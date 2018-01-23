Far Cry 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Önümüzdeki dönemin merakla beklenen oyunlarından Far Cry 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ideal seviyede. Far Cry 5'i 4K 60 FPS oynayabilmek için GTX 1080 SLI veya RX Vega 56 CFX gerekiyor.
Far Cry 5, 27 Şubat 2018 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkacak. Oyun severler Far Cry 5'i daha piyasaya çıkmadan Gaming İstanbul fuarında oynayabilecek.
Far Cry 5 minimum sistem gereksinimleri
- İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya eşdeger
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
- RAM: 8GB
- Çözünürlük: 720p
- Video Ayarı: Düşük
Far Cry 5 önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)
- İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eşdeger
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
- RAM: 8GB
- Çözünürlük: 1080p
- Video Ayarı: Yüksek
Far Cry 5, 4K 30 FPS sistem gereksinimleri
- İS: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz veya eşdeger
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 (8GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
- RAM: 16GB
- Çözünürlük: 2160p
- Video Ayarı: Yüksek
Far Cry 5, 4K 60 FPS sistem gereksinimleri
- İS: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz veya AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz veya eşdeger
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
- RAM: 16GB
- Çözünürlük: 2160p
- Video Ayarı: Yüksek/Ultra
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1.2.3 Güzeldi fakat 4.5 te far cry bozdu.
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