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Farklı internet servis hesaplarının silnmesi konusunda yardımcı olan servis: JustDelete

5 yıl
376
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Farklı internet servis hesaplarının silnmesi konusunda yardımcı olan servis: JustDelete
İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda kişilerin internet üzerinde üye oldukları çevrimiçi servislerin de sayısı artıyor. Çoğu zaman aktif olarak kullanılmayan bu servislerde yer alan hesapların silinmesi konusunda hazırlanan "JustDelete" isimli internet sitesi, kullanıcılara yol gösteriyor.
Robb Lewis tarafından hazırlanan JustDelete servisi, içerisinde Facebook, Yahoo, Wikipedia, Zoho, Xobni, Yatado, Yelp, Steam, Vine, Tumblr, Starbucks, Skype, Spotfiy, Shutterfly, 500px, Amazon, Flickr ve benzeri birçok popüler internet sitesinin hesap silme durumları hakkında bilgi barındırıyor. Bu servislerin kullanıcı hesabı silme durumlarını renklere göre (Yeşil: Kolay, Turucu: Orta, Kırmızı: Zor, Siyah: Hesap silinemiyor) belirleyen servis, örneğin Facebook üzerine basıldığı anda kullanıcıları Facebook'un hesap silme bölümü üzerine götürüyor.
Özel arama bölümü ve Chrome eklentisi de bulunan bu faydalı servise buradan ulaşabilirsiniz. 

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