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Ferrari LaFerrari artık daha çılgın

İtalyan efsanesi Ferrari, hiper otomobil modeli LaFerrari'yi daha da havalı yaptı. Üstü açık versiyon, şirketin diğer modellerinden farklı olarak Spyder değil, Aperta adını aldı. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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21
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ferrari'nin heyecan verici hiper otomobil modeli LaFerrari artık daha da havalı. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni versiyon, karbon fiber tabanlı sert tavan ve aynı zamanda yumuşak tavan olmak üzere çift seçenekle geliyor. Ferrari yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre LaFerrari Aperta, öncülüne göre teknik ve performans farkı içermiyor. Aynı motor altyapısına sahip olan araca, 12 silindirli konvansiyonel motor ve elektrik motoru güç veriyor. 
Önce isimlendirmeden bahsedelim isterseniz. Aslına bakılırsa Aperta, Ferrari dünyasının uzak olduğu bir isim değil. Daha önce sınırlı üretim, daha yüksek maliyetli 458 ve 599 tabanlı SA Aperta ve GT Aperta modellerini görmüştük. Aynı statüyü LaFerrari'de kullanmaya karar veren şirket, görünüm olarak agresif bir aracı daha da agresif yapmayı başarmış. Oldukça ihtişamlı görünen yeni model, performans konusunda da "çok çılgın".
Aracın temel performans figürlerinde bir değişim yok. 6.3-litre hacmindeki V12 motor, elektrik motoru ve pil paketi ile 950 beygir güce sahip olan otomobil, coupe versiyonu ile benzer şekilde 0-100Km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Ferrari'nin geleneksel satış yöntemi çerçevesinde, resmi lansmanı yapılmadan önce potansiyel müşterilere gösterilen 3.5 milyon avroluk otomobilin tüm örnekleri satılmış durumda.
Bu arada ince detay meraklıları için LaFerrari ve LaFerrari Aperta arasındaki farklardan da bahsetmek isterim. Büyük oranda benzeşen otomobilleri ayıran tek fark tavan yapıları değil elbette. Değişen aerodinamik koşullara bağlı olarak üstü açık versiyonun şasesinde bazı modifikasyonlar yapılmış. Özellikle hava sürtünme oranı ve burulma dayanımına yönelik güncellemeler sayesinde orjinal modelin temel figürlerine sadık kalan bir araç çıkartabilmiş Ferrari.
LaFerrari Aperta'nın tasarımı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz, en büyük rakibi hangi model olabilir ? 

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fx57 3 yıl en beğenilen
Bu arada bir ara Ferrari ile ilgili şöyle bir video hazırlamıştım, özellikle yurtdışı fiyatlarına yönelik olarak.

Meraklıların ilgisini çekebilir diye düşündüm.


Bu arada bir ara Ferrari ile ilgili şöyle bir video hazırlamıştım, özellikle yurtdışı fiyatlarına yönelik olarak.Meraklıların ilgisini çekebilir d...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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WB 3 yıl
Erdi reklamini yapmissin gene hadi helal olsun..
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kötü_ben 3 yıl
forumdonanımdaki insanlar o kadar zenginki herkes ferrari alacak kadar gücü var ben gidiyorum yarın oturduğum bodrum katından çok gerekli bilgiydi sanki
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Mianfei 3 yıl kötü_ben
kötü_ben
forumdonanımdaki insanlar o kadar zenginki herkes ferrari alacak kadar gücü var ben gidiyorum yarın oturduğum bodrum katından çok gerekli bilgiydi sanki

Senin gibi insanların burada yeri olmamalı. Neyin gereksiz neyin gerekli olduğunu ana sayfadan kullanıcı kendi gözleriyle seçer.Senin gereksiz tavırların ne seni ne de paylaşımların şeklini değiştirir. İnsanlari rahatsız etme böyle saçma postlar atma.
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L.o.T.u.S 3 yıl
Ferrari diyince aklıma nedense bu dizi geliyor


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Mr. Jingles 3 yıl
Atmosferik motorlu mu?
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aycibin 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Atmosferik motorlu mu?

turbo beslemeli ve turbolag'i önlemek için de elektrik motoru kullanıldı diye hatırlıyorum.ama her zaman hibrit çalışıyor.elektrik motoru devreye almak veya kapatmak mümkün değil yani.
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AnadoluEfes 3 yıl
Ölürüm ki ben
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kadirirdem 3 yıl
süper arabalar ama bakıp ta içimin gitmesini de istemiyorum alamacağım şeye bakmayı pekte sevmem içimde kalıyor çünkü:(
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ceo-tr 3 yıl
ismi görünce kesin bim geyiği vardır dedim. haklı çıktım.
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Audi383848 3 yıl
Ferrari laferrari lalaferrari lalalaferrari daha nereye kadar devam eder acaba?
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BekirTemel 3 yıl
Bim telif davası açsa le ferrariyi bünyesine katıp Fatih şubesinde görücüye çıkarır.
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zwanzig 3 yıl
LaFerrari diyince aklıma LeCola geliyor nedense :D
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PurposeLess sinan 3 yıl
ağzımın salyaları aka aka, bu ne ya nerde kullanacaksın bu aleti gereksiz.
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