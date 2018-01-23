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Far Cry 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Far Cry 5 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Far Cry 5'i 4K 60 FPS oynayabilmek için GTX 1080 SLI veya RX Vega 56 CFX gerekiyor. Far Cry 5 sistem gereksinimleri:
1 yıl
20,5b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Far Cry 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı
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Önümüzdeki dönemin merakla beklenen oyunlarından Far Cry 5'in sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ideal seviyede. Far Cry 5'i 4K 60 FPS oynayabilmek için GTX 1080 SLI veya RX Vega 56 CFX gerekiyor.
Far Cry 5, 27 Şubat 2018 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkacak. Oyun severler Far Cry 5'i daha piyasaya çıkmadan Gaming İstanbul fuarında oynayabilecek.

Far Cry 5 minimum sistem gereksinimleri

  • İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya eşdeger
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD R9 270 (2GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 8GB
  • Çözünürlük: 720p
  • Video Ayarı: Düşük

Far Cry 5 önerilen sistem gereksinimleri (60 FPS)

  • İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eşdeger
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X (4GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 8GB
  • Çözünürlük: 1080p
  • Video Ayarı: Yüksek

Far Cry 5, 4K 30 FPS sistem gereksinimleri

  • İS: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz veya eşdeger
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 (8GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 16GB
  • Çözünürlük: 2160p
  • Video Ayarı: Yüksek

Far Cry 5, 4K 60 FPS sistem gereksinimleri

  • İS: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz veya AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz veya eşdeger
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
  • RAM: 16GB
  • Çözünürlük: 2160p
  • Video Ayarı: Yüksek/Ultra

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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
far cry 3 den sonra hep kendini tekrar etti.
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shockwave error 1 yıl
bilinçli olarak şişirilmiş gereksinimler..
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DH Misafiri 7 ay
Önerilen sistemle alakasız sistemim r9 270 i5 4440 8gb ram ultra ayarda max 45 minmim 35 fps alıyorum hıkaye ve yapay zeka berbat boşa yuklemeyın derim
1.2.3 Güzeldi fakat 4.5 te far cry bozdu.
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INumber1OneI 1 yıl
bu gereksinimler fazla değil mi ya hiç yakışmadı
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DH Misafiri 1 yıl
yuh ulan gta 6 bile bu kadar olmaz be
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hsyn2802 1 yıl
Pc'de bu oyunu ideal ayarlarda oynamaya çalışmak çok pahalı gözüküyor. Konsollarda oynamaya çalışsam daha ucuz olacak anlaşılan. Öyle gözüküyorki oyun oynamayı artık tamamen konsola döndüreceğiz. Bu saatten sonra pc de oyun cep yakıyor.
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TheNewAtilla 1 yıl
Bi çıkamadı şu oyun. Silik bir oyun olacak gibime geliyor.
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batkent 1 yıl
Ben bu firmaları anlamıyorum önelerilen gereksinmlere bak hele.
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Dürüstİnsan 1 yıl
Beyond Good and Evil gayet farklı ve güzel oyundu. Oynayanlara bakarsak Assasins Creed 2 ve Far Cry 3 de gayet iyi oyunlarmış.
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berkayjan 1 yıl
çöp, bir firmanın tek bir güzel oyunu olmaz mı ya? Birde oyunda amerikan bayrağını gözümüzün içine sokmaya mı çalışıyorlar anlamıyorum, kıl oldum.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
far cry 3 den sonra hep kendini tekrar etti.
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AC@DC 1 yıl
İlk farcry dan sonra bu oyun bitti.
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