanmayan bir şekilde uyduları uçuş ortasında istenmeyen düşük bir yörüngeye konuşlandırmıştı. Bu aynı zamanda art arda 344 başarılı fırlatmanın ardından 2016'dan bu yana yaşanan ilk Falcon 9 arızasıydı.

Öte yandan SpaceX, alçak yörüngedeki Starlink uydularını kurtarmaya çalışıyordu. Firma tarafından yapılan açıklamada ekibin 10'uyla temas kurup iyon iticilerini kullanarak uyduları yörüngeye çıkarmaya çalıştığını ancak Dünya'dan sadece 135 km yukarıda olan son derece yüksek sürtünmeli bir ortamdalar bunun işe yaramadığını ve uyduların Dünya'nın atmosferine yeniden girerek yok olacaklarını söyledi.

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SpaceX, uyduların atmosfere yeniden giriş sürecinde diğer uydular veya kamu güvenliği için herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını da açıklamasına ekledi. Harvard'lı astrofizikçi ve uzay takipçisi Jonathan McDowell ise hafta sonu itibariyle Starlink uydularının birçoğunun Dünya atmosferine çoktan girdiğini ve neredeyse kesinlikle yok olduklarını doğruladı.

SpaceX en son Falcon 9'un 2016'daki fırlatmasında başarısız olmuştu. Roket fırlatma rampasında patlamış ve bir İsrail iletişim uydusunu yok etmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından bir soruşturma beklendiği için ise tüm Falcon 9 roket fırlatmaları durdurulmuş durumda. Bu, planlanan görevlerin ertelenmesine neden olabilir.

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