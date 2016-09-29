Ferrari LaFerrari artık daha çılgın

Ferrari'nin heyecan verici hiper otomobil modeli LaFerrari artık daha da havalı. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni versiyon, karbon fiber tabanlı sert tavan ve aynı zamanda yumuşak tavan olmak üzere çift seçenekle geliyor. Ferrari yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre LaFerrari Aperta, öncülüne göre teknik ve performans farkı içermiyor. Aynı motor altyapısına sahip olan araca, 12 silindirli konvansiyonel motor ve elektrik motoru güç veriyor.

Önce isimlendirmeden bahsedelim isterseniz. Aslına bakılırsa Aperta, Ferrari dünyasının uzak olduğu bir isim değil. Daha önce sınırlı üretim, daha yüksek maliyetli 458 ve 599 tabanlı SA Aperta ve GT Aperta modellerini görmüştük. Aynı statüyü LaFerrari'de kullanmaya karar veren şirket, görünüm olarak agresif bir aracı daha da agresif yapmayı başarmış. Oldukça ihtişamlı görünen yeni model, performans konusunda da "çok çılgın".

Aracın temel performans figürlerinde bir değişim yok. 6.3-litre hacmindeki V12 motor, elektrik motoru ve pil paketi ile 950 beygir güce sahip olan otomobil, coupe versiyonu ile benzer şekilde 0-100Km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Ferrari'nin geleneksel satış yöntemi çerçevesinde, resmi lansmanı yapılmadan önce potansiyel müşterilere gösterilen 3.5 milyon avroluk otomobilin tüm örnekleri satılmış durumda.

Bu arada ince detay meraklıları için LaFerrari ve LaFerrari Aperta arasındaki farklardan da bahsetmek isterim. Büyük oranda benzeşen otomobilleri ayıran tek fark tavan yapıları değil elbette. Değişen aerodinamik koşullara bağlı olarak üstü açık versiyonun şasesinde bazı modifikasyonlar yapılmış. Özellikle hava sürtünme oranı ve burulma dayanımına yönelik güncellemeler sayesinde orjinal modelin temel figürlerine sadık kalan bir araç çıkartabilmiş Ferrari.

LaFerrari Aperta'nın tasarımı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz, en büyük rakibi hangi model olabilir ?