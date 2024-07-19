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    Anlık Bildirim

    SpaceX’in Falcon 9 arızası 20 Starlink uydusunun sonunu getirdi

    Geçtiğimiz hafta SpaceX’in Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketinin üst kademesi uzayda arızalanmıştı. Şimdi ise Starlink uydularının kurtarılamadığı bildiriliyor.
    SpaceX’in Falcon 9 arızası 20 Starlink uydusunun sonunu getirdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 12 Temmuz tarihinde SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinde katastrofik bir sorun ile karşılaştı. Roketin uyduları taşıyan üst kademesinde yaşanan motor sorunu nedeniyle Starlink uyduları istenmeyen bir yörüngeye yerleştirilmişti. Şimdi ise bu uyduların kurtarılamadığı bildirildi.

    Geçtiğimiz hafta SpaceX Falcon 9 roketinin üst kademesi beklenmedik bir şekilde önemli miktarda buz biriktirmeye başlamış ve planlanmayan bir şekilde uyduları uçuş ortasında istenmeyen düşük bir yörüngeye konuşlandırmıştı. Bu aynı zamanda art arda 344 başarılı fırlatmanın ardından 2016'dan bu yana yaşanan ilk Falcon 9 arızasıydı.

    Öte yandan SpaceX, alçak yörüngedeki Starlink uydularını kurtarmaya çalışıyordu. Firma tarafından yapılan açıklamada ekibin 10'uyla temas kurup iyon iticilerini kullanarak uyduları yörüngeye çıkarmaya çalıştığını ancak Dünya'dan sadece 135 km yukarıda olan son derece yüksek sürtünmeli bir ortamdalar bunun işe yaramadığını ve uyduların Dünya'nın atmosferine yeniden girerek yok olacaklarını söyledi.

    SpaceX, uyduların atmosfere yeniden giriş sürecinde diğer uydular veya kamu güvenliği için herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını da açıklamasına ekledi. Harvard'lı astrofizikçi ve uzay takipçisi Jonathan McDowell ise hafta sonu itibariyle Starlink uydularının birçoğunun Dünya atmosferine çoktan girdiğini ve neredeyse kesinlikle yok olduklarını doğruladı.

    SpaceX en son Falcon 9'un 2016'daki fırlatmasında başarısız olmuştu. Roket fırlatma rampasında patlamış ve bir İsrail iletişim uydusunu yok etmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından bir soruşturma beklendiği için ise tüm Falcon 9 roket fırlatmaları durdurulmuş durumda. Bu, planlanan görevlerin ertelenmesine neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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