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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fantastical for Mac, artık Anımsatıcılar'a tam destek sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
426
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Fantastical for Mac, artık Anımsatıcılar'a tam destek sunuyor
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Mac ve iOS platformlarının sevilen takvim uygulamalarından Fantastical'in iOS sürümünden sonra Mac sürümü de Anımsatıclar'a eksiksiz destek sunuyor.

 Fantastical for Mac'in yeni güncelleme ile kavuştuğu hata gidermeleri ve iyileştirmeler, şöyle:

Anımsatıcılar'daki notların bitiş tarihlerine destek

iCloud kullanırken ortaya çıkan "400 Bad Request" hatası giderildi

Outlook üzerinden etkinliklerin bazen güncellenmemesine neden olan sorun giderildi

OS X 10.9'da çoklu ekranda çalışılırken programın kısmi olarak görünmeme sorunu giderildi

OS X 10.9'da kişi davetli etkinlik oluştururken ortaya çıkabilecek muhtemel sorun giderildi

Çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmeler

19,99 dolardan satışta olan Fantastical for Mac'in Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Fantastical - Flexibits Inc.
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