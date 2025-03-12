Toyota, %100 elektrikli C-HR+'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Toyota C-HR+, ismi ve tasarımı nedeniyle Türkiye'de üretilen C-HR'ı temel alıyormuş gibi görünebilir ancak detaylara baktığımızda e-TNGA 2.0, yani bZ4X ile aynı platform üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Yeni C-HR+, hibrit ve PHEV motorlarla satılan modele göre 11 cm daha uzun aks mesafesine sahip. Genel görünüm ve silüet olarak ise C-HR'a fazlasıyla benziyor.
Toyota C-HR+ özellikleri
- C segment SUV
- 4520 mm gövde uzunluğu
- 2750 mm aks mesafesi
- 416 litre bagaj hacmi
- 600 km'ye kadar menzil
Bir üst seçenek olarak 165 kW (221hp) motora ve 77 kWsa batarya kombinasyonu sunuluyor. 600 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. En üstte yer alan çift motorlu (AWD) model ise 252 kW (338hp) maksimum güç sunarken büyük batarya ile 525 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Bu modelde 0-100 km/s hızlanma süresi 5,2 saniyeye kadar düşüyor.
Tüm C-HR+ modellerinde 14 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra ambiyans aydınlatma, iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, arka yolcular için USB girişleri, arka havalandırma kontrolleri ve panoramik cam tavan gibi özellikler de mevcut.
Güvenlik tarafında ise kör nokta uyarı sistemi, adaptif uzun farlar, park destek freni ve üst paketlerde sunulan park asistanı ve Panoramik kamera gibi pek çok fonksiyonu barındıran Toyota Safety Sense paketi karşımıza çıkıyor.
Yeni Toyota C-HR+, yıl sonundan itibaren Avrupa başta olmak üzere küresel pazarda satışa sunulacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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