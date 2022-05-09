BMW'nin yeni platformu 'Neue Klasse', elektrikli 3 Serisi ile gelecek

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Çin'e özel elektrikli i3 eDrive35L

Kısa süre önce elektrikli i7 ile karşımızda olan BMW, 'Neue Klasse' adı verilen yeni elektrikli araç platformu ile elektrifikasyon stratejisinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgiye göre, henüz geliştirme aşamasında olan platformun ilk hedefi orta sınıf premium segment olacak. Çalışmaların ilk meyvesi 2025 yılında tamamen elektrikli 3 Serisi formunda karşımıza çıkacak. CEO Oliver Zipse, Neue Klasse platformunun 2020'lerin ortasında BMW'nin Macaristan'daki yeni fabrikasında üretime gireceğini belirtti.

Daha önce söz konusu platformun içten yanmalı motorlu araçlarda da kullanılabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Ancak Zipse, pazarın gelecekte evrileceği noktada bu platform üzerinde sadece bir güç aktarma sistemine sahip olmanın daha makul olacağına inanıyor. Bu da aslında Alman üreticinin neden bu platformda sadece elektrikli araç üreteceğini açıklıyor.

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Yukarıda belirttiğimiz gibi Neue Klasse platformunun ilk hedefi orta sınıf lüks segment olacak fakat daha sonra diğer segmentlerde de örneklerini göreceğiz. Zira Automotive News Europe'a konuşan bir BMW sözcüsü, platformun yüksek üretim kapasitesine sahip modellerden özel yüksek performanslı modellere kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılacağını belirtmiş.

Oliver Zipse'ye göre yeni platform, teknolojik olarak büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Burada kullanılacak yeni nesil güç aktarma sistemi sayesinde daha fazla güç, yeni hücre kimyası ve yeni hücre formatları göreceğiz. Bu da gelecek modellerin çok daha farklı olacağını gösteriyor.

3 Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu Çin özelinde (i3 eDrive35L) tanıtıldı ancak bu araçta tamamen elektrikli araç platformu kullanılmadı. Dolayısıyla Neue Klasse platformunu kullanacak yeni nesil elektrikli 3 Serisi'nin çok daha modern ve teknolojik olacağını söyleyebiliriz.

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BMW'nin yeni platformu 'Neue Klasse', 3 Serisi EV ile gelecek