Fantastical for Mac, artık Anımsatıcılar'a tam destek sunuyor

Mac ve iOS platformlarının sevilen takvim uygulamalarından Fantastical'in iOS sürümünden sonra Mac sürümü de Anımsatıclar'a eksiksiz destek sunuyor.
Fantastical for Mac'in yeni güncelleme ile kavuştuğu hata gidermeleri ve iyileştirmeler, şöyle:
Anımsatıcılar'daki notların bitiş tarihlerine destek
iCloud kullanırken ortaya çıkan "400 Bad Request" hatası giderildi
Outlook üzerinden etkinliklerin bazen güncellenmemesine neden olan sorun giderildi
OS X 10.9'da çoklu ekranda çalışılırken programın kısmi olarak görünmeme sorunu giderildi
OS X 10.9'da kişi davetli etkinlik oluştururken ortaya çıkabilecek muhtemel sorun giderildi
Çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmeler
19,99 dolardan satışta olan Fantastical for Mac'in Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Fantastical - Flexibits Inc.
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