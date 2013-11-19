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Farklı akıllı cihazlar arasında veri aktarımına yeni bir bakış açısı: inTouch

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Farklı akıllı cihazlar arasında veri aktarımına yeni bir bakış açısı: inTouch
Tablet ve akıllı cep telefonları arasında veri aktarımı artık her gün yapılan işlemler arasında yer alıyor. Bu işlemler için günümüzde daha çok Bluetooth ya da internet üzerinde yer alan bulut depolama servisleri kullanılıyor. Yeni geliştirilen inTouch sistemi ise, konuya farklı bir bakış açısı getiriyor.

Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi bünyesinde göre yapan Akıllı Etkileşim Çözümleri Laboratuvarı tarafından geliştirilen inTouch teknolojisi, temel olarak dokunmatik ekranlı cihazlar arasında veri transferi yapılmasına dayanıyor. Bu işlem için bünyelerinde ufak bir hafıza birimi ve anten taşıyan yüzük, bileklik hatta akıllı tırnak formunda cihazlar geliştiren ekip, sistemin çalışması için RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) benzeri bir teknolojiden yararlanıyor ve veri aktarım cihazları içerisinde herhangi bir batarya bulunmuyor. İki farklı cihaz arasında veri aktarımı yapmak için, aktarılmak istenen içeriğin üzerine dokunulduğu zaman çıkan özel simge ile dosyayı kopyalamak ve benzer şekilde diğer cihaza yapıştırmak yeterli oluyor. Ufak boyutlu dosyaları kendi içerisinde, büyük boyutlu dosyaları ise bulut depolama servisleri üzerinden aktaran inTouch, giyilebilir şekilde tasarlandığı için dosya aktarımı yanında kapı şifrelerinin tutulması ya da iş alanlarında giriş kartlarının yerine tercih edilmesi gibi farklı kullanım alanları da sunabiliyor. 
Aktif olarak kullanılabilmesi için dokunmatik ekranlı akıllı cihazlar üzerinde bazı değişikliklere ihtiyaç duyduğu belirtilen inTouch teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
Farklı akıllı cihazlar arasında veri aktarımına yeni bir bakış açısı: inTouch
 
Farklı akıllı cihazlar arasında veri aktarımına yeni bir bakış açısı: inTouch

http://www.vtt.fi/news/2013/16102013_InTouch.jsp?lang=en Yorum Yaz
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caglet 5 yıl
Mehmet..Akif
Yeni bir cihaz almamıza gerek olacaksa bu teknolojinin ne manası var.

Sırf bu uygulama için aksesuar satılmaz bence , fakat Akıllı Eldiven falan yapılacak sanırım yakında , Akıllı Saatlere falanda entegre ederler bir şekildi
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Akstrev 5 yıl
Yeni bir cihaz almamıza gerek olacaksa bu teknolojinin ne manası var.
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hukuksever 5 yıl
Nerden indiriliyor bu
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